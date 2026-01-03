ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته بعد ضربات واسعة على فنزويلا

كاركاس (فنزويلا)

العربي الجديد

03 يناير 2026   |  آخر تحديث: 15:02 (توقيت القدس)
أصوات انفجارات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، 3 يناير 2025 (لقطة شاشة)
شنّت الولايات المتحدة الأميركية، صباح اليوم السبت، غارات على عدة مناطق في فنزويلا، من بينها العاصمة كاراكاس التي دوّت فيها انفجارات عنيفة بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وسط انتشار أمني كثيف.

وفي أول بيان لها بشأن الغارات الأميركية، نددت الحكومة الفنزويلية بـ"العدوان الأميركي"، مؤكدة أن الهجمات طاولت أربع مناطق من البلاد، بينها كاراكاس. وأضافت أن الهدف من الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا، مشدّدة على أن الولايات المتحدة لن تنجح في السيطرة على موارد البلاد، فيما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ الوطنية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت أول ضربة برية إلى فنزويلا. وذكر ترامب في تصريحات للصحافيين في أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في منتجع مارآلاغو بولاية فلوريدا، أنه كان هناك انفجار في منطقة لتحميل القوارب بالمخدرات في فنزويلا، مضيفاً: "لقد ضربنا المنطقة".

وذكر ترامب في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أنه يترك احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحاً على الطاولة. وأضاف في المقابلة التي جرت عبر الهاتف: "لا أستبعد ذلك، لا". وذكر أيضاً أنه ستكون هناك عمليات مصادرة إضافية لناقلات النفط بالقرب من مياه فنزويلا.

وتحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعدداً من السفن الحربية، كذلك حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة، وكثّفت إدارة ترامب إجراءاتها ضد ناقلات النفط المتجهة من فنزويلا وإليها، حيث صعدت القوات الأميركية على متن سفينة غير خاضعة للعقوبات تُعرف باسم "سينتشوريز" (Centuries)، مملوكة لكيان يتخذ من هونغ كونغ مقراً له، كذلك اعتُرِضَت ناقلة نفط عملاقة أخرى تُدعى "سكيبر" (Skipper) في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

2:52 PM
واشنطن توجّه اتهامات إرهاب ومخدرات إلى مادورو وزوجته

قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إنه تم توجيه تهم التآمر في مجال الإرهاب المرتبط بالمخدرات إلى نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. وأشارت، في بيان نشرته على منصة إكس، إلى أنه تم أيضًا توجيه تهم التآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة، والتآمر لحيازة أسلحة وأجهزة متفجرة ضد الولايات المتحدة.

2:07 PM
قتلى من الجنود والمدنيين في الهجمات الأميركية

قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن عددًا من الجنود والمدنيين الفنزويليين لقوا حتفهم في الهجمات الأميركية. وكتب نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن ذلك يمثل "فجرًا جديدًا لفنزويلا"، مضيفًا أن مادورو "سيواجه العدالة على جرائمه". وطالبت رودريغيز الولايات المتحدة بتقديم أي دليل "فورًا" يثبت أن الرئيس المحتجز لا يزال على قيد الحياة.

1:54 PM
ما هي أبرز محطات التصعيد الأميركي ضد فنزويلا؟

1:37 PM
أضرار بالغة في ميناء لا غوايرا وإنتاج النفط مستمر

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تنفيذي في شركة النفط الحكومية الفنزويلية أن ميناء لا غوايرا تعرّض لأضرار بالغة جراء الهجمات الأميركية، مشيراً إلى أن عمليات الإنتاج والتكرير تسير بشكل طبيعي، وأن الهجمات الأميركية لم تُلحق أضرارًا بالمنشآت النفطية.

01:30 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى "ضبط النفس" واحترام القانون الدولي في فنزويلا، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "القبض" على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت كالاس عبر منصة إكس إنها تحدثت هاتفيًا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مذكّرةً إياه بأن الاتحاد الأوروبي يشكّك في الشرعية الديمقراطية لمادورو. وكتبت: "في كل الأحوال، يجب احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ندعو إلى ضبط النفس".

