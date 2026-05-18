فرنسا تبحث في الجزائر التخلص من قادة "دي زاد مافيا"

- استئناف التعاون القضائي بين فرنسا والجزائر بعد توقفه لعامين، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك منظمة "دي زاد مافيا" في مرسيليا، وقضايا فردية مثل قضية الصحافي كريستوف غليز. - مناقشة التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة واسترداد الممتلكات غير المشروعة، وتسليم المطلوبين بين البلدين، مع التركيز على قضايا حساسة مثل الأموال المنهوبة. - تحديات أمنية تواجهها فرنسا بسبب "دي زاد مافيا"، التي تدير شبكات مخدرات وتستخدم المراهقين، وتسعى باريس لحصر نشاطها بالتعاون مع الجزائر.

كشف وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانان أن ملف منظمة "دي زاد مافيا" الإجرامية، التي تنشط في أحياء مدينة مرسيليا، نوقش خلال لقائه وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، إضافة إلى بحث استئناف التعاون في المجال القضائي الذي توقف منذ بداية الأزمة بين البلدين قبل عامين.

وقال وزير العدل الفرنسي في تغريدة على موقع إكس: "عقدتُ أنا ونظيري لطفي بوجمعة عدة اجتماعات عمل، بحضور قضاة فرنسيين رفيعي المستوى، لإحياء تعاوننا القضائي الذي توقف لما يقارب العامين"، في إشارة إلى الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس التي بدأت في يوليو/تموز 2024، وتفاقمت بعد الطرد المتبادل للدبلوماسيين في إبريل/نيسان 2025.

وأضاف: "ناقشنا، على وجه الخصوص، قضية الجريمة المنظمة، لا سيما قضية (دي زاد مافيا)، والمكاسب غير المشروعة، وقضايا فردية، كقضية مواطننا كريستوف غليز".

وعقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال دارمانان، مساء اليوم، إنه ناقش خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر ثلاثة ملفات أساسية؛ وهي التعاون من أجل استرداد ممتلكات مكتسبة بطرق غير مشروعة، ومحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات، وتسليم عدد من المطلوبين بكلا البلدين.

وإضافة إلى التطرق إلى قضية الصحافي الفرنسي الموقوف في الجزائر كريتسوفر غليز، أكد وزير العدل الفرنسي أن باريس طلبت من الجزائر تسليمها عدداً من المطلوبين، كما طلبت الجزائر تسليم مطلوبين من فرنسا، دون أن يعطي تفاصيل إضافية. وأعلن عن توجيهه دعوة إلى نظيره الجزائري لزيارة فرنسا، وشدّد على ضرورة مواصلة "عمل كبير يجب القيام به من أجل استرجاع الثقة بين بلدينا". وكشف دارمانان أن "الرئيس الفرنسي أجرى مباحثات مطوّلة في الفترة الأخيرة مع الرئيس الجزائري"، دون أن يوضح طبيعة تلك المحادثات والقنوات التي جرت بواسطتها، إذ لم تتحدث لا الرئاسة الجزائرية ولا الفرنسية في وقت سابق عن اتصالات بين الرئيسين.

وتُعد "دي زاد مافيا" تنظيماً إجرامياً ينشط في الأحياء الشعبية الفقيرة بمدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، واتخذت من "دي زاد"، في إشارة إلى الجزائر، تسمية لها، نظراً إلى انحدار عدد من عناصرها من أصول جزائرية.

وتقول السلطات الفرنسية إن التنظيم يتشكل من مجموعة شبكات إجرامية متداخلة تدير عمليات الاتجار وبيع المخدرات في تلك الأحياء، وتستخدم المراهقين، وتمكنت منذ عام 2023 من بسط نفوذها على أحياء واسعة في مرسيليا، كما دخلت في صدام مع منظمة إجرامية أخرى تُدعى "يودا".

وفي مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الفرنسية 40 شخصاً يُشتبه في أنهم أعضاء في التنظيم، بينهم ثلاثة من قادته، إثر تحقيق قضائي حول الشبكة الإجرامية التي يُشتبه في تورط أفرادها بإدارة شبكة للاتجار بالمخدرات والمشاركة في تنظيم إجرامي وغسل أموال.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية رسمية، فإن ملف ملاحقة قادة "دي زاد مافيا" يُعد أحد الملفات الرئيسية على أجندة زيارة الوزير درامانان إلى الجزائر، ضمن تنسيق أمني تسعى باريس من خلاله إلى حصر نشاط هذه الشبكة، إضافة إلى طلب استقبال بعض عناصرها الذين قررت فرنسا طردهم من أراضيها.

غير أنه من المستبعد أن تقبل الجزائر استقبال هؤلاء، إذا لم تكن القوانين والنظم تسمح بذلك، خاصة إذا كانوا من مواليد فرنسا. وكان وزير العدل الفرنسي قد وصل، مساء أمس، إلى الجزائر، في ثاني زيارة لوزير فرنسي خلال أقل من أسبوعين.

وقال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه، الأحد، في تصريح للصحافيين على هامش احتفالية "العيش بسلام"، إن "ملفات الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، وتسليم المطلوبين، والجريمة المنظمة، ستكون في صلب المحادثات بين الوزيرين وبين القضاة المتخصصين".

وأضاف أن وزير العدل الفرنسي يرافقه المدعي العام المالي، والمدعية العامة المكلفة بالجريمة المنظمة، بهدف إجراء نقاشات قضائية مباشرة بين أجهزة العدالة في البلدين، "من أجل إحراز تقدم في ملف الأموال المنهوبة والمكتسبة بطرق غير مشروعة، وهو ملف أساسي بالنسبة للجزائر، ونحن ندرك حساسيته".

وتعني هذه التصريحات أن باريس باتت مستعدة لمناقشة تسليم الجزائر مطلوبين لدى القضاء الجزائري، على رأسهم القائد السابق للدرك الوطني غالي بلقصير، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، وعدد من النشطاء الذين أدانهم القضاء الجزائري بالإرهاب.

ومن بين هؤلاء، أمير بوخرص الذي يشكل أولوية بالنسبة للجزائر بسبب ما تعتبره السلطات "مضامين تمس الأمن الوطني"، إضافة إلى الضابط السابق في الاستخبارات هشام عبود، وغيرهما من المقيمين أو العابرين للأراضي الفرنسية، إلى جانب عدد من نشطاء حركة حركة ماك التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية منذ مايو/أيار 2021.