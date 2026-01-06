فقدان 12 إسرائيلياً مجنّداً في صفوف الجيش الأوكراني

- كشفت هيئة التنسيق الأوكرانية عن فقدان أو أسر 12 إسرائيلياً لدى الجيش الروسي، معظمهم حاربوا مع الجيش الأوكراني، بينما اختفى آخرون في ظروف غامضة. - السفارة الأوكرانية في تل أبيب أكدت فقدان ثمانية إسرائيليين، بينما أشار موقع "شومريم" إلى أن العدد قد يكون أكبر، مع عدم معرفة السلطات الأوكرانية أو الإسرائيلية بجميع المشاركين في الحرب. - زيارة وفد أوكراني لتل أبيب لحشد الدعم لم تلقَ استجابة رسمية إسرائيلية، بينما شارك مسؤولون إسرائيليون في فعاليات نظمتها السفارة الروسية.

كشفت بيانات رسمية لهيئة التنسيق الأوكرانية لمتابعة شؤون أسرى الحرب أن 12 إسرائيلياً سُجلّوا مفقودين أو أسرى لدى الجيش الروسي، بعدما حاربت غالبيتهم في صفوف الجيش الأوكراني، فيما قلة منهم وجدت نفسها في مناطق الحرب بسبب ظروف مختلفة وبات مصيرها مجهولاً، حسبما أورد موقع شومريم (الحرّاس) الإسرائيلي أمس الاثنين، وذلك بينما تقترب الحرب الروسية-الأوكرانية من دخول عامها الرابع.

وسبق أن كشفت يوليا فبليوك التي ترأس إحدى المنظمات المُشكّلة لهيئة التنسيق الأوكرانية، في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن عدداً من الإسرائيليين قُتلوا في الحرب الروسية الأوكرانية، فيما كشف الموقع لأول مرّة أعداد المفقودين الإسرائيليين فيها. ونقل الموقع عن السفارة الأوكرانية في تل أبيب تأكيدها أن ثمانية إسرائيليين في عداد المفقودين في الحرب، متحدثاً في الوقت نفسه أن العدد أكثر من ذلك.

وأشار إلى أنّه ليس جميع الإسرائيليين الذين يشاركون في الحرب معروفون للسلطات سواء الأوكرانية أو الإسرائيلية، موضحاً أنّ السفير الإسرائيلي لدى كييف، ميخائيل برودسكي، صرّح بأنّ سفارته تعلم بمشاركة إسرائيليين في الحرب بعد العلم بمقتلهم فقط، حيث تتولى مسألة المساعدة في تنظيم الجنازات وكذلك إجراءات إعادة الجثث لدفنها في إسرائيل.

وفي الإطار، نقل موقع "شومريم" المتخصص في التحقيقات الاستقصائية حول إسرائيل عن أحد جنود الاحتلال الذي قاتل في صفوف الجيش الأوكراني، قبل أن يعود بعد استدعائه كجندي احتياط للمشاركة في حرب الإبادة على غزة، قوله "سمعت أن ثمة جنوداً إسرائيليين وقعوا أسرى لدى الروس"، مشيراً إلى أن أحدهم، وهو فلاديمير كوزلوفسكي مزدوج الجنسية (أوكراني - إسرائيلي)، كان قد أُسر في عام 2022 بأيدي مليشيا مدعومة من روسيا، قبل إطلاق سراحه وبث شريط فيديو ظهر فيه وهو يحمل بطاقة هويّته الإسرائيلية في السجن.

في غضون ذلك، لفت الموقع إلى أن تعريف الإسرائيليين المقدر عددهم بـ12 كمجهولي المصير يعود إلى حقيقة أنه لا يُعرف ما حل بهم منذ شهور طويلة إثر مشاركتهم في الحرب. وبرزت قصص هؤلاء الإسرائيليين عندما وصل وفد أوكراني رسمي الشهر الماضي إلى تل أبيب لحشد الدعم الإسرائيلي حول قضية الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا، خصوصاً بعدما لاقت قضية الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس في غزة تدخلاً دولياً أفضى إلى حلّ القضية. وشارك في الوفد المذكور الرئيس السابق لمقاطعة خيرسون الأوكرانية، فلوديمير ميكولاينكو، الذي احتجزته روسيا سابقاً بظروف صعبة، قبل أن تطلق سراحه مع أوكرانيين آخرين.

واللافت، بحسب ما نقل الموقع عن مصدر أوروبي مطلع على التفاصيل، بأن السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل بذلت مجهوداً كبيراً على مدى أسابيع في ترتيب زيارة الوفد لتل أبيب، ومع ذلك لم يصل أي مسؤول إسرائيلي أو ممثل رسمي. وأضاف المصدر نفسه أن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوا إلى الاستماع لشهادات أسرى مفرج عنهم، ولكن أحداً لم يحضر. وفي مقابل اختفائهم من الفعالية المذكورة، شارك عدد من المسؤولين الإسرائيليين بفعاليات بادرت إلى عقدها السفارة الروسية لدى إسرائيل في الأسبوع ذاته، بينها احتفال برأس السنة الميلادية، وافتتاح "البيت الروسي" (مركز ثقافي) في القدس المحتلة.