12:47 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
نائب وزير الخارجية الأميركي: فجر جديد لفنزويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، أن فنزويلا تشهد "فجراً جديداً" بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب إلقاء القوات الأميركية القبض على زعيمها اليساري نيكولاس مادورو وزوجته. وقال لاندو على منصة "إكس" "فجر جديد لفنزويلا! رحل الطاغية. سيواجه أخيراً العدالة عن جرائمه".

12:45 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
"لا خطط" أميركية لتنفيذ مزيد من الضربات

نقل سناتور أميركي عن وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم السبت، تأكيده أن الولايات المتحدة استكملت عمليتها العسكرية في فنزويلا بعدما ألقت القبض على زعيمها اليساري نيكولاس مادورو. وكتب السناتور الجمهوري مايك لي على "إكس" بعد اتصال قال إنه أجراه مع روبيو أن وزير الخارجية "يتوقع ألا تكون هناك أي تحرّكات إضافية في فنزويلا الآن بعدما بات مادورو قيد الاحتجاز في الولايات المتحدة".

12:22 PM
ترامب: هناك الكثير من التخطيط الجيد في أعقاب الضربات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إن "هناك الكثير من التخطيط الجيد في أعقاب الضربات الأميركية على فنزويلا".

 

12:19 pm

رويترز

avata
رويترز
موسكو تدين "العمل العدواني الأميركي" ضد فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "قلقة بشدة وتندد بالعمل العدواني الأميركي المسلح ضد فنزويلا".

12:08 PM
نائبة الرئيس الفنزويلي: لا نعلم مكان مادورو وزوجته

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتلفزيون الرسمي إنها لا تعلم مكان مادورو وزوجته، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

12:07 PM
الدفاع الفنزويلية تعلن تنفيذ انتشار واسع

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية تنفيذ انتشار واسع لكل قدراتها العسكرية، بحسب ما نقلت عنها وكالة فرانس برس.

 

11:52 AM
قوات دلتا نفذت عملية اعتقال مادورو

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن قوات دلتا الأميركية هي من نفذت عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال العملية العسكرية التي نُفذت داخل فنزويلا.

11:51 AM
إدارة الطيران الفيدرالية تحظر الرحلات التجارية الأميركية

حظرت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الرحلات الجوية التجارية الأميركية في المجال الجوي فوق فنزويلا بسبب "نشاط عسكري مستمر"، وذلك قبيل الضربات الأميركية على كاراكاس فجر اليوم السبت. وصدر تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، المعروف باسم "إشعار للطيارين"، بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

التفاصيل عبر الرابط:

الهجمات الأميركية على فنزويلا، كاراكاس في 3 يناير 2025 (فرانس برس)
سياحة وسفر
التحديثات الحية

إدارة الطيران الفيدرالية تحظر الرحلات التجارية الأميركية فوق فنزويلا

11:29 AM
ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، على أن تُكشف تفاصيل إضافية لاحقًا، مع عقد مؤتمر صحافي اليوم عند الساعة 11 صباحًا في منتجع مار-إيه-لاغو.

11:06 AM
بيان مرتقب من البيت الأبيض بشأن الهجوم على فنزويلا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن البيت الأبيض يستعد لإصدار بيان رسمي حول الهجوم على فنزويلا بعد مغادرة القوات الأميركية المجال الجوي.

11:06 AM
السفارة الأميركية تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا

أعلنت السفارة الأميركية في فنزويلا أنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى البلاد، داعية الموجودين هناك إلى الاحتماء في أماكنهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

10:51 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
إيران تدين الهجوم على فنزويلا وتدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان بشدة الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت الوزارة ضرورة تحرّك عاجل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذا العدوان "غير القانوني"، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددة على الحق الأصيل لفنزويلا في الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير.

10:39 AM
مسؤول روسي: الهجوم الأميركي على فنزويلا بلا أساس قانوني

قال رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، في تصريحات صحافية، إن فنزويلا لم تكن تمثل أي تهديد للولايات المتحدة، معتبرًا أن العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن لا تستند إلى أي أساس قانوني. وأضاف أن “الأغلبية العالمية ستتباعد بحزم عن الهجوم الأميركي على فنزويلا وستدينه”، مشددًا على أن القانون الدولي قد انتُهك، وأن النظام الذي يُفرض بهذه الطريقة لا ينبغي أن يسود.

