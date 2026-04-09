فرنسا: تبرئة ريما حسن من "حيازة مخدرات" بعد أسبوع من التحريض

- أوقفت النيابة العامة في باريس تحقيقاتها حول مزاعم حيازة النائبة ريما حسن لمواد مخدّرة، بعد أن أظهرت التحاليل أن المادة لا تحتوي على أي مواد محظورة، مما ينقض الرواية الإعلامية السابقة. - تعرضت حسن لحملة إعلامية ضخمة بعد توقيفها بتهمة "تمجيد الإرهاب"، مع تسريب مزاعم حيازتها لمخدرات، مما أثار الرأي العام الفرنسي. - بعد تبرئتها، أعلنت حسن نيتها رفع دعاوى ضد وسائل الإعلام والشخصيات التي نشرت معلومات كاذبة عنها، مؤكدة أن الحملة ضدها كانت بسبب آرائها السياسية.

أعلن فانسان برينغارت، محامي النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، أن النيابة العامة في باريس قررت، اليوم الخميس، إيقاف تحقيقاتها حول مزاعم بحيازة موكّلته "موادّ مخدّرة"، في تطوّر ينقض الرواية التي رافقت توقيفها الأسبوع الماضي وتداولتها وسائل الإعلام الفرنسية على نحو واسع من دون أدنى حذر. وجاء في بيان المحامي أن المادة التي وُصفت إعلاميًا بأنها مخدّر اصطناعي لا تحتوي في الواقع على أي مادة محظورة، حيث أظهرت التحاليل المخبرية أن النسبة الضئيلة من مادة THC الموجودة فيها لا تتجاوز آثارًا يمكن أن توجد في منتجات قانونية مثل مادة الكانابيديول (أو CBD)، التي يمكن لأيّ شخص أن يشتريها في فرنسا.

وكانت النائبة السورية ـ الفلسطينية (33 عامًا) قد تعرّضت لحملة إعلامية ضخمة بُعيد توقيفها يوم الخميس، الثاني من إبريل/نيسان الجاري، بتهمة "تمجيد الإرهاب" على خلفية منشور على منصّة "إكس". وما شغل الرأي العام في فرنسا، إلى جانب هذه التهمة التي تُوجَّه بشكل عام إلى داعمي القضية الفلسطينية، هو تسريبٌ يزعم حيازتها مواد مخدّرة نُشر في الإعلام في الوقت الذي كانت فيه حسن تخضع للتحقيق داخل قسم الشرطة.

وكشفت صحيفة "لو كانار أونشينيه"، أول من أمس الثلاثاء، أن الناطق باسم وزارة العدل ساشا ستروب-كان هو في الغالب من يقف وراء هذا التسريب، إذ شوهد وهو يتحدّث إلى العديد من الصحافيين بينما كانت حسن تخضع للتحقيق، كاشفًا لهم عن معلومات حول فحوى التحقيق. كشفٌ صحافي دفع حسن إلى رفع دعوى، أمس الأربعاء، ضد ستروب-كان.

القرار القضائي الذي يبرّئ حسن من تهمة حيازة مخدّرات يأتي ليضع حدًا لأيّام من "التحرّش القضائي والسياسي"، بحسب تعبير ريما حسن، التي قالت يوم الجمعة إن هذه الحملة ضدها "السبب الوحيد وراءها هو آرائي السياسية" المدافعة عن القضية الفلسطينية والناقدة إسرائيل.

وبُعيد قرار النيابة اليوم الخميس، كتبت حسن على حسابها في "إكس" أنها لن تكتفي بإثبات الحقيقة فقط حول المزاعم ضدها، لكنها تدرس "رفع دعاوى ضد وسائل الإعلام والشخصيات التي نشرت المعلومات الكاذبة" حولها.