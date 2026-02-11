- هاجم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز بسبب تصريحاتها التي انتقدت النظام الدولي لدعمه إسرائيل، مطالباً باستقالتها بدعوى استهدافها لإسرائيل كشعب وأمة. - أكدت ألبانيز أن انتقاداتها كانت موجهة للنظام الدولي وآليات دعمه لإسرائيل، وليس للشعب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا النظام أتاح وقوع "إبادة جماعية" في غزة. - واجهت ألبانيز ضغوطاً وانتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة بسبب مواقفها الحادة، ودعت لفرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

هاجم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز على خلفية تنديدها بالنظام الدولي الذي سمح بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، زاعماً أن تصريحاتها الأخيرة في منتدى الجزيرة "تستهدف إسرائيل كشعب وكأمة" وتتجاوز انتقاد سياسات حكومتها، مطالباً باستقالتها.

وجاءت تصريحات بارو أمام البرلمان رداً على مداخلة لألبانيز عبر الفيديو، السبت، خلال منتدى نظمته قناة الجزيرة في الدوحة، تحدثت فيها عن "عدو مشترك" قالت إنه أتاح وقوع "إبادة جماعية" في غزة، في إشارة إلى النظام الدولي الذي وفر الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل. وقالت ألبانيز: "بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً"، مضيفة أن "العدو المشترك للبشرية هو النظام الذي أتاح وقوع الإبادة الجماعية في فلسطين".

وفيما اعتبر بارو أن تصريحاتها "تستهدف إسرائيل كشعب وكأمة"، شددت ألبانيز، في منشور على منصة "إكس" الاثنين، على أن حديثها كان موجهاً إلى بنية النظام الدولي وآليات الدعم السياسي والعسكري، وليس إلى أي شعب أو ديانة. واتهم الوزير الفرنسي المقررة الأممية بـ"ترويج خطابات كراهية"، دون توضيح ما الذي يقصده، خصوصاً أن تصريحات الأخيرة كانت تنتقد النظام الدولي بحد ذاته.

وواجهت ألبانيز حملة انتقادات وضغوط سياسية متواصلة من إسرائيل والولايات المتحدة بسبب مواقفها الحادة من سياسات الاحتلال والحرب على غزة، حيث كانت من أبرز الأصوات الأممية التي وصفت ما يجري في القطاع بأنه "إبادة جماعية" وطالبت بفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات أمام القضاء الدولي.

كما دافعت بشكل متكرر عن حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير ورفضت ما تصفه بـ"نظام الفصل العنصري" المفروض عليهم، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتهامها بالتحيز ومعاداة السامية، بينما طالبت واشنطن أكثر من مرة بإقالتها.

(فرانس برس، العربي الجديد)