فرنسا تحقق بشبهات تدخل شركة إسرائيلية في الانتخابات البلدية

- فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في تدخل أجنبي محتمل من قبل شركة "بلاك كور" الإسرائيلية، التي استهدفت مرشحي حزب "فرنسا الأبية" اليساري خلال الانتخابات البلدية عبر حملات تشويه رقمية. - تلقى حزب "فرنسا الأبية" تحذيرات من وكالة "فيجينوم" بشأن التدخل الأجنبي، ودعا زعيم الحزب إلى تشديد التشريعات لحماية العملية الانتخابية، بينما رصدت "غوغل" و"تيك توك" جوانب من حملة التضليل. - أغلقت "بلاك كور" موقعها بعد استفسارات "رويترز"، وتأتي القضية في ظل مناخ سياسي متوتر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً بشأن احتمال تورط شركة إسرائيلية غامضة تُدعى "بلاك كور" في حملة تدخل أجنبي استهدفت مرشحين من حزب "فرنسا الأبية" اليساري خلال الانتخابات البلدية الفرنسية التي جرت في مارس/آذار الماضي، وسط مخاوف متصاعدة في فرنسا من تنامي عمليات التضليل الرقمي والتأثير الخارجي على الاستحقاقات الانتخابية. وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، استند إلى معلومات ثلاثة مصادر مطلعة، تحقق أجهزة الاستخبارات الفرنسية في هوية الجهة التي يُعتقد أنها كلفت شركة "بلاك كور" بتنفيذ حملة تشويه استهدفت ثلاثة مرشحين من حزب "فرنسا الأبية" عبر مواقع إلكترونية مضللة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات وإشارات إلى سلوكيات إجرامية أو جنسية، إلى جانب نشر إعلانات مسيئة على الإنترنت.

وفي السياق، تطرق التقرير إلى انسحاب المرشح سيباستيان ديلوجو من الجولة الثانية لانتخابات بلدية مرسيليا لتجنب تشتيت أصوات اليسار، قبل أن يرفع دعوى تشهير إثر استهدافه عبر موقع إلكتروني حمل اسم "مدونة صوفي"، لمّح إلى مزاعم تتعلق بسلوك جنسي غير لائق. كما انتشرت في المدينة رموز "كيو آر" (QR) تقود المستخدمين إلى الموقع نفسه. أما فرانسوا بيكيمال، الذي خسر بفارق ضئيل في تولوز، فقال إنه تعرض لحملة عبر حسابات مجهولة ومواقع إلكترونية وإعلانات مسيئة، مشيراً إلى أنه يعتقد أن استهدافه جاء بسبب دعمه لغزة وقدرته على الفوز في ثالث أكبر مدينة فرنسية. وأضاف أنه تقدم بشكاوى جنائية ويأمل أن تكشف التحقيقات هوية الجهة المسؤولة عن الهجمات.

وقال حزب "فرنسا الأبية" إن وكالة "فيجينوم" الفرنسية المعنية بمكافحة التضليل أبلغته بوجود تدخل أجنبي يستهدف مرشحيه، مؤكداً تعاونه مع التحقيقات الجارية. وأضاف الحزب في بيان أن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تشهد هجمات مشابهة، محذراً من أن التطورات التكنولوجية قد تزيد من حجم هذا التهديد. من جهته، دعا زعيم الحزب والمرشح الرئاسي المحتمل لعام 2027 جان لوك ميلونشون الحكومة الفرنسية إلى تشديد التشريعات المتعلقة بمواجهة التدخلات الأجنبية، قائلاً: "نحن بحاجة إلى الحماية، وإذا حصلنا عليها، فستحصل عليها جميع الأحزاب الأخرى أيضاً".

ووفقاً للتقرير، رصدت شركتا "غوغل" و"تيك توك" جوانب من حملة التضليل خلال عمليات مراقبة شبكاتهما، بينما أعلنت "تيك توك" حذف حساب روّج لأحد المواقع المزيفة المستخدمة في حملة التشويه. وتركزت الحملة، بحسب السلطات الفرنسية، على ثلاثة مرشحين من حزب "فرنسا الأبية"، هم سيباستيان ديلوجو في مرسيليا، وفرانسوا بيكيمال في تولوز، وديفيد جيرو في روبيه. وكانت صحيفة "لو موند" أول من كشف، في مارس/آذار الماضي، عن وجود مخطط "تدخل رقمي أجنبي" محدود يستهدف حزباً سياسياً فرنسياً ومرشحيه، قبل أن تشير صحيفة "لو كانار أنشينيه" لاحقاً إلى الاشتباه بشركة إسرائيلية دون تسميتها.

واطلعت "رويترز" على وثائق داخلية أقرت فيها الشركة بمسؤوليتها عن عملية منفصلة على وسائل التواصل الاجتماعي نُفذت لصالح حكومة أفريقية، واستمرت 14 أسبوعاً بدءاً من يناير/كانون الثاني الماضي. وبعد استفسار الوكالة من شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك حول تلك العملية، أكدت الأخيرة أن الشبكة ذاتها مرتبطة أيضاً بحملة التضليل التي استهدفت الانتخابات البلدية الفرنسية، مشيرة إلى أنها أزالت عدداً من الحسابات والصفحات بسبب "السلوك المخادع المنسق"، وأن النشاط انطلق من إسرائيل واستهدف فرنسا بشكل أساسي.

وكانت "بلاك كور" تعرّف نفسها، عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها المهنية، بأنها "شركة نخبوية متخصصة في التأثير والفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا"، أُنشئت خصيصاً "لعصر الحرب المعلوماتية الحديثة"، مؤكدة أنها تقدم للحكومات والحملات السياسية "استراتيجيات متطورة وأدوات متقدمة لتشكيل الروايات". ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من الجهة التي تقف خلف الشركة أو تحديد مقرها أو العثور على تسجيل رسمي لها في السجلات الإسرائيلية، في حين أغلقت الشركة موقعها الإلكتروني وصفحتها على "لينكد إن" بعد تلقيها استفسارات من الوكالة، بينما نفت الخارجية الإسرائيلية امتلاك معلومات حولها.

وتأتي هذه القضية في ظل مناخ سياسي متوتر في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، مع تصاعد الاستقطاب السياسي بين اليمين المتطرف وأحزاب اليسار. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "فرنسا الأبية" يحافظ على قاعدة دعم تتراوح بين 10% و15%، وهي نسبة قد تكون كافية لإيصاله إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويواجه الحزب، المعروف بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين، اتهامات متكررة بمعاداة السامية من قبل جهات مرتبطة بإسرائيل، وهي اتهامات ينفيها بشكل دائم، بينما يثير برنامجه الاقتصادي القائم على الضرائب المرتفعة والإنفاق الحكومي مخاوف لدى دوائر اقتصادية ورجال أعمال.

(رويترز)