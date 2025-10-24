فرانشيسكا ألبانيز عن العقوبات الأميركية بحقها: "أساليب مافيا"

- نددت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها ووصفتها بأنها "أساليب مافيا" تهدف لتشويه سمعتها ومنعها من الدفاع عن العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. - ألبانيز، التي مُنعت من السفر إلى نيويورك، ستقدم تقريرها الجديد من جنوب أفريقيا، حيث دعت الدول إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل بسبب اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة. - أكدت ألبانيز أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن تقديم التقرير من جنوب أفريقيا خطوة رمزية في مواجهة التواطؤ الدولي.

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الخميس، بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها "أساليب مافيا" هدفها "تشويه سمعتها وردعها عن الدفاع عن العدالة".

وقالت ألبانيز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنها ستقدم أحدث تقاريرها إلى الأمم المتحدة من جنوب أفريقيا، بعدما منعتها العقوبات الأميركية من السفر إلى مقر المنظمة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن، في يوليو/تموز، فرض عقوبات على المقررة الخاصة احتجاجاً على انتقاداتها لواشنطن وتل أبيب بشأن حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقالت ألبانيز من جنوب أفريقيا حيث تستعد لإلقاء "محاضرة نيلسون مانديلا السنوية" في 25 أكتوبر/تشرين الأول: "لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة... جمدت أرصدتي. ابنتي أميركية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن".

وأضافت أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ تمثل إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضاً"، مشبّهة إياها بـ"أساليب المافيا" في موطنها إيطاليا، حيث "تسعى العصابات إلى تشويه سمعة شخص ما لردعه عن الانخراط في قضايا العدالة".

وتابعت المقررة الأممية: "أذكّر نفسي باستمرار أن الأمر لا يتعلق بي شخصياً، بل بالدفاع عن أشخاص يتعرضون للإبادة الجماعية الآن، وأتمنى حقاً أن تبقى هذه الرسالة مسموعة".

وواجهت ألبانيز، التي تعمل بتكليف من الأمم المتحدة دون أن تمثلها رسمياً، انتقادات حادة من إسرائيل وبعض حلفائها بسبب اتهامها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما اتهمت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات حقوقية كـ"العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.

وقالت ألبانيز في حديثها: "لا أعتقد أنني أثير الانقسام، لكن هناك من يحرصون على تشويه سمعتي لمنع وصول الرسالة التي أحملها".

وفي تقريرها الجديد بعنوان "الإبادة الجماعية في غزة: جريمة جماعية" المنشور على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، نددت الخبيرة الإيطالية بـ"نظام التواطؤ العالمي"، داعية الدول إلى "تعليق ومراجعة جميع العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل فوراً".

وجاء في التقرير: "حتى عندما أصبح عنف الإبادة الجماعية واضحاً، واصلت دول، معظمها غربية، تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والأيديولوجي لإسرائيل"، مؤكدة أن على تلك الدول "تحمل المسؤولية عن تواطئها".

ورأت ألبانيز أن المجتمع الدولي والنظام متعدد الأطراف "تحت الاختبار" منذ بدء وقف إطلاق النار في القطاع في 10 أكتوبر، بموجب اتفاق بوساطة أميركية. وقالت: "دفعت إسرائيل العالم إلى مواجهة قدرته على منع الإبادة الجماعية، وقد فشلنا حتى الآن"، معتبرة أن السؤال الآن هو ما إذا كان الفشل سيمتد إلى "وقف الإبادة والمعاقبة عليها".

وأوضحت أن تقديمها التقرير من جنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب حرب الإبادة على غزة، خطوة "رمزية"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن بريتوريا، وهي من كبار مورّدي الفحم لإسرائيل، ورد ذكرها في التقرير ضمن الأطراف "المتواطئة".

(فرانس برس)