فنزويلا تعيد ناقلة عملاقة وتندد في مجلس الأمن بـ"الابتزاز الأميركي"

قالت خدمة "تانكر تراكر دوت كوم" لتتبع حركة الملاحة الثلاثاء إن ناقلة النفط الخام العملاقة كيلي، التي غادرت فنزويلا الأسبوع الماضي محملة بشحنة نفط، عادت إلى المياه الفنزويلية بعد اعتراض الولايات المتحدة مزيدا من الناقلات مطلع الأسبوع.

في السياق، قال ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، إن الولايات المتحدة التي تنشر قوة عسكرية كبيرة في الكاريبي وتفرض حصارا بحريا على كاراكاس لاتهامها بتمويل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، تمارس "أكبر عملية ابتزاز معروفة في تاريخنا".

وقال سامويل مونكادا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نحن نواجه قوة تتصرف خارج نطاق القانون الدولي، وتطالب الفنزويليين بمغادرة بلادنا وتسليمها لها (...) وإلا فإنها ستشن هجوما مسلحا، وهو ما تعلنه منذ أسابيع. هذه أكبر عملية ابتزاز معروفة في تاريخنا".

تنديد روسي صيني

وندّدت روسيا والصين أمام مجلس الأمن بالضغوط العسكرية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الجلسة الطارئة التي طلبتها فنزويلا بدعم من موسكو وبكين، إن "الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة تتعارض مع كل المعايير الأساسية للقانون الدولي"، واصفا الحصار بأنه "عمل عدواني صارخ". بدوره، قال ممثل الصين لدى الأمم المتحدة سون لي إن "الصين تعارض كل أعمال الترهيب، وتدعم كل الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية".

وردّ السفير الأميركي مايك والتز قائلا إن "الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لحماية منطقتنا، وحدودنا، والشعب الأميركي". وكرر اتهامات ترامب للرئيس الفنزويلي قائلا إن "نيكولاس مادورو هارب مطلوب من القضاء الأميركي ورئيس منظمة كارتل دي لوس سوليس الإرهابية الأجنبية". من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، إن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو يجب أن يرحل.

إجراء في فنزويلا لمواجهة "القرصنة"

إلى ذلك، وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية الثلاثاء على إجراء يجرم مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تعرقل الملاحة والتجارة في البلاد، مثل مصادرة ناقلات النفط. ويدعو مشروع القانون لفرض غرامات وأحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما على أي شخص يروج أو يطلب أو يدعم أو يمول أو يشارك في "أعمال قرصنة أو حصار أو أعمال غير قانونية دولية أخرى" ضد الكيانات التجارية التي تعمل مع البلاد.

إيران تنسحب من مشروع مترو كاراكاس

من جهة أخرى، أعلنت إيران الثلاثاء، انسحابها من مشروع إنشاء "مترو كاراكاس" الذي وقعت بشأنه اتفاقا مبدئيا مع فنزويلا بالعام 2021، وذلك عقب تصاعد التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة. جاء ذلك في تصريحات لقائد "مقر خاتم الأنبياء للإعمار" التابع للحرس الثوري الإيراني، عبد الرضا عابد، نقلتها وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا".

وقال عابد: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي لبناء مترو في كاراكاس، لكننا سلّمنا المشروع إلى الجانب الفنزويلي بسبب ظروف جديدة طرأت"، لم يوضحها. وأشار إلى أن "مقر خاتم الأنبياء للإعمار" يشارك في مشاريع خارج إيران، مبينا أنه سيشارك التفاصيل اللازمة بشأنها مع الرأي العام بعد الانتهاء من تنفيذها.

