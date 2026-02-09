فنزويلا: إطلاق سراح معارضين قُبيل إقرار قانون العفو العام

- أفرجت السلطات الفنزويلية عن المعارضين خوان بابلو غوانيبا وفريدي سوبرلانو ومستشار المعارضة بيركنز روتشا، قبيل إقرار قانون عفو عام تاريخي، وسط دعوات لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. - غوانيبا، الذي كان مختبئًا ومحتجزًا لفترة طويلة، أكد أن الإفراجات ليست مرادفًا للحرية الكاملة، مشيرًا إلى استمرار الملاحقات القانونية والقيود. - أطلقت السلطات سراح 35 شخصًا على الأقل، وفقًا لمنظمة "فورو بينال"، في إطار وعود الحكومة الفنزويلية المؤقتة بتنفيذ عملية إطلاق سراح واسعة تحت ضغط دولي.

أفرجت السلطات الفنزويلية الأحد عن معارضَين بارزَين مقرّبَين من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو هما خوان بابلو غوانيبا وفريدي سوبرلانو بالإضافة إلى مستشارها القانوني بيركنز روتشا، قبيل الإقرار المرتقب لقانون عفو عام تاريخي الثلاثاء. ومن منفاه في إسبانيا، دعا إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية عام 2024، إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين فورا بعيد إطلاق المعارضَين.

وكتب غوانيبا (61 عاماً) على منصة إكس "نخرج، أحرارا، بعد عام ونصف العام"، مضيفا "مُختبئ لعشرة أشهر، ومُحتجز هنا لحوالى تسعة أشهر" في كاراكاس. وتابع "ثمة الكثير ليُقال عن حاضر فنزويلا ومستقبلها، مع وضع الحقيقة دائما في المقام الأول". وكان نجله رامون قد أعلن في وقت سابق إطلاق سراح والده. وكتب على إكس "بعد أكثر من ثمانية أشهر من السجن الجائر وأكثر من عام ونصف عام من الفراق، ستتمكن عائلتنا بأكملها قريبا من أن تجتمع من جديد".

وبقي وانيبا متخفيا على مدى أشهر. ويعود آخر ظهور علني له الى التاسع من يناير/كانون الثاني 2025 حين رافق ماتشادو في تظاهرة رفضا لتنصيب مادورو رئيسا لولاية ثالثة على التوالي. وقد أوقفته السلطات في مايو/أيار 2025 بتهمة التآمر الانتخابي، ثم وُجهت إليه تهم بالإرهاب وغسل الأموال والتحريض على العنف والكراهية. وكتب على إكس "هذه الإفراجات ليست مرادفا للحرية الكاملة والمكتملة". أضاف "طالما الملاحقات القانونية مفتوحة، وطالما بقيت الإجراءات التقييدية والتهديدات أو الرقابة، طالما تواصل الاضطهاد".

كما أطلقت السلطات سراح معارض آخر هو فريدي سوبرلانو (49 عاماً) والمستشار القانوني لماتشادو بيركنز روتشا (63 عاما). وأفادت زوجة روتشا ماريا كونستانزا سيبرياني على منصة إكس بأنه وصل إلى المنزل لكنها أعربت عن أسفها لأن عودته كانت مصحوبة "بإجراءات احترازية صارمة" لم تحددها. وروتشا مسجون منذ عام ونصف العام. وقبض عليه في 27 أغسطس/آب 2024، بعد إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل في 28 يوليو/تموز 2024.

وفي 8 يناير الماضي، وعدت الحكومة الفنزويلية الموقتة، تحت ضغط من الولايات المتحدة، بتنفيذ عملية إطلاق سراح "عدد كبير" من السجناء. وأفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية بأنه تم إطلاق سراح 35 شخصا على الأقل الأحد. وبحسب المنظمة، أُفرج عن حوالى 400 شخص محتجزين لأسباب سياسية منذ 8 يناير.

(فرانس برس)