فشل جولة مباحثات بين الحكومة السورية و"قسد" بحضور التحالف

- اجتماع ثلاثي في دير حافر: عقد اجتماع بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بحضور التحالف الدولي لاحتواء التوتر، لكن المفاوضات فشلت بسبب إصرار الحكومة على انسحاب "قسد" من مناطق محددة. - تحركات أمريكية وانشقاقات: جالت دورية أمريكية في المنطقة، واستمعت لمطالب الأهالي، بينما أعلنت وزارة الدفاع السورية عن انشقاق ستة عناصر من "قسد" وتأمينهم من قبل الجيش السوري. - اعتقالات وتوترات مستمرة: ألقت قوات الأمن القبض على عنصر استخبارات من "قسد" بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية، وسط تصعيد ميداني وتوتر سياسي مستمر.

عقد اجتماع بين وفد من الحكومة السورية ووفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، اليوم الجمعة، بحضور وفد من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في محاولة لاحتواء التوتر القائم في المنطقة، وسط مطالب حكومية بانسحاب "قسد" وفشل المفاوضات حتى الآن، وفق ما أفادت به مصادر خاصة "العربي الجديد".

وأكدت المصادر أن دورية أميركية جالت في منطقة دير حافر، واستمعت إلى آراء الأهالي ومطالبهم، موضحة أن الدورية تعهّدت بفتح الطرق أمام المدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة، بعد أن منعت قوات "قسد" خروجهم في اليوم السابق. وأشارت المصادر إلى أن جميع جولات التفاوض فشلت حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لا سيما بعد إصرار وفد الحكومة السورية على انسحاب قوات "قسد" من منطقتي دير حافر ومسكنة باتجاه ريف محافظة الرقة، شمال شرقي البلاد، وهو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية عاصم غليون إنه لا صحة لما يجرى تداوله عن دخول وفد من وزارة الدفاع إلى مدينة دير حافر شرق حلب، مؤكداً، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن جميع الأخبار المتعلقة بالوزارة يمكن الحصول عليها من خلال المعرفات الرسمية أو قنوات التواصل المعروفة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية انشقاق ستة عناصر من قوات "قسد" على جبهة دير حافر بعد نشر هيئة العمليات بياناً دعت فيه إلى الانشقاق، مؤكدة أنه "جرى تأمين المنشقين بشكل فوري من قبل جنود الجيش العربي السوري". وأضافت الوزارة أن الجهات المعنية تتلقى "العديد من طلبات الانشقاق ضمن المنطقة المحددة مسبقاً"، مشيرة إلى أنها تعمل على تأمينها.

كما أفادت إدارة الإعلام والاتصال بأن عناصر من الأمن العسكري تمكنوا من إلقاء القبض على أحد عناصر استخبارات قوات "قسد" في أثناء محاولته الخروج من دير حافر مع المدنيين، متهمةً إياه بالسعي لتنفيذ "عمليات إرهابية". ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد ميداني وتوتر سياسي متواصل في ريف حلب الشرقي، وسط مساع دولية ومحلية لاحتواء الموقف، في وقت لا تزال فيه مآلات المفاوضات مفتوحة على احتمالات متعددة.