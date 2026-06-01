فرنسا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا.. وموسكو تندد

- اعترضت فرنسا ناقلة النفط "تاغور" في المحيط الأطلسي، بالتعاون مع بريطانيا، ضمن جهود منع التحايل على العقوبات الدولية، حيث كانت السفينة قادمة من روسيا ومتجهة إلى الكاميرون، وترفع علماً مشكوكاً فيه. - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استمرار نشاط السفن التي تلتف على العقوبات "غير مقبول"، لأنها تنتهك قانون البحار وتساهم في تمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتشكل خطراً على البيئة وسلامة الملاحة. - ردت روسيا على العملية بوصفها "غير قانونية" و"قرصنة دولية"، مؤكدة اتخاذها إجراءات لضمان أمن شحناتها، في ظل تجارب سلبية سابقة.

أعلنت فرنسا أن قواتها البحرية اعترضت في المحيط الأطلسي ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية كانت قادمة من روسيا، وفق ما كتبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين.

وقال ماكرون إن العملية، التي نُفذت صباح أمس الأحد واستهدفت الناقلة التي تحمل اسم "تاغور"، جرت بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم بريطانيا، مؤكداً أنها جرت في إطار "الاحترام الكامل لقانون البحار" وضمن جهود متواصلة لـ"منع التحايل على العقوبات الدولية".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن استمرار نشاط السفن التي تلتفّ على العقوبات الدولية "غير مقبول"، باعتبار أنها "تنتهك قانون البحار وتساهم في تمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات"، بالإضافة إلى أنها تمثل "خطراً على البيئة وسلامة الملاحة البحرية".

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها السلطات البحرية الفرنسية، فقد جرت العملية على مسافة تزيد على 400 ميل بحري (نحو 740 كيلومتراً) غرب إقليم بريتاني الفرنسي، فيما كانت السفينة آتية من ميناء مورمانسك الروسي ومتجهة نحو ميناء في الكاميرون. وأوضحت السلطات أن الناقلة كانت ترفع علماً كاميرونياً مشكوكاً في أمره، ما دفع إلى إرسال قوة لتفتيش الناقلة، لتتأكد الشكوك الفرنسية حول عدم صحة العلم الذي كانت ترفعه.

وأفاد الادعاء العام في مدينة بريست الفرنسية بأن قبطان السفينة، الذي قدم نفسه بوصفه حاملاً للجنسية الروسية، رفض أكثر من مرة الامتثال لتعليمات البحرية الفرنسية، ما "جعل السيطرة على السفينة أمراً ضرورياً". كما جرى فتح تحقيق قضائي يتعلق بعدة تهم، بينها عدم إثبات جنسية السفينة، وغياب تسجيل قانوني صحيح، ورفض الامتثال للأوامر البحرية.

من جهتها، ردّت روسيا، على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بالقول إن ما قامت به فرنسا "غير قانوني"، وإن العملية "تكاد تنتمي إلى القرصنة الدولية". وأضاف بيسكوف أن بلاده "تتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان أمن شحناتها، وستواصل القيام بذلك"، مؤكداً أن هذه التدابير تأتي في ضوء ما وصفه بـ"التجارب السلبية" التي واجهتها روسيا سابقاً في هذا المجال.

ويأتي هذا الاعتراض في سياق عمليات مماثلة نفّذتها فرنسا خلال الأشهر الأخيرة ضد ناقلات يُشتبه في ارتباطها بتصدير النفط الروسي خارج إطار العقوبات الغربية، في إطار ما تسميه باريس "مكافحة أسطول الظل"، أي السفن التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات عبر استخدام وثائق أو أعلام مزيفة.