فضيحة ماندلسون: توقعات بإطاحة مسؤول ثالث من الحكومة البريطانية

- تتزايد التوقعات برحيل وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني كريس وورمالد بسبب دوره في فضيحة تعيين بيتر ماندلسون سفيرًا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، وسط صلات ماندلسون بجيفري إبستين المدان بجرائم الاتجار في الجنس. - استقالة وورمالد ستجعله السياسي الثالث الذي تطيح به الفضيحة، بعد استقالة مورغان ماكسويني وتيم آلان. الحكومة تعهدت بالإفراج عن الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون. - الشرطة البريطانية تحذر السياسيين من نشر وثائق قد تعرض التحقيق الجنائي للخطر، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة.

تتزايد التوقعات بقرب رحيل وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني كريس وورمالد لدوره في فضيحة تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة رغم صلته الوثيقة مع الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم الاتجار في الجنس.

وفي حال استقالته، سيكون وورمالد، رئيس جهاز الخدمة المدنية في البلاد ومستشار السياسات العامة لكير ستارمر رئيس الوزراء، المسؤول السياسي الثالث الذي تتطيح به فضيحة ماندلسون. وكان مورغان ماكسويني رئيس هيئة مكتب رئيس الوزراء، وأحد حلفاء ستارمر المقربين، وتيم آلان، مسؤول الاتصالات في داونينع ستريت، قد استقالا أخيرا.

وتقول تقارير إنه من المقرر أن يشرف وورمالد على إجراءات الموافقة على الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون، والتي تعهدت الحكومة بالإفراج عنها. وتعززت التكهنات بقرب رحليه بعدما رفض مكتب ستارمر تأكيد الثقة في الوزير، الذي عين في هذا المنصب في ديسمبر/كانون الأول عام 2024.

ورفض المتحدث باسم الحكومة تأكيد الثقة في الوزير. وردا على سؤال في مؤتمره الصحافي اليوم الثلاثاء عما إذا كان لدى رئيس الوزراء ثقة في وورمالد، أجاب المتحدث: "لن أتطرق إلى التقارير".

ورداً على سؤال آخر بشأن تولي وورمالد عملية الإفراج عن وثائق ماندلسون، قال المتحدث "لن أتطرق إلى مسائل التوظيف الداخلية أو أعلق على التقارير التخمينية". وعلى صعيد التحقيق الجنائي، طالبت الشرطة البريطانية السياسيين بألا ينشروا أي وثائق يمكن أن تعرض التحقيق للخطر، وتعهدت بأن تكون التحقيقات "سريعة وشاملة حتى تتحقق العدالة".

وقالت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنها تذكر السياسيين بأن تحقيقها الجنائي لا يزال جاريا في قضية ماندلسون، الذي لم يقبض عليه، انتظارا لنتائج التحقيقات الأولية. وجاء في البيان الصادر عن متحدث باسم الشرطة إنه "من الضروري اتباع الإجراءات القانونية الواجبة حتى لا يتم المساس بتحقيقنا الجنائي وأي مقاضاة محتملة".

وأشار إلى أن التحقيقات تشمل مراجعة الأدلة والوثائق التي قدمتها وزارة شؤون مجلس الوزراء لتقييم ما إذا كان من المحتمل أن يكون لنشرها تأثير ضار على التحقيقات أو على ملاحقة قضائية محتملة.

ومن المقرر أن تتولى لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) فحص أي وثائق تتعلق بماندلسون للتحقق من عدم مساسها بمصالح بريطانيا الوطنية أو علاقاتها مع الدول الأخرى قبل نشرها. وحسب المتحدث باسم الشرطة، فإن المحققين سيعملون "جنبا إلى جنب مع مكتب مجلس الوزراء" لمراجعة الوثائق ذات الصلة خلال الأسابيع المقبلة.

غير أنه أكد أن تحديد الوثائق التي ينبغي نشرها هي في نهاية المطاف مسألة تخص الحكومة والبرلمان، وقال إن الشرطة "تتفهم وتحترم دور البرلمان في الإفراج عن هذه الوثائق".