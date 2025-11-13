فرنسا تحيي الذكرى العاشرة لهجمات باريس الدامية

أخبار
مباشر
13 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:27 (توقيت القدس)
أكاليل زهور على نصب تذكاري لتكريم ضحايا الهجمات بباريس 11/11/2025 فرانس برس
وضع أكاليل زهور على نصب تذكاري لتكريم ضحايا الهجمات في باريس، 11 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تحيي فرنسا الذكرى العاشرة لهجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً، حيث استهدفت مقاهي ومطاعم وقاعة باتاكلان، ولا يزال الناجون يعانون من الصدمة.
- الهجمات، الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية، دفعت فرنسا لاتخاذ تدابير أمنية طارئة أصبحت جزءاً من القانون، وبدأت بتفجيرات خارج ملعب فرنسا الرياضي.
- يشارك الرئيس ماكرون في مراسم إحياء الذكرى، بينما تشير مصادر أمنية إلى تراجع قدرة الجماعات المتشددة على تنفيذ هجمات مماثلة، رغم استمرار دعاية التنظيمات المتطرفة عبر الإنترنت.

تحيي فرنسا اليوم الخميس الذكرى السنوية العاشرة لهجمات باريس التي قتل فيها مسلحون وانتحاريون من تنظيم داعش 130 شخصاً بعدما استهدفوا مقاهي ومطاعم وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، ولا يزال عدد من الناجين يعانون من الصدمة.

والهجمات هي الأكثر دموية على الأراضي الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية، ودفعت فرنسا إلى اتخاذ تدابير أمنية طارئة أصبح الكثير منها الآن جزءا من قانون البلاد. وبدأ الهجوم بتفجيرات انتحارية خارج ملعب فرنسا الرياضي حيث كان الرئيس آنذاك فرانسوا هولاند ووزير الخارجية الألماني يشاهدان مباراة دولية ودية لكرة القدم، واستمر الهجوم بإطلاق مسلحين النار في خمسة مواقع أخرى في وسط باريس.

وستبدأ مراسم إحياء ذكرى الهجمات في الساعة 11:30 صباحا (1030 بتوقيت غرينتش)، وفيها سينضم الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المسؤولين والناجين وأقارب الضحايا لتكريم ذكرى القتلى ودعم من أصيبوا في الهجمات.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في شمال فرنسا، 3 نوفمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إصابة 10 أشخاص بحادث دهس في فرنسا

وتنطلق المراسم في ملعب فرنسا ثم تنتقل إلى المطاعم والمقاهي التي تعرضت للهجوم، بالإضافة إلى قاعة باتاكلان. وبعد مرور عشر سنوات، بات تهديد مثل هذه الهجمات في فرنسا مختلفا. وتقول مصادر أمنية إن الجماعات المتشددة مثل تنظيم داعش لم يعد لديها الوسائل نفسها لتنسيق الهجمات على الأراضي الفرنسية. لكن دعاية التنظيم على الإنترنت لا تزال فعالة وقادرة على دفع الشبان المهووسين بالعنف على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التطرف.

(رويترز)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
فلسطينيون وسط الأنقاض بمدينة خانيونس، 10 نوفمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

خطط إسرائيلية أميركية بديلة لقطاع غزة وضغط لاستعادة رفات بقية الأسرى

وزير خارجية تايوان لين تشيا لونغ، 11 يوليو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تايوان: نسعى لتعميق علاقاتنا مع إسرائيل رغم انتقادات حرب غزة

مسلّحون حوثيون في صنعاء، 6 نوفمبر 2025 (محمد حمود/Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

خطاب الحوثيين يرفع منسوب التوتر مع السعودية