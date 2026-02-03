- كشفت وسائل الإعلام النرويجية عن تورط ولي العهد الأمير هاكون وزوجته الأميرة ميتا ماريت في فضيحة تتعلق بعلاقتهما بالملياردير المدان جيفري إبستين، مما أثار استنكار الرأي العام النرويجي. - تواجه الأميرة تحديات كبيرة بعد الكشف عن زياراتها لإبستين، مما يثير شكوكاً حول ملاءمتها لتكون ملكة مستقبلية، بينما يواجه ولي العهد ضغوطاً إضافية بسبب محاكمة ابنهما الأكبر. - أظهرت استطلاعات الرأي تراجع ثقة النرويجيين في قدرة الأميرة على تولي العرش، بينما تبقى المؤسسة الملكية مدعومة نسبياً، مما يضع ولي العهد أمام اختبار تاريخي.

فجّرت وسائل الإعلام النرويجية قنبلة من العيار الثقيل بعد نشر ملايين الوثائق الجديدة المتعلقة بقضية الملياردير الأميركي المدان بالتحرش الجنسي بالأطفال جيفري إبستين. الصدمة الكبرى في النرويج كانت تورط ولي العهد الأمير هاكون في القضية، من خلال رسائل إلكترونية مكثفة بين زوجته، الأميرة ميتا ماريت، وإبستين، امتدت بين 2011 و2014، أي بعد أربع سنوات من الحكم الأول على المجرم.

الوثائق تكشف علاقة ودية دافئة، ومليئة بالمجاملات والمزاح، ونقاشات عن الأدب والسفر والصحة والعطلات. وفي إحدى الرسائل، وصفت الأميرة باريس بأنها "مكان مناسب للخيانة"، فيما رد إبستين بمزاحه المعتاد عن تفضيله للإسكندنافيات. هذه المراسلات أظهرت سوء تقدير الأميرة لشخصية إبستين، خاصة بعد إدراكها أنه مدان بجرائم جنسية ضد القاصرين.

عندما تزوجت ميتا ماريت الأمير هاكون، كانت مواطنة عادية وأماً لطفل من علاقة سابقة، ما جعل زواجها خطوة جريئة وغير مألوفة في تاريخ الملكية النرويجية. شخصيتها الجذابة واهتمامها بالقضايا الاجتماعية أكسباها شعبية واسعة، لكنها اليوم تواجه تداعيات فضيحة علاقتها بالملياردير المدان جيفري إبستين، مما يضع ولي العهد أمام تحدٍ أخلاقي وشعبي كبير. السؤال الأبرز: كيف يمكن للحاكم الحفاظ على مصداقية المؤسسة الملكية الدستورية بينما ترتبط زوجته بأحد المجرمين الجنسيين المدانين؟

الأزمة هنا مزدوجة؛ عليه أن يحافظ على صورة الزوج الحكيم والمسؤول، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع "النأي بنفسه" عن زوجته كما حدث في بريطانيا مع الأمير أندرو، حيث أبعده الملك تشارلز لحماية سمعة العائلة المالكة. ولي عهد النرويج محاصر أخلاقياً: هل يمكنه إدارة الأزمة من دون المساس بعلاقته الزوجية والحميمية مع ميتا ماريت؟

وعلّق رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستورا على هذه الفضائح، واصفاً العلاقة الطويلة والمكثفة بين الأميرة وإبستين بأنها "سوء تقدير كبير". وأكد أن الوثائق الجديدة كشفت اتصالات تمت بعد حكم إبستين في 2008، ما أثار استنكار الرأي العام، مشدداً على أن الأمر يتطلب شفافية كاملة ومساءلة واضحة من جميع الأطراف، بما في ذلك الأميرة، وأن الحكومة تتوقع إجابات صريحة وموثقة أمام الشعب النرويجي.

زيارة فلوريدا والمراسلات السرية: تفاصيل العلاقة المحرجة

تكشف الوثائق أن الأميرة لم تكتف بالتواصل الإلكتروني، بل زارت منزل إبستين في بالم بيتش عدة مرات، بما في ذلك جزيرته الخاصة في الكاريبي، حيث تناولت رسائلها مواضيع متعددة من الكتب والأعياد إلى خطط السفر. الخبراء الملكيون النرويجيون والإسكندنافيون وصفوا هذه العلاقة بأنها سوء تقدير فادح، نظراً لطبيعة إبستين الجنائية السابقة، ما جعل موقف الأميرة موضع شك كبير أمام الشعب. وتتضمن المراسلات إشارات واضحة إلى ثقة شخصية متبادلة غير معتادة بين زوجة ولي العهد المرموقة، ومجرم جنسي سابق، وهو أمر غير مألوف في تاريخ العائلات الملكية الأوروبية. هذه الوثائق وضعت ميتا ماريت في دائرة الضوء الأخلاقي والتدقيقي، وأثارت جدلاً واسعاً حول مدى ملاءمتها لمستقبلها ملكةً محتملة.

