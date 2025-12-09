فلوريدا تصنف جماعة الإخوان المسلمين و"كير" منظمتين إرهابيتين

- صنّف حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، مطالبًا باتخاذ تدابير قانونية لمنع أنشطتهما، رغم عدم إدراجهما في قوائم وزارة الخارجية. - يسعى ديسانتيس لربط "كير" بجماعة الإخوان، مستندًا إلى أمر تنفيذي من الرئيس ترامب، بينما أعلنت "كير" نيتها مقاضاته، متهمة إياه بخدمة الحكومة الإسرائيلية. - تأسست "كير" عام 1994 كأكبر منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، وتعمل على رصد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية المتزايدة.

صنّف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، منظمتَين أجنبيتَين إرهابيتَين، موجهاً الإدارات باتخاذ التدابير القانونية لمنع أنشطتهما وحرمان أي شخص يقدم تمويلاً لهما الامتيازات أو الموارد. والقرار هو الثاني من نوعه داخل ولايات أميركية بعد قرار ولاية تكساس الشهر الماضي الذي استهدف المنظمتين، على الرغم من أنهما غير مدرجتين على قوائم وزارة الخارجية للمنظمات والجماعات الإرهابية.

ولا يسمح القانون الأميركي بتصنيف جماعات داخلية، منظمات إرهابية. ويسيطر الجمهوريون على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ولاية فلوريدا، شأنها شأن تكساس. ومنذ أشهر أصبحت ولاية فلوريدا أول ولاية أميركية تسمح بوضع علم أجنبي على لوحات سياراتها، حيث أقرت إمكانية وضع علم إسرائيل مع جملة "أقف مع إسرائيل على لوحات القيادة". وتنشط منظمة كير منذ التسعينيات في الولايات المتحدة بكونها صوتاً للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين.

ولا تنشط جماعة الإخوان المسلمين بصفتها منظمة داخل الولايات المتحدة، غير أنه على مدى سنوات حصل بضعة آلاف على حق اللجوء إلى الولايات المتحدة بناءً على انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، خصوصاً بعد أحداث عام 2013 في مصر. وفي الشهر الماضي أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً للبدء في دراسة إمكانية تصنيف بعض أفرع الجماعة منظمات إرهابية أجنبية، ومن المقرر طبقاً للقرار، أن ترفع وزارتا الخارجية والخزانة تقريرهما إلى الإدارة في الـ24 من الشهر الجاري في حد أقصى، على أن تتخذ الإدارة قرارها النهائي بناءً على هذا التقرير قبل 11 فبراير/ شباط المقبل.

ويسعى حاكم فلوريدا لربط مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين، حيث أشار في قراره إلى الأمر التنفيذي للرئيس ترامب. بينما أعلنت كير من جانبها، أنها قررت مقاضاة حاكم الولاية واتهمته بأنه منذ اللحظة الأولى في منصبه يخدم الحكومة الإسرائيلية بدلاً من "شعب فلوريدا". وأشارت إلى محاولاته السابقة لحظر مجموعات طلابية لفلسطين في بعض جامعات فلوريدا، وأنه تراجع بعد تحديه في المحاكم.

وتأسس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في الولايات المتحدة عام 1994، وهو أكبر منظمة للحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في الولايات المتحدة، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة واشنطن، ولها أكثر من 35 مكتباً إقليمياً في جميع أنحاء الولايات. وأصبحت من سنوات محط الأنظار، خصوصاً مع عملها في جميع أنحاء الولايات، وموقفها على مدى العامين الماضيَين برصد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية والهجمات التي تصاعدت ضد مسلمين ومؤسسات إسلامية في ظل الإبادة الجماعية في غزة.