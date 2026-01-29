فنزويلا.. الجيش يعلن الولاء للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز

29 يناير 2026
فنزويلا | وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في القصر التشريعي، 15 يناير 2026 (Getty)
وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في القصر التشريعي، كراكاس 15 يناير 2026 (Getty)
تعهد الجيش والشرطة في فنزويلا الأربعاء، بالولاء للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أبقتها الولايات المتحدة في السلطة بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو.

ويحمل تعهد الجيش دلالة خاصة، باعتبار أنه كان الداعم الرئيسي لمادورو عندما كان الأخير يواجه الضغوط والعقوبات التي فرضتها واشنطن على نظامه اليساري منذ توليه السلطة خلفا لهوغو تشافيز عام 2013.

أما رودريغز التي تسعى لحشد التأييد لقيادتها، فهي تسير على حبل مشدود بينما تحاول إرضاء الموالين لمادورو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في آن. وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لرودريغيز بعد أن قدم لها عصا وسيف رمزي لبطل الاستقلال سيمون بوليفار "نقسم بالولاء والطاعة المطلقين". كما تعهد وزير الداخلية الفنزويلي النافذ، ديوسدادو كابيلو، بالولاء نيابة عن قوات الشرطة.

فنزويلا | متظاهر يقاطع روبيو في مجلس الشيوخ، 28 يناير 2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

روبيو يُفصّل خطة ما بعد مادورو: هكذا نحكم فنزويلا الآن

وأدى المسؤولان قسم الولاء أمام أول رئيسة لفنزويلا خلال عرض عسكري شارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف جندي وشرطي. وقال بادرينو "هذه لحظة غير مسبوقة في تاريخ جمهوريتنا".

أما كابيلو الذي كان ينظر إليه على أنه قوة داعمة لحكومة مادورو من وراء الستار، فاعتبر أن دعم رودريغيز أمر بالغ الأهمية "لأننا نؤمن بأن الدفاع عن حكمها هو دفاع عن استمرارية الحكومة ووحدة الشعب الفنزويلي".

واختطفت القوات الأميركية مادورو وزوجته سيليا فلوريس في عملية عسكرية خاطفة شنتها على كراكاس في 3 يناير/كانون الثاني واقتادتهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة. وصرح ترامب بأن رودريغيز يمكنها البقاء في منصبها طالما أنها تنفذ ما يطلبه منها، ولا سيما منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى احتياطيات النفط الفنزويلية الهائلة.