إضافة إلى فضيحة الأميرة، يواجه ولي العهد تحدياً آخر يتمثل في محاكمة ابنهما الأكبر (وليس ابنه البيولوجي)، ماريوس بورغ هويبي، والتي انطلقت في أوسلو اليوم الثلاثاء، بتهم تشمل العنف، والاعتداءات الجنسية، وتعاطي المخدرات، واستغلال الصفة "الملكية" في حياته الشخصية. هذه المحاكمة أضافت بعداً آخر للأزمة، حيث أصبح مستقبل العائلة الملكية مرتبطاً ليس فقط بسلوك الأميرة، بل أيضاً بسلوك الأبناء، مما يزيد الضغط على ولي العهد للحفاظ على صورة الأسرة المؤتمنة والمسؤولة.

غضب الرأي العام: استطلاعات تكشف تراجع الثقة

استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت تراجعاً كبيراً في ثقة النرويجيين بقدرة ميتا ماريت على أن تصبح ملكة مستقبلية. فقد أظهر استطلاع كشفته اليوم صحيفة" VG" أن 44% من المشاركين لا يرونها مؤهلة لتولي العرش بعد فضائح إبستين، مقابل 32.5% يرون إمكانية استمرارها ملكةً. نتائج مشابهة صدرت عن قناتي هيئة البث العام و"تي في 2"، حيث بلغت نسبة الشكوك نحو 47.6%، بينما بقي الولاء للمؤسسة الملكية قوياً نسبياً، إذ أيد 66% استمرار الملكية في النرويج، رغم انخفاض هذه النسبة عن العام الماضي.

هذه البيانات تعكس ضغطاً مضاعفاً على ولي العهد الأمير هاكون، الذي يجب أن يوازن بين مسؤولياته الرسمية، استقرار العرش، وإدارة تداعيات علاقة زوجته بإبستين، في موقف لا يشبه موقف العائلة الملكية البريطانية، حيث تمكن الملك تشارلز من الابتعاد عن الأمير أندرو رسمياً دون المساس بأسرة العرش.

علاقات إبستين مع العائلات الملكية الأخرى

الأزمة النرويجية ليست فريدة؛ فقد أظهرت الوثائق أن إبستين كانت له علاقات متعددة مع العائلات الملكية في السويد والدنمارك. ففي السويد، التقت الأميرة صوفيا، زوجة الأمير كارل فيليب، بإبستين عدة مرات قبل الزواج، لكنها رفضت زيارة جزيرته الخاصة. وفي الدنمارك، ورد اسم الملك فريدريك في بعض الوثائق أيام كان ولياً للعهد، لكن القصر نفى أي لقاء مباشر معه. هذه العلاقات توضح انتشار تأثير إبستين داخل النخب والدوائر الملكية الأوروبية، مما يزيد حساسية القضية في النرويج، ويضاعف التحديات أمام ولي العهد في حماية سمعة العائلة الملكية.

واليوم، تقف الملكية النرويجية أمام اختبار تاريخي. الأميرة ميتا ماريت تواجه أزمة سمعة غير مسبوقة، وولي العهد مضطر لموازنة مسؤولياته الرسمية وحماية مصالح أسرته الشخصية، بينما يتعرض الرأي العام لتحدٍ أخلاقي حقيقي في تقييم المؤسسة الملكية. فضائح إبستين تكشف هشاشة الصورة الملكية أمام الضغوط العصرية، وتعكس صعوبة التوفيق بين الحياة الشخصية للأفراد، ومسؤولياتهم الأخلاقية أمام المجتمع.

السؤال الأكبر الذي يُطرح نرويجياً الآن: هل ستتمكن الأميرة ميتا ماريت من تجاوز هذا الاختبار الصعب، وهل يمكن للعائلة الملكية إعادة بناء مصداقيتها؟ وهل سيكون ولي العهد قادراً على حماية مؤسسته الملكية، دون أن يمس العلاقة الأسرية التي تشكل محور حياته الشخصية؟