فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها وتطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبته

أعلنت فرنسا، اليوم السبت، منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك على خلفية تنكيله بناشطين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في منشور على حسابه في منصة إكس، إن قرار منع بن غفير من دخول فرنسا يدخل حيز التطبيق "اعتباراً من اليوم"، مضيفاً أن القرار يأتي في أعقاب تصرفات الوزير الإسرائيلي "التي لا يمكن توصيفها" بحق "المواطنين الفرنسيين والأوروبيين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي". وتابع أنه "مع نظيري الإيطالي (أنطونيو تاياني)، أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أيضاً على إيتمار بن غفير".

وأشار إلى أن فرنسا "لا يمكن أن تتسامح مع تهديد أو ترهيب أو معاملة المواطنين الفرنسيين بهذه الطريقة، خاصة من قبل مسؤول حكومي". لكن بارو عاد وكرر الموقف الفرنسي الملتبس حيال القضية، إذ ذكّر في المنشور نفسه بأن فرنسا "ترفض مسعى الأسطول" إلى الإبحار نحو غزة لأنه "لا يؤدي إلى أي نتيجة مفيدة"، بل ذهب أبعد من ذلك متهماً الأسطول بأنه "يزيد من إرهاق الخدمات الدبلوماسية والقنصلية" الفرنسية.

كما كرر بارو الإشارة إلى أن ممارسات بن غفير أثارت انتقادات من قبل "عدد كبير" من المسؤولين السياسيين الإسرائيليين، في موقف رآه محللون سياسيون ومدافعون عن القضية الفلسطينية محاولة لتخفيف المسؤولية عن النظام الإسرائيلي عبر الإيحاء بأن تصرفات بن غفير معزولة ولا تمثل بالضرورة السياسات الإسرائيلية. ويأتي القرار الفرنسي بعد موجة غضب واسعة أثارها نشر بن غفير مقاطع مصورة لناشطين من الأسطول وهم راكعون ومقيّدو الأيدي في مكان اعتقال داخل ميناء أسدود، إضافة إلى العديد من الشهادات داخل فرنسا وخارجها، التي تحدثت عن تعنيف جسدي وإهانات واعتداءات جنسية تعرض لها الناشطون من قبل الجنود الإسرائيليين.

وكان ناشطان فرنسيان من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، هما ياسمين سكولا وأدريان بيرتل، قد تحدثا لـ"العربي الجديد" بعيد عودتهما، الجمعة، إلى فرنسا، حيث قدّما شهادتيهما عن ظروف الاحتجاز والمعاملة السيئة التي تعرض لها المشاركون بعد اعتراض إسرائيل القوارب واختطاف الناشطين. وقال أدريان بيرتل إن "جميع المشاركين تقريباً تعرضوا لعنف جسدي ونفسي بدرجات متفاوتة"، مضيفاً أن الناشطين احتجزوا في "قوارب سجن" هي أشبه بـ"مناطق بلا حقوق ولا قوانين"، ما أتاح للجنود الإسرائيليين "فعل ما يريدونه".

وأضاف بيرتل أن المعاملة شملت إهانات متكررة واعتداءات جسدية وضرباً مبرحاً، إلى جانب "استخدام الصواعق الكهربائية والحقن والإهانات الجنسية". وأكدت ياسمين سكولا، من جهتها، أن ما تعرض له المشاركون "لا يمكن فصله عن طبيعة الاستهداف السياسي للمبادرة"، موضحة أن الظروف داخل أماكن الاحتجاز كانت "قاسية ومهينة"، وأن عدداً من المحتجزين احتاجوا إلى علاج طبي بعد الإفراج عنهم بسبب إصابات تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز.

وفي تعليق لها على منشور بارو، رأت النائبة الأوروبية عن حركة "فرنسا الأبية" مانون أوبري، في منشور على "إكس"، أن القرار الفرنسي متأخر وغير كافٍ. وانتقدت أوبري حكومة بلدها، ووجهت سؤالاً مباشراً إلى وزير الخارجية: "هل كان على بن غفير أن يقوم بإهانة أوروبيين حتى تدركوا خطورته؟ وماذا عن العنف ضد الأسرى الفلسطينيين؟ وماذا عن إبادة الشعب الفلسطيني في غزة؟". وأضافت في منشورها أن باريس "سحبت اسم بن غفير من قائمة العقوبات الأوروبية قبل أسبوعين فقط"، معتبرة قرار الوزير الفرنسي "نفاقاً سياسياً". كما شددت على أن المطلوب "ليس إجراءات رمزية"، بل إنهاء "تواطؤ الاتحاد الأوروبي"، داعية إلى خطوات عملية تشمل "تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".