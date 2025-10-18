فنزويلا تعلن اكتمال خطتها الدفاعية ضد "التهديدات الأميركية"

18 أكتوبر 2025
مادور يخاطب أنصاره في كاراكاس 12 أكتوبر 2025 (Getty)
مادورو يخاطب أنصاره في كراكاس، 12 أكتوبر 2025 (Getty)
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أنّ خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأميركية" باتت مكتملة، وذلك مع نشر سفن حربية أميركية قبالة سواحل فنزويلا.

ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي بالضلوع المباشر في عمليات التهريب، وبتزعم كارتيل مخدرات، وهو ما ينفيه مادورو.

وفي كراكاس، تتزايد المخاوف من سعي ترامب إلى تغيير النظام. وكان الرئيس الأميركي أعلن الأربعاء أنّه أعطى الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للقيام بعمليات سرية ضد كراكاس، وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات على أراضي فنزويلا.

وأثارت تصريحاته غضب مادورو الذي أمر بإجراء تدريبات عسكرية في جميع أنحاء البلاد. وقال في تسجيل صوتي نُشر عبر تطبيق تليغرام السبت: "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد". وأعلن إجراء تدريبات عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "الاستقلال 200".

ويجرى تنفيذ غالبية هذه التدريبات ليلاً ولا تنتهي بتمركز قوات عسكرية بشكل دائم. وبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لجنود يغادرون ثكناتهم. كذلك، شاركت الشرطة وموظفو الحماية المدنية وأفراد في مجموعات مدنية في التدريبات التي تجريها فنزويلا وسط التوترات مع الولايات المتحدة.

ترامب لحظة وصوله إلى ولاية فلوريدا، 17 أكتوبر 2025 (أليكس وونغ/ Getty)
ترامب يعلن ضرب "غواصة مخدرات".. وفنزويلا ترفع مستوى التأهب

وحتى الآن، أعلنت واشنطن أنّ قواتها نفذت ست ضربات في منطقة البحر الكاريبي، في إطار ما تقول إنّها حملة لمكافحة تهريب المخدرات. وأدت هذه الضربات إلى مقتل 27 شخصاً على الأقل. أيضاً، نشرت الولايات المتحدة سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك.

(فرانس برس)

