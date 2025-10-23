فرنسا تجدد دعمها سيادة المغرب على الصحراء

- تجديد الدعم الفرنسي لسيادة المغرب على الصحراء: أكدت فرنسا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء، معتبرةً أن مخطط الحكم الذاتي لعام 2007 هو الإطار الواقعي الوحيد لحل النزاع، وذلك قبل جلسة مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة المينورسو. - تزايد الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي: يتسع الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء، حيث تدعم أكثر من 120 دولة المبادرة، بما في ذلك 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، وآخرها بولندا. - تحركات دبلوماسية مغربية مكثفة: كثفت الرباط تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز الاعتراف الدولي بسيادتها، وسط مؤشرات على دخول النزاع مرحلة حاسمة قد تتيح فرصة لتحقيق تهدئة إقليمية.

جدّدت فرنسا، أمس الأربعاء، دعمها لسيادة المغرب على الصحراء، في خطوة لافتة تأتي قبل أيّام قليلة من انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو) في نهاية الشهر الجاري. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عقب مباحثات أجراها في باريس أمس الأربعاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الرابع للدبلوماسية النسوية، أن "حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان بوضوح ضمن السيادة المغربية".

وذكر بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء وزارة الخارجية الفرنسية، ونقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن باريس تعتبر أن "مخطط الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب سنة 2007، والذي يحظى بتأييد دولي متزايد، يظلّ الإطار الواقعي الوحيد للتوصّل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مشدّدة على أن فرنسا "ملتزمة بشكل راسخ داخل الأمم المتحدة من أجل تسوية نهائية لهذا الملف".

ويأتي الموقف الفرنسي في ظلّ تطورات لافتة، من أبرزها تداول مشروع قرار جديد بشأن الصحراء يحمل في طيّاته تحوّلاً سياسياً ودبلوماسياً نوعياً، إذ يؤكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب سنة 2007 هو الأساس الأكثر جدّية ومصداقية وواقعية للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم ومقبول من جميع أطراف نزاع الصحراء. كما يأتي الدعم الفرنسي في وقت يتّسع فيه الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي، التي باتت تحظى بدعم أكثر من 120 دولة حول العالم، بينها 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، كانت آخرها بولندا التي أعلنت، أول من أمس الثلاثاء، تأييدها للمقترح المغربي.

وخلال الأسابيع الماضية، كثّفت الرباط تحركاتها الدبلوماسية في اتجاه عواصم عدّة، كانت آخرها الزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، في خطوة تروم إحداث نقلة نوعية في مسار نزاع الصحراء من خلال ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة الرباط على المنطقة، والحشد لتوسيع نطاق الدول الداعمة لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء.

وجاءت التحركات المغربية وسط مؤشرات إلى دخول النزاع، الذي عمّر لما يقارب نصف قرن، مرحلة حاسمة، بعد تأكيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن في إبريل/ نيسان الماضي في نيويورك، أن المرحلة المقبلة، وتحديداً الأشهر الثلاثة المقبلة، قد تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تهدئة إقليمية تمهّد لوضع خريطة طريق جديدة باتجاه الحلّ.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، في 30 يوليو/ تموز 2024، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، في تحوّل دبلوماسي لافت في علاقات البلدين وفي مسار حلّ النزاع. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّع العاهل المغربي الملك محمد السادس وماكرون إعلاناً لـ"شراكة استثنائية وطيدة" تمتدّ إلى الصحراء، في خطوة تعكس توجهاً نحو الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وتأكيداً للموقف الفرنسي المعترف بسيادة الرباط على الصحراء والداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدّد ماكرون التزامه بمواصلة دعم جهود المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة لفائدة السكّان المحليين.