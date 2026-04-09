- أعرب فريد المذهان، المعروف بـ"قيصر"، عن قلقه من إعادة تدوير شخصيات مرتبطة بالنظام السوري في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ترقيتهم رغم تورطهم في انتهاكات حقوقية. - حذّر المذهان من أن هذه الإجراءات تهدد العدالة وتضحيات الأجيال السورية، داعيًا إلى رفض هذه السياسات كواجب إنساني ووطني لحماية حقوق الشعب. - تأتي تصريحات المذهان في سياق الجدل حول العدالة في سورية، حيث يُعتبر "ملف قيصر" دليلًا حقوقيًا مهمًا على الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز.

عاد ملف "قيصر" إلى واجهة النقاش العام في سورية، عقب تصريحات جديدة للمصور العسكري السوري المنشق فريد المذهان المعروف باسم "قيصر"، عبّر فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بإعادة تدوير شخصيات مرتبطة بالنظام داخل مؤسسات الدولة.

وفي منشور له على موقع فيسبوك، قال المذهان، اليوم الخميس، إنه يشعر بـ"الأسف والأسى" تجاه ما يجري في البلاد، مشيرًا إلى إعادة بعض من وصفهم بـ"مجرمي وشبيحة نظام بشار الأسد" إلى مواقع رسمية، من بينهم المهندس دياب الحمد، والقاضي نزار صدقني، اللذان اتهمهما بالمشاركة في التلاعب والتشكيك بمصداقية ملف "قيصر"، كما أشار إلى قاضية تُدعى كاترين، قال إنها كانت تحاكم معارضين بتهم "إرهابية"، إلى جانب شخصيات أخرى.

وأضاف المذهان أن هذه الخطوات تتم "عبر ترقيتهم وإعادتهم إلى مناصبهم مجددًا في مؤسسات الدولة، على حساب العدالة وأرواح الشهداء"، معتبرًا أن ما يجري يمثل تطورًا خطيرًا.

وحذّر من أن هذه الإجراءات "تشكل إنذارًا لا يبشّر بالخير" للأجيال التي قدّمت تضحيات كبيرة من أجل تحقيق الحرية والكرامة في سورية، على حد تعبيره. ودعا المذهان إلى التعبير عن الرفض لهذه السياسات، مؤكدًا أن ذلك "واجب إنساني ووطني"، من أجل صون حقوق المواطنين والحفاظ على تضحيات الضحايا. كما وجّه نداءً إلى الجهات الرسمية والمعنية، مطالبًا بـ"احترام دماء الشهداء، وحماية حقوق الشعب السوري، وعدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب لمن ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الإنسانية".

ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل المستمر حول مسار العدالة والمحاسبة في سورية، حيث لا يزال "ملف قيصر" يُعدّ من أبرز الأدلة الحقوقية التي وثّقت انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاحتجاز، بعدما سرّب المذهان آلاف الصور التي أظهرت تعذيب وقتل معتقلين خلال سنوات النزاع.

وكانت هذه الصور قد لعبت دورًا محوريًا في تحريك ملفات قانونية دولية، كما أسهمت في تسليط الضوء على واقع السجون، لتصبح لاحقًا إحدى الركائز الأساسية في المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. وتعيد تصريحات فريد المذهان تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد، في ظل مخاوف من أن تؤدي بعض السياسات الحالية إلى تقويض جهود المحاسبة، وإمكانية تحقيق إنصاف حقيقي للضحايا.