فلسطين... إرهاب استيطاني وخذلان عربي

- تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يحرقون القرى والمساجد ويقتلون الفلسطينيين، بينما ينهار "حل الدولتين" وسط صمت عربي رسمي، في حين تتزايد الانتقادات الغربية للاحتلال. - تتسع رقعة التشكيك في شرعية الاحتلال في الولايات المتحدة وأوروبا، مع مطالب بفرض عقوبات ووقف المساعدات، بينما يقتصر الرد العربي على بيانات لا تمنع الجرائم. - المفارقة المؤلمة تكمن في أن صوت التضامن الغربي مع فلسطين أصبح أقوى من مواقف الأنظمة العربية، مما يعكس أزمة ضمير وسياسة.

ليس أكثر فداحة من توحّش إرهاب المستوطنين وهم يحرقون القرى والمساجد، ويقتلون الفلسطينيين، ويدمرون الأرض ويقتلعون الشجر، ويقتحمون المسجد الأقصى، في مسار لا يخفي هدفه: صناعة نكبة فلسطينية جديدة. غير أن الأكثر إيلاماً أن يواجَه هذا التصعيد بصمت عربي رسمي بارد، بينما تتصاعد في عواصم غربية وداخل قطاعات واسعة من شعوبها مواقف أكثر نقداً للاحتلال.

لم يعد المشروع الاستيطاني يخفي أهدافه. فالضفة الغربية تحوّلت إلى ساحة مفتوحة لإرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، فيما يواصل وزراؤه الدعوة إلى الضم والتهجير والقضاء على أي أفق لقيام دولة فلسطينية. إنها عودة واضحة إلى منطق الاقتلاع الذي رافق تاريخ الحركة الصهيونية، وإلى خطاب يعيد أصداء وظلال إرهاب ما قبل نكبة 1948، بينما ينهار "حل الدولتين" على الأرض، ولا يبقى منه سوى شعارات تكررها بعض العواصم رغم سقوطه واقعياً.

الصدمة الحقيقية تكمن في المفارقة السياسية والأخلاقية. ففي الولايات المتحدة وأوروبا، تتسع رقعة التشكيك في العلاقة بالاحتلال، بل وشرعية كيانه، وتتزايد المطالب بفرض العقوبات ووقف المساعدات السنوية وتصدير السلاح، والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما يكتفي جزء من النظام العربي ببيانات لا تمنع جريمة، ولا تحمي أرضاً، ولا تردع مستوطناً.

ولم يعد الأمر مقتصراً على العجز الرسمي، بل امتد إلى التضييق على المتضامنين مع فلسطين، واعتقال نشطاء أسطول الحرية والمتضامنين مع غزة، والتضييق على الفلسطينيين أنفسهم، حتى بات رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن التضامن في بعض الدول العربية يثير حساسية أكبر من جرائم الاحتلال نفسها.

المفارقة الأكثر مرارة أن يصبح صوت الجامعي والفنان والمتظاهر في الغرب أكثر حضوراً في الدفاع عن فلسطين من أنظمة عربية رفعت قضيتها عقوداً شعاراً، ثم تراجعت عنها حين جاء زمن الاختبار، تاركةً واحدة من أكثر مراحل الظلم الفلسطيني قسوة تمرّ بصمت مريب.

أخطر ما تكشفه اللحظة الراهنة ليس فقط أن دولة الاحتلال تمضي في مشروع استيطاني يهدد بنكبة جديدة، بل أن ميزان المواقف انقلب على نحو يبعث على الأسى؛ فبينما يزداد حضور فلسطين في ضمير قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي، يتراجع حضورها في حسابات كثير من الأنظمة العربية. وحين يصبح الدفاع عن الفلسطيني أكثر قوة في شوارع الغرب منه في محيطه العربي، فإن الأزمة لم تعد أزمة احتلال وحده، بل أزمة ضمير وسياسة أيضاً. وذلك لا يواجِه بالمجاملة ولا بشعارات الجامعة العربية.