10:34 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الرئيس الكولومبي يدين الهجوم ويدعو إلى اجتماع عاجل

أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الهجوم "الصاروخي" على العاصمة الفنزويلية، وذلك بعد سماع دويّ انفجارات قوية فيها، فيما وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما يجري بأنه عدوان أميركي. وكتب الرئيس الكولومبي، القريب من مادورو، على موقع إكس: "لقد هاجموا فنزويلا"، مطالبًا بعقد اجتماع فوري لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة للنظر في "شرعية" هذا "العدوان".

10:23 AM
مسؤول أميركي: نشن ضربات داخل فنزويلا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي إقراره بأن الولايات المتحدة تشن ضربات عسكرية داخل فنزويلا، في اعتراف رسمي من واشنطن بتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الفنزويلية.

10:19 AM
انتشار قوات أمنية في محيط القصر الرئاسي ووزارة الدفاع

أفاد مراسل التلفزيون "العربي" بانتشار قوات أمنية فنزويلية بكثافة في محيط القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في العاصمة كاراكاس.

9:52 AM
مادورو يعلن حالة الطوارئ الوطنية

قالت الحكومة الفنزويلية إنّ الهجمات وقعت في أربع مناطق من البلاد، بينها العاصمة كاراكاس، مؤكدة دعوة جميع القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة. وأضافت أن الهدف من الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا، مشدّدة على أن الولايات المتحدة لن تنجح في السيطرة على موارد البلاد، فيما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو حالة الطوارئ الوطنية.

9:49 AM
"سي بي أس": ترامب أمر بضرب فنزويلا

أفاد مراسل شبكة "سي بي أس" على منصة إكس بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر أوامر بشنّ ضربات على مواقع داخل فنزويلا، شملت منشآت عسكرية ومواقع يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.

9:49 AM
عمليات إخلاء من قاعدة عسكرية في كاراكاس

أفاد مراسل التلفزيون "العربي" ببدء عمليات إخلاء مكثفة من قاعدة عسكرية في كاراكاس.

9:32 AM
واشنطن قصفت مطارات وقواعد عسكرية ومواقع اتصالات في فنزويلا

أفادت وسائل إعلام فنزويلية، بتعرّض مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع حصن تيونا العسكري لهجمات، إضافة إلى استهداف القاعدة البحرية في لا غوايرا وبرج اتصالات رئيسي.

9:32 AM
أنباء عن استهداف منزل وزير الدفاع الفنزويلي

ذكر مراسل تلفزيون "العربي" أنّ تقارير مختلفة في فنزويلا أشارت إلى أن الغارات استهدفت منزل وزير الدفاع الفنزويلي ومنازل قادة عسكريين.

09:16 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤولون في إدارة ترامب على علم بالتطورات في كاراكاس

قال مراسل شبكة "سي بي إس" على منصة إكس إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على علم بتقارير عن سماع انفجارات وتحليق طائرات فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس في وقت مبكر من صباح اليوم، من دون صدور توضيحات رسمية حتى الآن بشأن طبيعتها.

8:57 AM
سلسلة غارات جديدة

أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن سلسلة من الغارات الجديدة استهدفت العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

08:55 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
السكان يهرعون إلى الشوارع في أحياء مختلفة من كاراكاس

هرع جزء كبير من السكان إلى الشوارع في أحياء مختلفة من كاراكاس، حيث أمكنت رؤية تجمعات للأشخاص من مناطق متعددة.

8:54 AM
سبعة انفجارات على الأقل في كاراكاس

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن أصوات الانفجارات بدأت في كاراكاس قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6,00 بتوقيت غرينتش)، فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بوقوع سبعة انفجارات على الأقل.

8:54 AM
انقطاع التيار الكهربائي قرب قاعدة عسكرية

أفاد شهود من وكالة "رويترز" بسماع أصوات ضوضاء عالية ورؤية طائرات وعمود دخان واحد على الأقل يتصاعد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية من المدينة، قرب قاعدة عسكرية رئيسية.

8:52 AM
أصوات انفجارات عنيفة في كاراكاس

سمعت أصوات انفجارات عنيفة، اليوم السبت، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان في عدد من مناطق المدينة، وسط انتشار أمني كثيف وتحليق مكثف للطيران في الأجواء.

