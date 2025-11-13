فرنسا تحيي الذكرى العاشرة لهجمات باريس الدامية

- تحيي فرنسا الذكرى العاشرة لهجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً، حيث استهدفت مقاهي ومطاعم وقاعة باتاكلان، ولا يزال الناجون يعانون من الصدمة. - الهجمات، الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية، دفعت فرنسا لاتخاذ تدابير أمنية طارئة أصبحت جزءاً من القانون، وبدأت بتفجيرات خارج ملعب فرنسا الرياضي. - يشارك الرئيس ماكرون في مراسم إحياء الذكرى، بينما تشير مصادر أمنية إلى تراجع قدرة الجماعات المتشددة على تنفيذ هجمات مماثلة، رغم استمرار دعاية التنظيمات المتطرفة عبر الإنترنت.

تحيي فرنسا اليوم الخميس الذكرى السنوية العاشرة لهجمات باريس التي قتل فيها مسلحون وانتحاريون من تنظيم داعش 130 شخصاً بعدما استهدفوا مقاهي ومطاعم وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، ولا يزال عدد من الناجين يعانون من الصدمة.

والهجمات هي الأكثر دموية على الأراضي الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية، ودفعت فرنسا إلى اتخاذ تدابير أمنية طارئة أصبح الكثير منها الآن جزءا من قانون البلاد. وبدأ الهجوم بتفجيرات انتحارية خارج ملعب فرنسا الرياضي حيث كان الرئيس آنذاك فرانسوا هولاند ووزير الخارجية الألماني يشاهدان مباراة دولية ودية لكرة القدم، واستمر الهجوم بإطلاق مسلحين النار في خمسة مواقع أخرى في وسط باريس.

وستبدأ مراسم إحياء ذكرى الهجمات في الساعة 11:30 صباحا (1030 بتوقيت غرينتش)، وفيها سينضم الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المسؤولين والناجين وأقارب الضحايا لتكريم ذكرى القتلى ودعم من أصيبوا في الهجمات.

وتنطلق المراسم في ملعب فرنسا ثم تنتقل إلى المطاعم والمقاهي التي تعرضت للهجوم، بالإضافة إلى قاعة باتاكلان. وبعد مرور عشر سنوات، بات تهديد مثل هذه الهجمات في فرنسا مختلفا. وتقول مصادر أمنية إن الجماعات المتشددة مثل تنظيم داعش لم يعد لديها الوسائل نفسها لتنسيق الهجمات على الأراضي الفرنسية. لكن دعاية التنظيم على الإنترنت لا تزال فعالة وقادرة على دفع الشبان المهووسين بالعنف على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التطرف.

(رويترز)