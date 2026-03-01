فصائل عراقية تنخرط بالحرب وتعلن تنفيذ 16 عملية بعشرات المسيّرات

- انخرطت فصائل عراقية مسلحة في الصراع الإقليمي بجانب إيران، مما يعقد الوضع الأمني والسياسي في العراق وسط فراغ دستوري وحكومة تصريف أعمال، حيث نفذت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" عمليات ضد "قواعد العدو". - تحاول الحكومة العراقية إبقاء البلاد خارج دائرة الاشتباك، حيث تلتزم بعض الفصائل الحياد استجابة لرسائل حكومية، وأدانت وزارة الخارجية الاعتداءات، مؤكدة على سياسة البلاد في إدانة الحروب. - التصعيد يأتي في سياق إقليمي متوتر، حيث تمتلك الفصائل العراقية قراراً عملياتياً مستقلاً، مما يضع الحكومة أمام تحديات في احتواء التصعيد وتجنب مواجهة شاملة.

دخلت عدة فصائل عراقية مسلحة على خط الحرب الدائرة في المنطقة، بإعلان مشاركتها إلى جانب إيران، في خطوة تمثل تحولاً لافتاً في مسار الأزمة التي تشهدها المنطقة، وتضع العراق أمام احتمالات أمنية وسياسية معقدة في ظل فراغ دستوري وحكومة تصريف أعمال.

ووفقاً لبيان أصدرته جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة لعدة فصائل مسلحة، فقد نُفِّذَت 16 عملية استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة على "قواعد العدو في العراق والمنطقة"، دون أن تذكر أي تفصيل عنها.

بسم الله الرحمن الرحيم



(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)



نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت ٢٨-٢-٢٠٢٦، ست عشرة عملية استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في… pic.twitter.com/39U8Rx3niO — صابرين نيوز - Sabereen news (@sabreenS11) February 28, 2026

لكن مصادر أمنية قالت إن الهجمات التي طاولت مواقع في أربيل و"قاعدة بلد" شمالي بغداد، وموقعاً عسكرياً في البصرة، كانت من تنفيذ فصائل عراقية مسلحة. وكانت كتائب حزب الله العراقية أول من أعلن الدخول في الحرب، تبعها فصيل "النجباء" بزعامة أكرم الكعبي، كذلك أعلنت فصائل "سيد الشهداء" و"سرايا أولياء الدم" وغيرها عدم التزام الحياد. وجاء في بيان كتائب حزب الله، أن "هذه المعركة المصيرية لا مكان للحياد فيها، ولا منزلة بين المنزلتين، فإما أن تكون في خندق الحق ونصرة أهله، وإما أن تنخرط في جبهة الباطل فتكون مع الظالمين"، مشددة على "أنها لحظة الفراق التي لا يحيد فيها إلا من ران على قلبه، وعلينا أن نعي جيداً أن هذا العدو لا يريد إلا الشر، ولذلك يجب جرّه إلى حرب استنزاف طويلة، حرب تذيقه الويلات حيث ثوى وحيث حل، ولا نُبقي فيها أي وجود أميركي في المنطقة عموماً، ولا سيما في العراق، فهذا يوم الحساب".

وأعلنت كتائب "سيد الشهداء"، أمس السبت، دخولها الحرب، مؤكدة جاهزيتها للرد على ما وصفته بـ"الاعتداءات" الأخيرة على السيادة العراقية.

ويأتي التصعيد بالتزامن مع تطورات ميدانية لافتة، إذ أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس السبت، بأن قصفاً جوياً مجهول المصدر استهدف مواقع تابعة لفصيل "كتائب حزب الله" ضمن تشكيلات الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، كذلك أصيب جندي عراقي بتعرض موقع عسكري بالبصرة لاستهداف بطائرات مسيّرة مجهولة، واستهدفت طائرة مسيّرة قاعدة الإمام علي الجوية في الناصرية دون تسجيل إصابات، في مؤشر على أن الساحة العراقية بدأت تشهد ارتدادات مباشرة للحرب.

محاولة البقاء خارج دائرة الاشتباك

في المقابل، كشف مصدر حكومي عراقي، أن الفصائل لم تشترك جميعها في العمليات المعلنة، وقال لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "عدداً من الفصائل ما زالت حتى الآن ملتزمة الحياد، استجابة لرسائل حكومية شددت فيها على ضرورة التزام الموقف الرسمي القائم على الحياد وعدم زج العراق في الحرب"، مؤكداً أن "الحكومة حريصة على إبقاء البلاد خارج دائرة الاشتباك، خصوصاً في ظل هشاشة الوضع السياسي والفراغ الدستوري".

على المستوى الرسمي، أدانت وزارة الخارجية العراقية، الاعتداءات التي استهدفت مناطق مختلفة في وسط العراق وفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أن سياسة العراق تقوم على إدانة الحروب والإيمان بحل الصراعات عبر المفاوضات. وقالت الوزارة، في بيان صدر أمس السبت، إن الوزارة "تعرب عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديد للاعتداءات التي استهدفت مناطق مختلفة، سواء في وسط العراق أو في إقليم كردستان"، معتبرة أن مثل هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

وأضافت أن "الغرض من هذه الهجمات العدوانية دفع العراق إلى أتون الحرب الدائرة في المنطقة، وهي حرب ندينها ونطالب بوقفها، وسياستنا تقوم على إدانة الحروب والإيمان بحل الصراعات عبر المفاوضات".

كذلك أدانت الوزارة "الحملات العسكرية المستمرة على الجارة إيران"، مؤكدة "رؤيتنا بأن توسيع رقعة الحرب يشكل تهديداً لجميع دول المنطقة، وسيكون سبباً في إدامة الصراع واستمراريته، ونعرب عن تضامننا مع الأشقاء، ورفضنا التام للهجمات التي طاولت بعض الدول الخليجية الشقيقة، وندعو إلى احترام السيادة الوطنية والتزام القوانين الدولية لتجنب أي تصعيد في المنطقة".

يأتي ذلك في سياق بيئة إقليمية شديدة التوتر، حيث تتداخل حسابات الردع الإقليمي مع معادلات الداخل العراقي، فالفصائل العراقية التي تعد جزءاً من المشهد الأمني الرسمي عبر هيئة "الحشد الشعبي"، تمتلك في الوقت نفسه قراراً عملياتياً مستقلاً في بعض الملفات الإقليمية، ما يضع حكومة العراق، وهي حكومة تصريف أعمال، أمام معادلة دقيقة بين احتواء التصعيد وعدم الانزلاق إلى مواجهة شاملة.