فرنسا: إدانة ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي

- أدانت محكمة الجنايات في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، بينما بُرئ من تهمة الفساد. - شملت الإدانة أيضاً اثنين من كبار معاونيه، كلود غيان وبريس أورتوفو، بتهم الفساد السلبي والتآمر الجنائي، حيث لعب الصحافيان فابريس أرفي وكارل لاسك دوراً بارزاً في توثيق العلاقات بين ساركوزي والقذافي. - حُكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، وحرمانه من حقوقه المدنية لثلاث سنوات، مع ارتداء سوار إلكتروني لمدة عام.

دانت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي

لحملته الانتخابية في العام 2007. في حين برّئ ساركوزي (70 عاماً) من تهمة الفساد. وكان ساركوزي، الذي شغل منصب الرئاسة الفرنسية من 2007 إلى 2012، متهماً بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.

وأوضحت رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرّك من أجل الحصول على دعم مالي" من النظام الليبي. كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها، حيث أدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير، فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.

وكان لتحقيقات للصحافيين، فابريس أرفي وكارل لاسك، دور بارز في القضية حيث أمضيا 14 عاماً في توثيق العلاقات بين دائرة ساركوزي والقذافي، الذي يُتهم بتمويل حملة الرئيس الفرنسي اليميني لعام 2007 نقداً وعن طريق حسابات مصرفية خارجية. حيث جابا العالم لعقد اجتماعات سرية مع مصادرهما، وتتبعا حركة الأموال في ملاذات ضريبية، وتعرضا لخمس دعاوى قضائية بسبب تحقيقاتهما، لكن لم تنجح أي منها.

وحكمت محكمة استئناف في باريس عام 2023 على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ. وأصدرت ذات المحكمة حكمين بحرمانه لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، وقالت وقتها إن الرئيس الأسبق سيرتدي سواراً إلكترونياً لمدة عام، بدلاً من دخول السجن.

وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014، وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007 حين وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن الرئيس يستخدم خطاً هاتفياً سرّياً تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.

(فرانس برس، العربي الجديد)