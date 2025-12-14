فرنسا تحظر فعالية لحركة "ماك" لإعلان استقلال القبائل عن الجزائر

- حظرت السلطات الفرنسية اجتماع حركة "ماك" في باريس، الذي كان يهدف لإعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر، مستندة إلى دواعٍ أمنية وتجنباً لتوترات سياسية مع الجزائر. - عبّر رئيس حركة "ماك"، فرحات مهني، عن صدمته من القرار الفرنسي، وأكد تمسك الحركة بإعلان الاستقلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم الحظر. - تُعتبر حركة "ماك" ملفاً خلافياً بين الجزائر وفرنسا، حيث أدرجتها الجزائر على لائحة الإرهاب في 2021، وتفاوضت مع قياداتها لتسوية أوضاعهم قانونياً.

أعلنت السلطات الفرنسية، رسمياً، حظر الاجتماع الذي كانت تعتزم حركة انفصال منطقة القبائل (ماك) تنظيمه في باريس، بزعم إعلان استقلال المنطقة عن الجزائر. وفاجأت سلطات منطقة إيفلين في باريس حركة "ماك" بإصدار مرسوم يحظر إقامة حفل إعلان استقلال منطقة القبائل الذي كان مقرراً عقده في قصر المؤتمرات في فرساي، وأبلغت القرار لرئيس الحركة، فرحات مهني.

وفي وقت لاحق لقرار السلطات الفرنسية، عبّر رئيس حركة "ماك"، مهني، في بيان ليلة السبت، عن صدمته من القرار، وقال إن الحركة قامت بإجراءات قانونية وقدمت طعناً عاجلاً ضد القرار، مضيفاً أن الحركة متمسكة بإعلان ما يزعم أنه "استقلال القبائل" في اليوم المحدد، الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وكانت سلطات منطقة إيفلين وسط باريس قد أبلغت قيادة الحركة الانفصالية قرار منع إقامة الحفل، واستند القرار إلى دواعٍ أمنية، تخوّفاً من انزلاق للأوضاع أو وقوع صدامات بين المؤيدين والرافضين لخطوة حركة "ماك"، خصوصاً في ظل رفض الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا لإقامة هذا الإعلان.

ويُعتقد أن السلطات الفرنسية اضطرت إلى إلغاء حفل حركة "ماك" لمنع تأزم أكبر محتمل في العلاقة السياسية والدبلوماسية المتوترة أصلاً مع الجزائر، خصوصاً أن الخطوة باتت تُفهم على أن باريس هي التي تقف وراءها، وأنها موجّهة ضد الجزائر، كذلك فإنها عزّزت موقف السلطة في الجزائر نتيجة الدعم الذي تلقته من قبل المجتمع السياسي والمدني لمصلحتها ضد باريس.

وتعدّ حركة "ماك" أحد أبرز الملفات الخلافية في العلاقات بين الجزائر وباريس. وكانت الحركة تطالب بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل منذ عام 2002 إلى غاية عام 2018، حيث تبنّت بعدها مطلب الانفصال. وفي مايو/ أيار 2021، قررت السلطات الجزائرية إدراج الحركة على لائحة الإرهاب، وفككت خلايا تابعة لها في الجزائر، وتفاوضت خلال الفترة الماضية مع عدد من قيادات الحركة للاستفادة من قانون خاص للعفو، وتسوية وضعيتهم وفق القانون الجزائري والاستفادة من العفو.