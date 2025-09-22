- عرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء محادثات مباشرة مع إدارة ترامب بعد ضربة أميركية استهدفت قارباً فنزويلياً، نافياً مزاعم واشنطن بشأن تهريب المخدرات. - أكد مادورو أن 5% فقط من المخدرات الكولومبية تُهرَّب عبر فنزويلا، وأن السلطات الفنزويلية أحبطت 70% منها، داعياً لحوار مباشر لتجاوز الأخبار الزائفة. - رغم الضربات الأميركية، تستمر رحلات الترحيل المنتظمة للمهاجرين من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، ولم يصدر البيت الأبيض تعليقاً على رسالة مادورو.

قدّم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عرضاً لإجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من أول ضربة أميركية استهدفت قارباً من فنزويلا قال ترامب إنه كان ينقل تجار مخدرات. وفي رسالة إلى ترامب نشرتها فنزويلا اليوم، نفى مادورو مزاعم واشنطن بأن بلاده تلعب دوراً كبيراً في تهريب المخدرات.

وأشار مادورو إلى أن 5 في المائة فقط من المخدرات المنتَجة في كولومبيا تُهرَّب عبر بلاده، وأن السلطات الفنزويلية أحبطت ودمّرت 70 في المائة منها. وكتب مادورو في الرسالة: "سيدي الرئيس، آمل أن نتمكّن معاً من دحض الأكاذيب التي لوّثت علاقاتنا، والتي يجب أن تكون تاريخية وسلمية... هذه القضايا وغيرها ستبقى دائماً مطروحة لحوار مباشر وصريح مع مبعوثكم الخاص (ريتشارد جرينيل) لتجاوز الضوضاء الإعلامية والأخبار الزائفة".

وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن رحلات الترحيل المنتظمة، بمعدل رحلتين أسبوعياً لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، مستمرة من دون انقطاع رغم الضربات الأميركية. وحملت رسالة مادورو تاريخ السادس من سبتمبر/ أيلول، أي بعد أربعة أيام من ضربة أميركية على قارب قالت إدارة ترامب إنه كان ينقل تجار مخدرات، من دون تقديم أي أدلة.

وأدى الهجوم إلى مقتل 11 شخصاً قال ترامب إنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" ومتورطون في تهريب المخدرات. وبعد نشر الرسالة اليوم الأحد، أكدت الحكومة الفنزويلية أنها سُلّمت إلى وسيط في السادس من سبتمبر/ أيلول. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن.

(رويترز)