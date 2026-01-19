- فرنسا ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب، مشيرة إلى أن الميثاق يتجاوز قضية غزة ويثير تساؤلات حول احترام مبادئ الأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار في غزة وأفق سياسي موثوق للفلسطينيين والإسرائيليين. - كندا ترفض دفع مبلغ مالي للانضمام إلى "مجلس السلام"، حيث يتطلب الميثاق دفع أكثر من مليار دولار نقداً لكل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم. - دول الاتحاد الأوروبي ترفض الانضمام للمجلس بسبب تهديداته بضم جزيرة غرينلاند بالقوة، مما يثير قلقاً دولياً حول نوايا المجلس.

قالت وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، نقلاً عن مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لا تعتزم في هذه المرحلة تلبية دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتة إلى أنه "يثير تساؤلات جوهرية". وأشارت أوساط ماكرون إلى أن "ميثاق" هذه المبادرة "يتجاوز قضية غزة وحدها"، خلافاً للتوقعات الأولية. وقالت "إنه يثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة التي لا يمكن بأي حال التشكيك فيها"، داعيةً إلى "تعددية فعّالة".

وقالت أوساط ماكرون إن فرنسا، المدعوة للانضمام إلى هذه الهيئة إلى جانب دول أخرى، "تدرس مع شركائها الإطار القانوني المقترح". وأكد المصدر عينه للوكالة أن فرنسا "لا تزال ملتزمة التزاماً تاماً بوقف إطلاق النار في غزة وبأفق سياسي موثوق للفلسطينيين والإسرائيليين".

ويسعى الرئيس الأميركي إلى إنشاء "مجلس سلام" يسيطر عليه كلياً، يعمل على تسوية النزاعات في العالم، في خطوة تنافس دور الأمم المتحدة، وذلك بحسب الميثاق الذي أُرسل إلى الدول التي دعاها للانضمام. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أكدت "التزام" فرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، "بميثاق الأمم المتحدة". وقالت الوزارة "يظل هذا الميثاق حجر الزاوية للتعددية الفعّالة، حيث يُعطى القانون الدولي والمساواة في السيادة بين الدول والتسوية السلمية للنزاعات الأولوية على التعسف وعلاقات القوة والحرب".

كندا ترفض الدفع لترامب لقاء الانضمام إلى "مجلس السلام"

من جهة أخرى، نقلت "فرانس برس" عن مصدر حكومي كندي قوله إن أوتاوا لن تدفع لقاء الانضمام إلى "مجلس السلام"، بعدما كان رئيس وزرائها مارك كارني قد ألمح إلى أنه سيوافق على دعوة وجّهها إليه الرئيس الأميركي. وقال المصدر: "لن تدفع كندا لقاء الحصول على مقعد في المجلس، ولم يتم طلب ذلك من كندا في الوقت الراهن". وبموجب ميثاق "مجلس السلام"، فإنه يتعين على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم فيه أن تدفع "أكثر من مليار دولار نقداً".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد قالت الاثنين، نقلاً عن دبلوماسيين لم تسمهم، إن دول الاتحاد الأوروبي ترفض الانضمام لـ"مجلس السلام"، جراء تهديداته بضم جزيرة غرينلاند بالقوة، وذلك بعد أن تلقت دول عديدة دعوات من ترامب للانضمام إلى المجلس.

(فرانس برس، العربي الجديد)