فرنسا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المبرم مع لبنان. ودانت الخارجية الفرنسية، في بيان، إطلاق جيش الحتلال الإسرائيلي، الجمعة، النار قرب دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وقالت إن هذا الحادث يأتي في أعقاب سلسلة من التصرفات المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد قوات "يونيفيل" خلال الأسابيع الأخيرة. ودعت الوزارة الجانب الإسرائيلي إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأكدت أن حماية قوات حفظ السلام، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتهم ومقارّهم، يجب أن تكون مكفولة، وفقاً لأحكام القانون الدولي. وعبّرت الوزارة عن دعم فرنسا الكامل لقوات "يونيفيل". والجمعة، أعلنت "يونيفيل"، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه الرشاشة للمرة الثانية قرب إحدى دورياتها في قضاء حاصيبا، وذلك عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب، ما أسفر عن إصابة طفيفة لأحد جنودها.

ولأكثر من مرة، تعرضت دوريات "يونيفيل" لهجمات إسرائيلية بإطلاق نيران، في حوادث وصفها ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح سابق بـ"الخطيرة للغاية". وكان يُفترص أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

غير أن إسرائيل ارتكبت منذ سريان الاتفاق أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، آلاف الخروقات ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي. ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

