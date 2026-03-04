فرنسا مستاءة من تهميشها في الحرب على إيران: 4 أولويات لحماية مصالحها

- تعتبر فرنسا الحرب على إيران تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، محملةً إيران المسؤولية بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وتطويرها لبرامج صاروخية ونووية غير شرعية. - تضع فرنسا أربع أولويات: حماية أمن مواطنيها، دعم شركائها المتضررين، الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، والسعي لحل الأزمة، مع نشر وسائل دفاعية ودعم عسكري في المنطقة. - تؤكد فرنسا على ضرورة الحل الدبلوماسي للأزمة، وتجري اتصالات مكثفة مع شركائها لتحقيق ذلك، وتنتقد حزب الله لدخوله الحرب، داعمةً الحكومة اللبنانية لوقف أنشطته العسكرية.

في موقف يعكس وجهة النظر الفرنسية التي كرّرتها باريس مرات عدة منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران يوم السبت الماضي، وآخرها كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إلى الفرنسيين، يلخص مصدر دبلوماسي فرنسي موقف بلاده بشأن الحرب على إيران والأحداث الجارية في الشرق الأوسط، معتبراً أن المنطقة "تجرّ اليوم إلى تصعيد عسكري غير مسبوق، وخطير للغاية، لكن ليس مفاجئاً"، باعتباره "الاستكمال المنطقي بشكل ما للمواجهة الناجمة عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (في غزة)"، وهي المواجهة التي امتدت إلى غزة ولبنان وسورية والبحر الأحمر، وإلى إيران، للمرة الأولى في الصيف الماضي، وأخيراً اليوم مع تمددها في المنطقة.

فرنسا لم تُبلّغ

وإذ أشار المصدر الدبلوماسي الفرنسي إلى أن التصعيد الحاصل ينمّ أيضاً عن إحباط مما اعتبر جموداً في المفاوضات مع إيران، إلا أنه أكد أن فرنسا تعتبر الحرب على إيران "قد أطلقت من خارج القانون الدولي، وبشكل أحادي، من دون إبلاغنا، أو إشراكنا، وبالطبع هذا أمر لا نستطيع الموافقة عليه". وحمّل المصدر مجدداً، كما رأى ماكرون أمس، المسؤولية الأولى عن هذا التصعيد، إلى إيران، التي "انتهك نظامها لعقود القانون الدولي"، وفق رأيه، متهماً إياه بـ"تطوير برنامج صاروخي باليستي ونووي غير شرعي وسرّي"، كما "يدعم مجموعات مسلّحة إرهابية مزعزعة لاستقرار المنطقة"، بالإضافة إلى "انتهاكه لحقوق الإنسان".

مصدر دبلوماسي فرنسي: قتل إسرائيل المرشد الإيراني علي خامنئي نجاح تكتيكي حقيقي

ووصف المصدر الدبلوماسي الفرنسي قتل إسرائيل المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"النجاح التكتيكي الحقيقي"، مشبّهاً إياه باغتيال الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله عام 2024، واغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين في حرب الـ12 يوماً مع إيران الصيف الماضي.

4 أولويات فرنسية في الحرب على إيران

وبينما ذكّر المصدر بالضربات التي تشنّها إيران على الدول الخليجية، وليس فقط على إسرائيل خلال الحرب على إيران الدائرة حالياً، اعتبر أن ذلك بهدف فرض وقف للنار مقابل عدم تقديم تنازلات، مشدداً على أن "التصعيد غير مسبوق يحمل مخاطر كبيرة على أمن مواطنينا وشركائنا واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي".

وأوضح المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنه بمواجهة هذه التطورات، فإن باريس لديها 4 أولويات: أمن الفرنسيين، دعم شركائنا الذين طاولتهم ضربات النظام الإيراني بطريقة غير مبررة، الحفاظ على مصالحنا الاقتصادية، والوصول إلى مخرج للأزمة.

وبما خصّ دعم الشركاء المتضررين من الحرب على إيران وضربات الحرس الثوري الإيراني، ذكّر المصدر بعدد من اتفاقات الدفاع والتعاون بين فرنسا وكلّ من قطر والكويت والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى التزامات عسكرية قوية مع الأردن والعراق، مضيفاً أنه لذلك، فقد تمّ نشر عدد من الوسائل للتمكن من المساعدة في الدفاع عن هؤلاء الشركاء. وتحدث عن إسقاط عدد من المسيّرات الإيرانية، بالإضافة إلى نشر مقاتلات رافال ورادارات وأنظمة دفاع، بالإضافة إلى دعم قبرص التي تمّ استهدافها أيضاً وفق قوله. كما ذكّر في هذا الإطار، بإعلان ماكرون أمس إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول إلى المنطقة، فضلاً عن إرسال الفرقاطة "لانغدوك" إلى قبرص لحمايتها من الصواريخ الإيرانية. ولفت إلى إعلان ماكرون بأن فرنسا تقف عند مبادرة لإنشاء تحالف لتأمين الممرات المائية.

ترى باريس أن الحلّ الدبلوماسي يجب أن يضع حدّاً للتحديات التي يواجهها الأمن الجماعي بسبب إيران

أما بالنسبة إلى العمل للخروج من الأزمة، فإنه "يجب التوصل إلى حلّ دبلوماسي من شأنه أن يضع حداً للتحديات التي يفرضها النظام الإيراني على مسألة الأمن الجماعي، وهو ما يتعلّق ببرنامجه النووي والصاروخي الباليستي والدعم للجماعات الإرهابية وكذلك العنف الممارس ضد الشعب الإيراني"، وفق المصدر الفرنسي. وإذ لفت إلى أن باريس تجري اتصالات مكثفة مع شركائها الأميركيين والأوروبيين والإقليميين لوضع تصور للخروج من الأزمة، فإنها أيضاً تكثّف دعمها للمجتمع المحلي الإيراني، الذي من دونه لن تنجح أي عملية انتقالية.

وفي ختام كلامه، تطرق المصدر الدبلوماسي في الخارجية الفرنسية إلى لبنان، واصفاً قرار حزب الله بالدخول بالحرب مجدداً بـ"اللامسؤول، ما منح إسرائيل مبرراً لشنّ هجوم كبير". كما وصف قرارات الحكومة اللبنانية بـ"الشجاعة" بعدما طلبت "الوقف الفوري لكل الأنشطة العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه وتكليف الجيش بذلك". وبينما تحدث عن إطلاق "مذكرات توقيف" و"حملة توقيفات" من الحكومة اللبنانية، قال إنه "تجب مساندة هذه السياسة".