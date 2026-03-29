فصائل عراقية تعلن استهداف "مواقع أميركية" في المنطقة بالمسيّرات

- أعلنت جماعات عراقية مسلحة حليفة لإيران عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع أميركية في المنطقة، مع تأكيد استهداف الكويت والأردن وسوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. - فصائل مثل "سرايا أولياء الدم" و"المقاومة الإسلامية" أعلنت عن قصف أهداف أميركية كرد فعل على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي والعدوان الأميركي الإسرائيلي على طهران. - الجيش العراقي كثف وجوده في مناطق استراتيجية لمنع الهجمات، لكن الجماعات المسلحة تستخدم طائرات مسيرة من نوع "شاهد 101"، مما يشكل تحدياً كبيراً للحكومة العراقية.

أعلنت جماعات عراقية مسلحة حليفة لطهران، السبت، تنفيذ عمليات قصف جديدة بواسطة طائرات مسيرة، قالت إنها استهدفت مواقع أميركية في عدد من دول المنطقة، من دون أن تسميها، وسط تأكيدات أمنية عراقية لـ"العربي الجديد"، عن استهداف هذه الجماعات الكويت والأردن وسورية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، تزامناً مع جهود للجيش العراقي بهدف إيقاف تلك الهجمات ومنعها.

وأصدرت كل من "سرايا أولياء الدم"، والمقاومة الإسلامية"، وهما فصيلان يرتبطان بجماعة "كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب حزب الله"، بيانين منفصلين أعلنا فيه قصف "أهداف أميركية" في المنطقة، مع نشر لقطات مصورة لعمليات إطلاق الطائرات المسيرة الانتحارية.

ووفقاً لبيان صدر عن مليشيا "سرايا أولياء الدم"، فقد تم تنفيذ 6 عمليات قصف استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقالت الجماعة في بيانها إن عملياتها تأتي رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعلى العدوان الأميركي الإسرائيلي على طهران. كما أصدرت جماعة "المقاومة الإسلامية"، في العراق، بياناً مماثلاً قالت فيه إنها نفذت 41 عملية بواسطة "عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال مسؤول أمني عراقي بارز في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الجيش العراقي كثّف وجوده في مناطق الرطبة والقائم، وربيعة والبصرة غرب وشمال وجنوبي البلاد، لعرقلة عمليات جماعات مسلحة ضد دول مجاورة للعراق. وأضاف المسؤول العراقي، أن "الجيش بدأ الانتشار منذ يومين، بناء على توجيهات حكومية، لكن الجماعات التي تنفذ الهجمات، تستخدم غطاء الحشد الشعبي، من سيارات وهويات ومقدرات عسكرية، لذا فإن مهمة إيقافها أو منع وصولها للمناطق الحدودية تبقى شبه مستحيلة". وحول الأهداف التي تقصدها تلك الجماعات قال "نعتقد أن الكويت والأردن وسورية، كانت هدفاً لإطلاق الطائرات المسيرة، وفقاً لتقارير أمنية وصلت من وحدات ميدانية بالأنبار والبصرة ونينوى".

وتستخدم المليشيات العراقية طائرات مسيرة ثابتة الجناح من نوع شاهد 101، وهو الجيل الأقدم من طائرات شاهد الإيرانية، وتحمل رأساً متفجراً متوسط الحجم بنحو 5 كيلو غرام، ويبلغ مدى الطائرة نحو 1700 كيلو متر، وبسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة وتتم برمجتها نحو الهدف بواسطة نظام الـ (GPS). وأكد الخبير الأمني العراقي، سعد غالب الطائي، لـ"العربي الجديد"، أن "هذا النوع من الطائرات، يتميز بإمكانية إطلاقه من منصات ثابتة وسريعة التفكيك، عبارة عن سكة حديد بطول 3 أمتار، حيث يمنحها محرك وقود بأسطوانتين، سرعة دفع كبيرة وتحليقاً منخفضاً يجعل من الصعوبة رصدها بالرادارات الحديثة".

وأضاف أن "شاهد 101 تملكها الفصائل الأكثر قرباً من طهران، والتي تتلقى دعمها العسكري منه، وسبق أن قاتلت في سورية، وأبرزها، كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وعصائب أهل الحق، وأنصار الله الأوفياء، والإمام علي، وسرايا الخراساني، والأوفياء والبدلاء، وبدر، وهذه كلها تتميز بكونها تمتلك هذا النوع من المسيرات، التي يتم مهاجمة أهداف داخل العراق من خلالها أيضاً"، معتبراً الحكومة العراقية والجيش وقوات الأمن أمام تحدّ كبير في منع هذه الهجمات على دول الجوار، التي قد ترد عليها في حال أحدثت خسائر بين مواطنيها أو منشآتها، واصفاً الهجمات بأنها "تأكيد على خطورة عدم احتكار القوة بيد الدولة العراقية".