فشل مسعى ديمقراطي لتقييد صلاحيات ترامب في ما يتعلق بالحرب على إيران

- عطل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين لتقييد صلاحيات الرئيس ترامب في شن الحرب على إيران، مما يعكس استياءً متزايدًا في الكونغرس من إدارته للنزاع دون تفويض رسمي. - دعا زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز إلى اتخاذ إجراء فوري لوقف الانخراط الأمريكي في الحرب، معتبرًا أن وقف إطلاق النار المؤقت غير كافٍ، بينما يخطط الديمقراطيون لفرض تصويت مسجل بعد العطلة. - رغم قلق بعض الجمهوريين من غياب الرقابة البرلمانية، إلا أنهم لم يدعموا تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس، مما يمهد لمواجهة سياسية قادمة.

عطّل مشرّعون جمهوريون، الخميس، مسعى للمعارضة الديمقراطية لتقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب المتصلة بشن الحرب على إيران، مع تصاعد الاستياء في الكونغرس حيال طريقة إدارته الحرب في المنطقة. وسعى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى تمرير نص يتعلق بالصلاحيات العسكرية للرئيس عبر "إجماع"، في آلية تتيح تجاوز إجراء تصويت مسجل ما لم يُقدَّم أي اعتراض.

إلا أن المسعى عطّله الجمهوريون في خطوة كانت متوقعة. وكان المسعى رمزياً إلى حد كبير، لكنه يترجم استياء متزايداً في صفوف الديمقراطيين حيال نزاع لم يصدر الكونغرس تفويضاً رسمياً به. وحضّ جيفريز زملاءه على حضور الجلسة والضغط لاتخاذ إجراء فوري، معتبراً أن وقف إطلاق النار لأسبوعين الذي أُعلن مؤخراً "غير كاف"، داعياً إلى وضع حد دائم لانخراط الولايات المتحدة في الحرب.

غير أن الجمهوريين لم يبدوا انفتاحاً على تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس. ففي حين أيّد بعضهم أسلوب ترامب في إدارة الحرب، لم يذهب البعض الآخر إلى حد تأييد إجراءات من شأنها تقييد العمليات العسكرية، من دون إخفاء عدم ارتياحهم لغياب الرقابة البرلمانية. ويعدّ المسعى الذي باء بالفشل تمهيداً لمواجهة أكثر جدية مع عودة المشرّعين من عطلة تستمر أسبوعين، إذ يعتزم الديمقراطيون فرض تصويت مسجل على النص.

وقال جيفريز إن تمرير النص يتطلب تأييد عدد ضئيل من الجمهوريين. وفي مجلس الشيوخ، لمح زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إلى تحرّك موازٍ، مع توقّع إجراء تصويت في الأيام المقبلة. وسبق أن باءت إجراءات مشابهة بالفشل، إذ يرفض الجمهوريون تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس على الرغم من بروز بوادر قلق في صفوفهم حيال الانخراط الأميركي في النزاع.

ويخوّل قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي أُقرّ بعد حرب فيتنام، الكونغرس فرض التصويت على الاشتباكات العسكرية، ويضع حداً زمنياً للنزاعات من دون تفويض بحيث لا تتجاوز 60 يوماً.

(فرانس برس)