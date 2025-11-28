فرنسا: اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية

- يتصدر جوردان بارديلا، رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، نيات التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027 بنسبة تتراوح بين 35.5% و36.5%. - يأتي إدوار فيليب، رئيس الوزراء اليميني السابق، في المرتبة الثانية بنسبة 16.5% إلى 17%، بينما يحتل رافاييل غلوكسمان، زعيم حزب "الساحة العامة"، المرتبة الثالثة بنسبة 11.5% إلى 13%. - الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت، يعكس آراء الناخبين الآنية ولا يحمل قيمة تنبؤية، وشمل عينة من ألف فرنسي مع هامش خطأ بين 1.4% و3.2%.

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الجمعة تصدّر رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا نيات التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2027. من المتوقع أن يتصدر بارديلا بشكل كبير نتائج الجولة الأولى من الانتخابات لو أجريت في هذه الفترة، بنسبة تراوح بين 35,5% و36,5% من نيات التصويت، متقدماً بفارق كبير على المرشحين التاليين رئيس الوزراء اليميني السابق إدوار فيليب (16,5% - 17%) وزعيم حزب "الساحة العامة" رافاييل غلوكسمان (11,5% - 13%).

والجدير بالذكر أن رئيس حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان تصدر نيات التصويت لجميع الفئات العمرية، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فيريان" لصالح مجلة "ليميسيكل". ومن بين القضايا الرئيسية في الانتخابات الفوز بأصوات ناخبي الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لن يتمكن من الترشح مجدداً. ووفق هذا الاستطلاع، فإن 52% منهم سيصوتون لإدوار فيليب في الجولة الأولى، و20% لرافاييل غلوكسمان.

وحلّ ثالثاً في الاستطلاع زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون بحصوله على ما بين 11% و12% من نيات التصويت، يليه زعيم حزب "الجمهوريين" (يمين) برونو روتايو (7,5%) ثم رئيسة حزب الخضر مارين توندلييه (5%).

أُجري هذا الاستطلاع الذي يعكس، كغيره من استطلاعات الرأي، آراء الناخبين الآنية ولا يحمل أي قيمة تنبؤية، عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وشمل عيّنة تمثيلية من ألف فرنسي تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، مع هامش خطأ يتراوح بين 1,4% و3,2%.

(فرانس برس)