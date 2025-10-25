فرنسا: محاكمة سجينين بتهمة تهديد ساركوزي في السجن

- أعلن مكتب المدعي العام في باريس محاكمة سجينين بتهمة تهديد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالقتل، حيث قام السجين إلييس ب. بتصوير فيديو يهدد فيه ساركوزي عبر "تيك توك"، ويواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة 45 ألف يورو. - السجين الثاني، أنج أو.، متهم بالتواطؤ في التهديد من خلال السماح باستخدام هاتفه لتصوير الفيديو، ويواجه عقوبات مشابهة بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بحيازة هاتف محمول بشكل غير قانوني. - ساركوزي، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، استأنف الحكم ويعد أول رئيس فرنسي سابق يُسجن.

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، الجمعة، محاكمة سجينين بتهمة تهديد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالقتل والتواطؤ ضده، في اليوم الأول من دخوله السجن. ووجّهت إلى السجين إلييس ب. تهمة "التهديد بالقتل" بعد أن كرر في تسجيل مصوَّر قوله إن "ساركوزي سيمضي وقتاً عصيباً في السجن"، مضيفاً: "سننتقم للقذافي، فنحن نعرف كل شيء، ساركوزي".

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه التهديدات وُجّهت عبر مقطع فيديو صُوّر بواسطة هاتف محمول، ونُشر على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك". ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. كما يواجه إلييس ب. تهمة "حيازة هاتف محمول والاستفادة منه مع علمه بأنه ناتج عن جريمة تتعلق بتسليم غرض بشكل غير قانوني إلى محتجز"، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن.

أما السجين الثاني، أنج أو.، فاتهم بالتواطؤ في المساعدة على تهديد ساركوزي بالقتل، من خلال "السماح باستخدام هاتفه المحمول لتصوير وتوزيع الفيديو الذي يتضمن التهديدات". ويواجه أنج أو. عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. كما وُجهت إليه تهم إضافية تتعلق بحيازة هاتف محمول بطريقة غير قانونية، ورفضه تسليم كلمة المرور الخاصة بهاتفه خلال التحقيق الأولي، وهي مخالفة يُعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 270 ألف يورو.

وكانت السلطات قد وضعت، الأربعاء الماضي، ثلاثة من نزلاء سجن "لا سانتيه" في باريس رهن التحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر أحد السجناء يوجه تهديدات إلى ساركوزي لدى وصوله إلى السجن، الثلاثاء الماضي. وكان القضاء الفرنسي قد حكم على ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامَي 2007 و2012، في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بالسماح لمعاونَيه المقربين حين كان وزيراً للداخلية، بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.

واستأنف ساركوزي الحكم الصادر بحقه، وهو مسجون منذ الثلاثاء الماضي، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية التي يُسجن فيها رئيس سابق.

(فرانس برس)