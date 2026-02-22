فرنسا تستدعي السفير الأميركي على خلفية مقتل ناشط يميني متطرف في ليون

- استدعت فرنسا السفير الأميركي للاحتجاج على تصريحات إدارة ترامب بشأن مقتل ناشط يميني في ليون، مؤكدة رفضها لاستغلال المأساة سياسياً. - حذرت السفارة الأميركية من تصاعد العنف الراديكالي بين اليسار، مشيرة إلى ضرورة التعامل معه كتهديد للأمن العام، بينما أكدت نائبة وزير الخارجية أهمية مكافحة العنف السياسي. - يخضع سبعة أشخاص للتحقيق في مقتل ديرانك، مما أثار مسيرة لليمين المتطرف في ليون، حيث ظهرت رموز يمينية متطرفة وخطابات ضد التطرف اليساري.

استدعت فرنسا السفير الأميركي تشارلز كوشنر، اليوم الأحد، للاحتجاج على تصريحات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تعرض ناشط يميني للضرب حتى الموت في مدينة ليون. وجاء هذا الاستدعاء بعد ساعات من قول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة محلية إن بارس ستستدعي السفير الأميركي "بالنظر إلى أن سفارة الولايات المتحدة في فرنسا أدلت بتعليق على هذه المأساة (...) التي تعني المجتمع المحلي". وتابع: "نحن نرفض أي استغلال لهذه المأساة... لغايات سياسية".

وكانت السفارة الأميركية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية قد قالا إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على "إكس" من أن "العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار"، ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، إن مقتل دورانك يظهر "لماذا نتعامل مع العنف السياسي، الإرهاب، بشدّة". وتوفي ديرانك (23 عاماً) متأثراً بإصابات في الرأس بعد تعرضه لهجوم من ستة أشخاص على الأقل على هامش احتجاج ضد مؤتمر شاركت فيه النائبة الأوروبية، ريما حسن، من حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي في مدينة ليون الأسبوع الماضي.

ويخضع سبعة أشخاص لتحقيق رسمي للاشتباه في تورطهم في مقتل ديرانك، من بينهم مساعد سابق لأحد نواب حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، الذي ندد بعملية القتل. وذكرت صحيفة لوموند أن مقتل ديرانك هو أول عملية قتل يُتهم فيها أفراد من اليسار المتشدد منذ عام 2022. وشبه رئيس الوزراء السابق المنتمي لتيار يمين الوسط، دومينيك دو فيلبان، مقتل ديرانك، بواقعة إطلاق النار على الناشط المحافظ الأميركي تشارلي كيرك العام الماضي. ودفعت الحادثة اليمين المتطرف إلى تنظيم مسيرة في ليون يوم أمس السبت، شارك فيها آلاف للتنديد بمقتل ديرانك.

ولم تُرفع أعلام أو رموز تنظيمية في المسيرة، فيما ظهرت رموز لليمين المتطرف، وألقيت خطابات شديدة التسييس ضد "التطرف اليساري" و"العنف المناهض للفاشية". وأعلنت محافظة منطقة الرون أنها تعتزم اللجوء إلى القضاء بشأن تحيات نازية وإهانات عنصرية رُصدت في مقاطع فيديو للمسيرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

