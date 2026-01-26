فصائل عراقية تقرر الانخراط في الحرب إذا تعرّضت طهران للهجوم

- تحالف الفصائل المسلحة: أعلنت فصائل عراقية، منها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء، استعدادها للرد على أي هجوم عسكري يستهدف إيران، مؤكدة على وحدة المصير والدفاع عن الجمهورية الإسلامية ضد أي عدوان محتمل. - تحذيرات إيرانية: حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني من أن طهران مستعدة للرد على أي هجوم أميركي، مشيراً إلى أن جميع المصالح والقواعد الأميركية ستكون أهدافاً مشروعة، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. - دوافع دينية واستراتيجية: أكد الباحث علي فضل الله أن دعم الفصائل العراقية لإيران ينبع من دوافع دينية واستراتيجية، وليس ولاءً أعمى، مشيراً إلى أن الهدف هو حماية الإسلام والمقدسات ومنع تكرار الإبادة.

قالت مصادر سياسية عراقية وأخرى مقربة من فصائل مسلحة إن فصائل عدة اتخذت قرارها بالاشتراك في الرد على أي اعتداء عسكري قد يستهدف إيران قريباً، وهو ما دفع بجماعة كتائب حزب الله العراقية لإصدار بيان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، توعدت فيه بالتدخل ودعت عناصرها للتأهب.

ومساء الأحد أصدرت "كتائب حزب الله"، الفصيل الأكثر نفوذاً في العراق، بياناً جاء فيه: "نتوجّه بندائنا إلى الإخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جنب المستضعفين ولم تبال لمذهب أو لون أو عرق".

وأضاف البيان: "تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها (إيران) بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية، وإذ نشدد على ضرورة دعمها من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنون، نؤكد للأعداء أن الحرب على الجمهورية لن تكون نزهة، بل ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية".

وتابعت الكتائب: "نقول لإخوتنا المجاهدين أن يستعدوا ميدانياً لذلك، لا سيما إذا ما أعلن الجهاد من المراجع لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية". وبحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، إثر صدور بيان كتائب حزب الله، عبر نائب سابق في البرلمان ومصدرين مقربين من "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، التي تضم فصائل مسلحة عدة، فإن الجانب الإيراني أطلع ما وصفه بأحد المصادر "حلفاءه" في العراق بشأن احتمالية "عدوان عسكري إسرائيلي ـ أميركي وشيك، يستهدف الجمهورية الإسلامية".

ووفقاً للمصادر ذاتها فإن "فصائل عراقية مسلحة عدة اتخذت موقفاً نهائياً في الدخول على خط المواجهة في حال تعرض طهران للهجوم، وبشكل موحد، من بينها كتائب حزب الله، والنجباء وسيد الشهداء، دون أن تحدد نوع الرد، وما إذا كان سيستهدف مواقع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو قواعد أميركية بالمنطقة".

ومع استمرار صدور تصريحات أميركية مختلفة تلوّح بالهجوم على إيران، والتحركات العسكرية الأميركية بالمنطقة في هذا الصدد، حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني، حمد باكبور، واشنطن من أن طهران "تضع إصبعها على الزناد"، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أنه "في حال وقوع هجوم أميركي فإن جميع المصالح والقواعد ومراكز النفوذ الأميركية ستكون أهدافاً مشروعة" للقوات المسلحة الإيرانية، وأن إيران ستتعامل مع أي هجوم على أنه "حرب شاملة".

"مصير واحد"

وحول بيان كتائب حزب الله، قال الباحث في الشأن السياسي علي فضل الله، وهو مقرب من الفصائل العراقية، إن "فصائل المقاومة العراقية لن تقبل بأي ضربات على إيران، لأن المصير واحد، وأميركا تريد تخريب المنطقة وضمان التمدد الإسرائيلي عبر إضعاف النظام الإيراني".

وبيّن فضل الله لـ"العربي الجديد" أن "موقف كتائب حزب الله وغيرها من الفصائل من الدفاع عن إيران، لا يعني أن هذه الفصائل توالي إيران بطريقة عمياء، إنما هو دفاع عن الإسلام وحماية المقدسات، ومنع لإبادة جديدة قد تحدث في إيران كما دعمت واشنطن الإبادة في غزة، بالتالي فإن الدافع الديني هو الأساس".