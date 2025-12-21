فرنسا تعلن بناء حاملة طائرات نووية جديدة بحلول 2038

- أعلنت فرنسا عن بناء حاملة طائرات نووية جديدة لتعزيز قدراتها الدفاعية، حيث ستبلغ إزاحتها 80 ألف طن، مما يجعلها أثقل من "شارل ديغول" الحالية. - ستصل تكلفة الحاملة إلى 10 مليارات يورو، وستكون قادرة على استيعاب 30 طائرة مقاتلة وطاقم من 2000 فرد، ومن المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2038. - فرنسا، بجانب الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة التي تمتلك حاملة طائرات نووية، مما يعزز مكانتها في الساحة الدولية.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن فرنسا ستبدأ بناء حاملة طائرات جديدة تعمل بالطاقة النووية، في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والبحرية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ماكرون قوله خلال فعالية أقيمت بمناسبة عيد الميلاد في قاعدة عسكرية فرنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة: "في أوقات العدوان، يجب أن نكون أقوياء كي نُهاب. لقد قررت تزويد فرنسا بحاملة طائرات جديدة".

وبحسب المعطيات المعلنة، ستبلغ إزاحة الحاملة الجديدة نحو 80 ألف طن، ما يجعلها أثقل بنحو الضعف مقارنة بحاملة الطائرات الحالية "شارل ديغول".

ويصل طول الحاملة إلى 310 أمتار، فيما يبلغ عرضها 85 متراً، وقد صُممت لاستيعاب نحو 30 طائرة مقاتلة، إضافة إلى طاقم يقدّر بنحو 2000 فرد.

وتُقدّر تكلفة بناء الحاملة الجديدة بما يصل إلى 10 مليارات يورو (نحو 11.7 مليار دولار). ومن المتوقع أن تدخل الخدمة اعتباراً من عام 2038، وفق ما أعلنته وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتراين عبر منصة "إكس".

وتُعد فرنسا الدولة الوحيدة، إلى جانب الولايات المتحدة، التي تمتلك حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، إذ دخلت حاملة "شارل ديغول" الخدمة عام 2001.

(أسوشييتد برس)