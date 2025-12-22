فنزويلا تعلن حصولها على دعم روسيا... وأميركا تطارد ناقلة نفط ثالثة

- أعرب وزير الخارجية الفنزويلي عن دعم روسيا الكامل لفنزويلا في مواجهة الاعتداءات الأمريكية، مشيراً إلى الانتهاكات في الكاريبي مثل الهجمات على القوارب وأعمال القرصنة. - تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، حيث طاردت سفينة "بيلا 1" الخاضعة لعقوبات أمريكية بسبب صلاتها بإيران وحزب الله. - انتقدت الصين مصادرة الولايات المتحدة لناقلات النفط، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي، وأكدت معارضتها لأي تصرفات تنتهك سيادة الدول الأخرى.

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، اليزك الاثنين، أنه تلقى اتصالاً من نظيره الروسي سيرغي لافروف أعرب فيه عن دعم بلاده "الكامل" في الأزمة بين كاراكاس وواشنطن. وقال غيل في بيان: "تطرقنا إلى الاعتداءات والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي تُرتكب في الكاريبي، بما في ذلك الهجمات على القوارب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأعمال القرصنة غير القانونية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة، مجدداً دعمه الكامل بوجه الاعتداءات على بلدنا".

وطاردت الولايات المتحدة سفينة ثالثة في منطقة البحر الكاريبي، الأحد، كانت تقترب من فنزويلا، في إطار الحصار الذي فرضته واشنطن على ناقلات النفط المرتبطة بكاراكاس، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية. وذكرت وسائل الإعلام أنّ السفينة هي ناقلة النفط "بيلا 1" التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2024 بسبب صلاتها بإيران وحزب الله اللبناني. وبحسب موقع تانكر تراكرز المتخصص، كانت السفينة في طريقها إلى فنزويلا ولم تكن تحمل أي شحنة.

وأكد مسؤول أميركي لشبكة "أن بي سي"، شرط عدم كشف هويته، "يلاحق خفر السواحل الأميركي سفينة خاضعة للعقوبات (...) تشارك في الالتفاف غير القانوني الذي تقوم به فنزويلا على العقوبات. إنها ترفع علماً مزوراً وتخضع لأمر قضائي بالمصادرة". وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، اقتربت القوات الأميركية من السفينة في وقت متقدّم السبت وحاولت اعتراضها بعد حصولها على مذكرة من قاضٍ فيدرالي، لكن السفينة واصلت طريقها.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض حصار بحري على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات المتجهة إلى فنزويلا والمبحرة منها، وقد احتجزت حتى الآن سفينتين متهمتين بنقل النفط الفنزويلي.

ويخضع النفط الفنزويلي لحظر أميركي منذ 2019، ويباع بسعر أدنى من سعر السوق، خصوصاً للصين. ولتبرير الحظر الأميركي، قال الرئيس دونالد ترامب إنّ فنزويلا تستخدم الذهب الأسود لتمويل "تهريب المخدرات والإرهاب وجرائم القتل وعمليات الخطف". وتنفي كاراكاس أي ضلوع لها في تهريب المخدرات، مؤكدة أن واشنطن تسعى إلى إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو للاستيلاء على احتياطها النفطي.

الصين: واشنطن تنتهك القانون بمصادرة ناقلات النفط

في المقابل، انتقدت الصين الولايات المتحدة لمصادرة ناقلات النفط قبالة ساحل فنزويلا، ما يشير إلى دعمها كاراكاس فيما تتصاعد أزمتها مع واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في إحاطة صحافية في بكين اليوم إنّ "قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلات الدول الأخرى تعسفياً ينتهك بشدّة القانون الدولي".

وأضاف أنّ الصين تعارض أي شيء "ينتهك سيادة وأمن الدول الأخرى وكل شكل من أشكال الأحادية والتنمر"، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)