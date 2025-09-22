فرنسا: حمامة السلام تتوسط علمي فلسطين وإسرائيل على برج إيفل

- أضاء برج إيفل في باريس باللون الأبيض، ورفرفت أعلام فلسطين وإسرائيل مع حمامة ترمز للسلام، في خطوة تزامنت مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة. - تحدى رؤساء بلديات فرنسية تعليمات الحكومة برفع الأعلام الفلسطينية على مبانيهم، رغم تحذيرات وزارة الداخلية التي أكدت على مبدأ الحياد في المرافق العامة. - اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين، ومن المتوقع أن تعلن دول أخرى اعترافها خلال مؤتمر دولي لحل الدولتين في نيويورك، بحضور قادة عالميين.

أضاء برج إيفل في باريس، مساء أمس الأحد، أنواره باللون الأبيض فيما رفرف علما فلسطين وإسرائيل تفصلهما حمامة ترمز للسلام، على النصب التذكاري. ويأتي هذا في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من رؤساء البلديات الفرنسية رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات اليوم الاثنين، في تحد لتعليمات الحكومة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يتضح بعد عدد المدن التي ستشارك في هذه المبادرة، اليوم الاثنين، بعد دعوة زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، لرفع الأعلام، رغم تحذيرات وزارة الداخلية. وقال ماثيو هانوتين، رئيس بلدية سان دوني، الضاحية الباريسية التي تضم الملعب الوطني لكرة القدم، إنه سيرفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية في خطوة تضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي غرب فرنسا قالت رئيسة بلدية مدينة نانت، جوانا رولاند، المنتمية للحزب الاشتراكي، إنها تعتزم رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية.

وطلبت وزارة الداخلية الفرنسية في مذكرة أرسلتها إلى ممثلي الدولة في المناطق معارضة رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات والمباني العامة الأخرى، مشيرة إلى مخاطر نقل صراع دولي قائم إلى الأراضي الوطنية. وقالت وزارة الداخلية إن "مبدأ الحياد في المرافق العامة يحظر مثل هذه المظاهر"، مضيفة أن أي قرارات يتخذها رؤساء البلديات برفع العلم الفلسطيني يجب أن تحال إلى المحاكم الإدارية.

واعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، رسمياً بدولة فلسطين، ومن المتوقع أن يعلن عدد إضافي من قادة دول العالم، اليوم الاثنين، الاعتراف بفلسطين خلال المؤتمر الدولي لحلّ الدولتين، الذي يُعقد الاثنين في مدينة نيويورك. ومن بين هذه الدول: فرنسا، بلجيكا، مالطا، نيوزيلندا، بالإضافة إلى دول أخرى. ويُعقد "مؤتمر حلّ الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية بالسبل السلمية" عشية انطلاق اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى في نيويورك غداً الثلاثاء.

ويُعقد مؤتمر حلّ الدولتين على مستوى رفيع، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تترأس فرنسا المؤتمر إلى جانب السعودية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد من قادة الدول، فيما من المتوقع أن يشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر رابط فيديو مباشر.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)