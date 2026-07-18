"فرانس برس": حزب الله يشيّع 39 مقاتلاً في جنوب لبنان

- شيّع حزب الله 44 شخصاً في بلدة مجدل سلم، بينهم 39 مقاتلاً استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وسط مشاركة شعبية واسعة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. - تعثرت مفاوضات الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، حيث لم ينفذ جيش الاحتلال أي انسحابات، وأُرجئ اجتماع عسكري بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة لأسباب تقنية. - أعلن وزير الخارجية اللبناني عن "قرار تاريخي" لإنهاء الوجود العسكري لحزب الله، بهدف حصر استخدام القوة بيد الدولة، مع تعزيز سلطة الجيش اللبناني تدريجياً على كامل الأراضي.

شيّع حزب الله، اليوم السبت، عشرات من مقاتليه وأشخاصاً آخرين في بلدة مجدل سلم، جنوبي لبنان، في مراسم أقيمت في القرية التي تعرضت لأضرار واسعة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وشملت مراسم التشييع 44 شخصاً، بينهم 39 مقاتلاً استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى رجل توفي لأسباب طبيعية. وأكد مصدر في حزب الله لـ"العربي الجديد" أن هناك تشييعا لـ45 شهيداً في بلدة مجدل سلم. ونُقلت النعوش إلى موقع الدفن وسط مشاركة شعبية، فيما حمل مشاركون صور القتلى وصور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ويأتي التشييع بعدما تعذر على كثير من العائلات دفن أقاربها في بلداتهم بسبب العدوان الإسرائيلي، في وقت يواصل حزب الله تنظيم مراسم تشييع لعناصره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في 17 يونيو/حزيران. وتزامنت مراسم التشييع مع مغادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 يوليو/تموز، وذلك عقب جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل استضافتها روما هذا الأسبوع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، بالتزامن مع تعثر مسار تنفيذ التفاهمات الخاصة بالانسحاب من المناطق المحتلة. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر عسكري لبناني رفيع، الجمعة، أن جيش الاحتلال لم ينفذ أي انسحابات من المناطق التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين، مؤكداً أن الجيش اللبناني لم يتسلم أي مواقع جديدة، ويواصل تسيير دورياته في المناطق التي كان ينتشر فيها أساساً.

كما أشار المصدر إلى إرجاء الاجتماع الافتراضي الذي كان مقرراً الجمعة بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأميركية إلى موعد لاحق غير محدد، موضحاً أن التأجيل جاء لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأميركي والإسرائيلي. ويأتي ذلك بعد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي اختتمت في روما الأربعاء، وأسفرت عن اتفاق مبدئي على تحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي.

في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إن الحكومة اللبنانية اتخذت "قراراً تاريخياً" بإنهاء الوجود العسكري لحزب الله، مؤكداً أن القرار نابع من "إرادة وطنية خالصة" ويهدف إلى حصر استخدام القوة بيد الدولة. وأضاف رجي أن الحكومة تعمل على بسط سلطة الجيش اللبناني تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يبقى مرتبطاً بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

(فرانس برس، العربي الجديد)