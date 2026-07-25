فلافيو بولسونارو يعلن ترشحه لرئاسة البرازيل بدعم من ميلي ونتنياهو

- أعلن السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو ترشحه للانتخابات الرئاسية، مدعوماً من الرئيس الأرجنتيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مع تعهده بخفض الضرائب ومكافحة الجريمة، رغم التحديات العائلية والارتباطات المثيرة للجدل. - رفضت البرازيل منح تأشيرات لمسؤولين من إدارة ترامب، معتبرة ذلك محاولة للتأثير على الانتخابات، مؤكدة التزامها بحماية نظامها الانتخابي من التدخلات الخارجية. - أظهرت استطلاعات الرأي تقدم الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، بينما يواجه فلافيو صعوبة في بناء تحالفات سياسية قوية وسط التوترات السياسية.

أعلن السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السابق جايير بولسونارو، اليوم السبت، ترشحه رسمياً لمنافسة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مستعرضاً الدعم الذي حظي به من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورسالة أُعدت بالذكاء الاصطناعي من والده المسجون، وخطاباً مصوراً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتعهد بولسونارو بخفض الضرائب واتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجريمة، مشدداً على التزامه بمواصلة الإرث السياسي لوالده. وقال بنبرة عاطفية أمام أنصاره، الذين كانوا يلوحون بأعلام خضراء وصفراء: "ها هو دم بولسونارو"، فيما كانت الصالة التي ألقى فيها كلمته في ساو باولو شبه ممتلئة. ويخضع الرئيس السابق جايير بولسونارو حالياً للإقامة الجبرية لدوره في محاولة إبطال نتائج الانتخابات التي هزمه فيها لولا دا سيلفا.

وخلال الفعالية، ألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خطاباً هاجم فيه لولا، وقال إن بولسونارو قادر على "إنقاذ" البرازيل من الاشتراكية. وكان ميلي قد وصل إلى البرازيل في الليلة السابقة، والتقى حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس. وقال ميلي: "سنواصل تقديم شهادتنا في كل مكان ضد أكاذيب الاشتراكية". ولم ترد الرئاسة البرازيلية بعد على طلب للتعليق. كما ظهرت السيدة الأولى السابقة ميشيل بولسونارو، زوجة والده، في رسالة مصورة أعلنت خلالها دعمها لترشحه، في خطاب موجه إلى الناخبات، بعد تصالحهما مؤخراً إثر خلاف علني ظهر في مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت ميشيل بولسونارو: "فلافيو، ليبارك الله ترشحك ويحميه".

وكان فلافيو بولسونارو قد حصل، في ديسمبر/كانون الأول، على تأييد والده للترشح في انتخابات هذا العام، إلا أن حملته فقدت جزءاً من زخمها في مايو/أيار، بعد أن ربطته رسائل مسربة بالمصرفي المسجون دانيال فوركارو. واعترف فلافيو لاحقاً بأن فوركارو موّل فيلماً عن المسيرة السياسية لوالده. كما تأثرت شعبية بولسونارو بالخلاف مع ميشيل بولسونارو، وبعلاقاته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوماً جمركية على البضائع البرازيلية.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "داتافولها"، ونُشرت نتائجه أمس الجمعة، تقدم لولا دا سيلفا على بولسونارو بنسبة 48% مقابل 43% في حال إجراء جولة ثانية من الانتخابات، مقارنة بـ47% مقابل 43% في استطلاع يونيو/حزيران. ويواجه فلافيو بولسونارو صعوبة في بناء تحالفات سياسية، إذ تتبنى أحزاب يمين الوسط موقفاً محايداً حتى الآن بدلاً من تأييد ترشحه.

البرازيل ترفض تأشيرات لمسؤولين في إدارة ترامب

وفي سياق متصل بالانتخابات البرازيلية، ذكرت وكالة "رويترز"، السبت، أن البرازيل رفضت طلبات تأشيرة لاثنين من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانا يخططان للسفر إلى البلاد لإثارة الشكوك بشأن نزاهة نظامها الانتخابي. ونقلت الوكالة عن مسؤولين برازيليين مطلعين على المسألة، تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتهما نظراً إلى حساسية القضية، قولهما إن الخطة الأميركية مثلت محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي يواجه فيها لولا دا سيلفا منافسة من فلافيو بولسونارو، حليف ترامب.

وأكد المسؤولان أن البرازيل رفضت، الجمعة، منح التأشيرات للوفد الأميركي الذي كان من المقرر أن يضم مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل رايلي إم بارنز، ونائب مساعد الوزير سامويل سامسون. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية فوراً على طلب "رويترز" للتعليق. وجاء تقرير الوكالة بعد يوم من كشف صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن خطط لإدارة ترامب لإرسال مسؤولين إلى البرازيل لإثارة الشكوك بشأن نزاهة وشفافية النظام الانتخابي في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دبلوماسيين برازيليين رفيعي المستوى قولهما إنهما علما بما وصفاه بـ"الخدعة" الأميركية، وتعهدا بمنع المسؤولين الأميركيين من دخول البلاد. وقال أحد المسؤولين، طالباً عدم الكشف عن هويته: "إنها حيلة تتنافى تماماً مع الديمقراطية البرازيلية"، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات "لحماية نظامنا الانتخابي". وبحسب الصحيفة، يشتبه مسؤولون برازيليون في أن هدف الزيارة كان لقاء مشككين في نزاهة الانتخابات، وإعداد تقرير يمكن استخدامه للطعن في شرعية نظام التصويت الإلكتروني في البلاد. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في البرازيل في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تجرى جولة إعادة في الـ25 من الشهر نفسه في حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية مطلقة.

(رويترز، العربي الجديد)