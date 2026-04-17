فشل محاولة إضافية للديمقراطيين لتقييد صلاحيات ترامب بشأن إيران

- رفض مجلس النواب الأميركي محاولة للحد من سلطة الرئيس ترامب في شن حرب على إيران، مما يعكس انتكاسة لجهود الديمقراطيين في إشراك الكونغرس في القرارات العسكرية، وسط قلق من كلفة الحرب وأهدافها غير الواضحة. - الديمقراطيون يشددون على أن ترامب خاض الحرب دون تفويض دستوري، محذرين من مخاطر التصعيد، لكن المشروع أخفق مجددًا بسبب دعم واسع لترامب داخل حزبه. - ترامب أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بينما استضافت باكستان المفاوضات، ونتنياهو أكد على استمرار الحصار البحري على إيران.

رفض مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، محاولة للحد من سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شنّ حرب على إيران، في انتكاسة جديدة لمساعي الديمقراطيين لإشراك الكونغرس في القرارات المرتبطة بالتحرك العسكري في الشرق الأوسط. وجاء التصويت بعد إصرار الديمقراطيين على طرح المسألة، في ظل قلق متزايد داخل الكونغرس حيال الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع، مع تصاعد المخاوف من كلفتها وعدم وضوح أهدافها واحتمال اتساع نطاقها.

وكان مشروع القرار يهدف إلى إلزام ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد طهران ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس، استنادًا إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يقيّد قدرة الرئيس على خوض نزاعات طويلة دون موافقة تشريعية. وصوّت النواب إلى حد كبير على أسس حزبية، مع تأييد نائب جمهوري واحد للمشروع وامتناع آخر، مقابل معارضة شبه جماعية من الجمهوريين، في حين صوّت ديمقراطي واحد ضده.

ويؤكد الديمقراطيون أن ترامب خاض الحرب إلى جانب إسرائيل في 28 فبراير/شباط دون تفويض دستوري، معتبرين أن الكونغرس وحده يملك صلاحية إعلان الحرب. وقبيل التصويت، حذّر كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس من مخاطر التصعيد، قائلاً إن البلاد "تقف على حافة هاوية"، داعيًا الكونغرس إلى التحرك قبل الانزلاق إلى نزاع مفتوح.

ورغم تقليص الفارق مقارنة بمحاولة سابقة في مارس/آذار، أخفق المشروع مجددًا، في وقت يواصل فيه ترامب الحفاظ على دعم واسع داخل حزبه، رغم تحفظات بعض النواب بشأن غياب الشفافية حول كلفة الحرب.

وخلال جلسات استماع، رفض مدير ميزانية البيت الأبيض راس فوت تقديم تقديرات واضحة لتكاليف الحرب، وسط تقديرات ديمقراطية تشير إلى بلوغها نحو 50 مليار دولار حتى الآن. ويؤكد الديمقراطيون أنهم سيواصلون طرح القضية، معتبرين أن هذه التصويتات، رغم فشلها، تُجبر المشرعين على توضيح مواقفهم الرسمية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات في متناول اليد، رغم أن الجولة الأولى من المحادثات مع طهران انتهت دون نتائج تُذكر في مطلع الأسبوع. وأشار ترامب إلى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أنه يدرس التوجه إلى إسلام آباد لتوقيع اتفاق سلام في حال التوصل إليه.

وكانت باكستان قد استضافت الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في مطلع الشهر الماضي، بمشاركة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ترامب أكد له عزمه على مواصلة الحصار البحري على إيران والعمل على تفكيك قدراتها النووية.

وكان ترامب ونتنياهو قد صرحا بأن الهجمات الإسرائيلية والأميركية، التي نُفذت في 28 فبراير/شباط الماضي وحتى بدء وقف إطلاق النار في السابع من الشهر الجاري، دمّرت القدرات العسكرية الإيرانية وألحقت أضرارًا كبيرة ببرنامجها النووي. وفي سياق متصل، حذّر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يدفع الجيش الأميركي إلى استهداف البنية التحتية وإمدادات الطاقة في البلاد، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

(فرانس برس، العربي الجديد)