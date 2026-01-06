فنزويلا | إطلاق نار قرب القصر الرئاسي ومسيرات مجهولة تحلق بالقرب منه

كاراكاس

العربي الجديد

06 يناير 2026   |  آخر تحديث: 05:24 (توقيت القدس)
سُمع دوي إطلاق نار قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس قرابة الساعة الثامنة مساء الاثنين (00,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس، لكنّ مصدرا مقربا من الحكومة قال إن إطلاق النار توقف وأصبح الوضع تحت السيطرة. وبحسب هذا المصدر، حلّقت مسيّرات مجهولة المصدر قرب القصر، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار. وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة عقب هجوم عنيف على العاصمة.

وقال أحد سكان المنطقة، يعيش على مسافة قريبة من القصر لوكالة فرانس برس اشترط عدم كشف هويته "حدث ذلك بعد الساعة الثامنة مساء. بدا الأمر كأنه انفجارات، وكانت متقاربة جدا. لم يكن الصوت عاليا كما حدث من قبل (مثل الأصوات التي سمعت يوم السبت)". وأضاف "أول ما خطر في بالي هو أن أرى ما إذا كانت هناك طائرات تحلق فوقنا، لكن لا. لم أرَ سوى ضوءين أحمرين في السماء. استمر ذلك لمدة دقيقة تقريبا. كان الجميع ينظرون من النوافذ ليروا ما إذا كانت هناك طائرة أو ما الذي يحدث".

وتظهر مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رصاصات متوهجة تحلق في السماء باتجاه هدف غير مرئي. وأظهرت فيديوهات أخرى أن الحادثة أدت إلى انتشار عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون حول القصر.

"العربي الجديد" يتابع تطورات اليوم الثالث لاعتقال نيكولاس مادورو وأبرز الردود.

أسوشييتد برس

فنزويلا تطارد المتواطئين بعد اعتقال مادورو

أطلقت الشرطة الفنزويلية حملة للبحث عن المتواطئين عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على يد القوات الخاصة الأميركية، وفقا لمرسوم يعلن حالة الطوارئ. وذكرت المراسيم، التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت ونشرت بالكامل يوم الاثنين، أن جميع وحدات الشرطة على المستويات الاتحادية وعلى مستوى الولايات والمحليات قد تلقت تعليمات للبحث عن الأفراد الذين دعموا العملية الأميركية.

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي بدا أنه تلقى مساعدة على الأرض أثناء العملية. ووفقا للتقارير، يزعم أن شخصا داخل الدائرة المقربة من مادورو كان ينقل باستمرار معلومات عن مكان وجوده.

فرانس برس

طلقات تحذيرية على مسيّرات حلقت قرب قصر الرئاسة في كراكاس

أطلقت قوات الأمن الفنزويلية "طلقات تحذيرية" على مسيّرات حلّقت فوق المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في كراكاس الاثنين قرابة الساعة الثامنة مساء (00,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، بعدما أبلغ العديد من سكان المنطقة عن سماع دوي إطلاق نار.

أسوشييتد برس

سيناتور جمهوري ينتقد التحركات الأميركية في فنزويلا

قال السيناتور الجمهوري راند بول، عن ولاية كنتاكي الأميركية، إن هناك على الأرجح نحو عشرة زعماء حول العالم يمكن للولايات المتحدة أن تقول إنهم انتهكوا القانون الدولي أو قوانين حقوق الإنسان. وأضاف بول في حديثه للصحافيين: "لم يحدث قط أن دخلنا بلدا وانتزعنا زعيمه بهذه الطريقة. وهذا يضع سابقة سيئة للغاية، كما أنه غير دستوري".

وتابع قائلا: "لا يمكن بأي حال القول إن قصف عاصمة دولة وإزاحة رئيس دولة أجنبية لا يعد بدءا لحرب". وكان بول من قلة نادرة من الجمهوريين الذين انتقدوا علنا تحركات الإدارة الأميركية في فنزويلا، وذلك مع عودة المشرعين إلى مبنى الكابيتول يوم الاثنين.

ابتسام عازم

غوتيريس يطالب باحترام "الاستقلال السياسي" للدول

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الاثنين، عن القلق "البالغ إزاء احتمال تفاقم حالة عدم الاستقرار في فنزويلا، والتأثير المحتمل لذلك في المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى في كيفية إدارة العلاقات بين الدول". جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي بطلب من كولومبيا، لنقاش الوضع في فنزويلا. وعقد الاجتماع تحت بند "تهديد الأمن والسلم الدوليين". وقدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الإحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي لم يتمكن من حضور الاجتماع. 

جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في فنزويلا، 5 يناير 2026 (فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

غوتيريس يطالب باحترام "الاستقلال السياسي" للدول بعد اعتقال مادورو

ابتسام عازم

مادورو يدفع ببراءته أمام محكمة نيويورك

انتهت أولى جلسات محاكمة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، يوم الاثنين، في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، على أن تعقد مجدداً في 17 مارس/آذار المقبل. ودفع الرئيس الفنزويلي ببراءته أمام المحكمة على خلفية اتهامات تتّصل بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وندّد بالعملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى خطفه وزوجته من العاصمة كاراكاس. وقال مادورو البالغ 63 عاماً أمام المحكمة: "أنا بريء، لست مذنباً"، مضيفا أنه اعتُقل في منزله في كاراكاس ولا يزال يعتبر نفسه رئيساً لفنزويلا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية داخل قاعة المحكمة. ووفق وكالة "رويترز"، أمر القاضي بمثول مادورو أمام المحكمة في 17 مارس/آذار المقبل لجلسة استماع.

التفاصيل في الرابط: 

أثناء نقل مادورو وزوجته إلى محكمة مانهاتن، 5 يناير 2026 (آدم غراي/ رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

مادورو يدفع ببراءته أمام محكمة نيويورك: ما زلت رئيساً لبلادي

أبرز تطورات يوم أمس الاثنين في فنزويلا
  • ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا
  • أعضاء بالكونغرس يسعون للحد من قدرات ترامب على مهاجمة فنزويلا
  • رئيس الجمعية الوطنية يتعهد استخدام "كل الوسائل" لعودة مادورو
  • مادورو ينكر التهم الموجهة إليه
  • أوربان عن العملية الأميركية: أحد تجلّيات العالم الجديد
  • مادورو للمحكمة: ما زلت رئيسا لبلادي
  • استطلاع: 33% من الأميركيين يوافقون على الضربة الأميركية
  • رئيس كولومبيا: ما فعلته واشنطن لم يفعله أي دكتاتور بالتاريخ
