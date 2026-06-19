فرنسا تربط رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران بنتائج المفاوضات

- فرنسا ترفض رفع عقوبات مجلس الأمن عن إيران دون تلبية المفاوضات النووية للتوقعات الدولية، وتطالب بتناول برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المتحالفة مع طهران لتحقيق الاستقرار الإقليمي. - وزير الخارجية الفرنسي يدعو لتغيير جذري في موقف إيران، مشددًا على أهمية تضمين القضايا الإقليمية والأمنية في أي تسوية دائمة، ويشير إلى معاناة الشعب الإيراني بين القمع والقصف. - فرنسا تدعو إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في لبنان وتحث الولايات المتحدة على الضغط للالتزام بالاتفاق الأميركي الإيراني، مع استمرار باريس في جهودها لدعم الجيش اللبناني.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إنّ فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن إيران ما لم تقتنع بأنّ المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي تلبّي التوقعات الدولية، مؤكداً أنّ الاستقرار في المنطقة لن يتحقق ما لم تتناول المحادثات أيضاً برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودعم طهران للجماعات المتحالفة معها.

وأضاف بارو أنّ بلاده "بحاجة إلى تغيير جذري في موقف إيران"، معتبراً أنّ أي تسوية دائمة يجب أن تشمل القضايا الإقليمية والأمنية إلى جانب الملف النووي. كما شدد على أنّ "العالم يجب ألا ينسى" ما وصفها بـ"المذابح" التي تعرض لها متظاهرون إيرانيون في يناير/ كانون الثاني، معتبراً أنّ الشعب الإيراني هو "الخاسر الأكبر" من الحرب وتداعياتها، لأنه عالق "بين القمع من جهة والقصف من جهة أخرى".

وفي سياق متصل، دعا الوزير الفرنسي إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في لبنان، مطالباً الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاق الأميركي الإيراني الذي ينص على وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة لبنان. كما أكد أن باريس تواصل العمل لعقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني.

وترتبط تصريحات بارو بملف العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران بسبب برنامجها النووي وأنشطتها الصاروخية. ويعد موقف فرنسا مهماً لأنها من الدول الدائمة العضوية في المجلس وتملك حق النقض (الفيتو)، ما يمنحها دوراً مؤثراً في أي قرار مستقبلي يتعلق بتعديل أو رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ونصّت مذكرة التفاهم التي وقّعتها واشنطن وطهران، ليل الأربعاء، على أنه "تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء جميع أنواع العقوبات ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع العقوبات الأحادية الأميركية، سواء كانت أولية أو ثانوية، وفق جدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي".

كما تتعهد الولايات المتحدة، بحسب المذكرة، بأنه فور توقيعها وحتى إنهاء العقوبات "ستصدر إعفاءات وزارة الخزانة (الأميركية) لتصدير نفط إيران الخام والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها". وبحسب المذكرة، ستجري واشنطن وطهران مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

(رويترز، العربي الجديد)