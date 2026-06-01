- إدانة الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا بتهمة "تمجيد الإرهاب" أثارت نقاشًا حول حرية التعبير في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث يخطط للطعن في الحكم وصولاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. - بورغا يرى أن الحكم يعكس توجهًا قضائيًا ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين، مشيرًا إلى أن الإعلام الفرنسي يعيد إنتاج البروباغاندا الإسرائيلية، وأن تجربته في العالم العربي منحته فهمًا أعمق للقضية. - القضية تعكس ظاهرة أوسع من الملاحقات القضائية المتعلقة بفلسطين في فرنسا، حيث يشير بورغا إلى تأثير النفوذ الإسرائيلي على السياسة الفرنسية وتآكل الرواية الإسرائيلية.

أعاد الحكم الصادر بحق الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا بتهمة "تمجيد الإرهاب"، يوم الأربعاء الماضي، فتح النقاش حول حدود حرية التعبير في فرنسا عندما يتعلق الأمر بغزة والقضية الفلسطينية. فبعد حكم ابتدائي أقرّ قبل عام ببراءة الباحث المختص بشؤون الإسلام السياسي، عادت محكمة الاستئناف في مدينة إكس أون بروفانس لتُدينه على خلفية منشورات على شبكة الإنترنت تعود إلى مطلع 2024. في لقائه مع "العربي الجديد"، يقول بورغا، الذي قضى أكثر من ربع قرن من الزمن في عدد من البلدان العربية، إن القضاء الفرنسي يقدّم أسوأ ما عنده عبر قمع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويشير إلى توجهه لنقض الحكم، وصولاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن استنفد كل السبل القضائية في فرنسا.

*قبل عام من اليوم، كانت المحكمة الابتدائية في إكس أون بروفانس قد برّأتك من تهمة الإشادة بالإرهاب. لكن محكمة الاستئناف في المدينة نفسها عادت وأدانتك بالتهمة ذاتها، قبل أيام، بسبب منشورات لك على شبكة الإنترنت تعود إلى يناير/ كانون الثاني 2024. كيف تلقيت هذا القرار؟

لا أخفيك أن هذا الحكم يحزنني، لا بسبب ما يعنيه لي شخصياً، بل بسبب ما يقوله عن بلدي. لكن القرار لم يكن مفاجئاً على أي حال بالنسبة إليّ، لعدة أسباب. أولاً، صحيح أن المحكمة الابتدائية حكمت ببراءتي، لكن ذلك لم يكن يعكس التوجه الغالب لدى القضاء الفرنسي، إذ إن قضيتي واحدة من أكثر من 800 قضية مماثلة، انتهت الغالبية الساحقة منها بأحكام إدانة. كذلك إن الغالبية الساحقة من المدانين فرنسيون مسلمون، أو من خلفية ثقافية إسلامية. ثم إنني لم أُفاجأ كثيراً، لأن محكمة النقض، التي يفترض أن يقوم دورها على تصحيح الانحرافات في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2014، لم تصحّح هذا الانحراف، بل، على العكس، عمّقته من خلال إصدار حكم واحد على الأقل كان من شأنه أن جعل الإدانة بتهمة الإشادة بالإرهاب أكثر سهولة.

*تتحدث عن محكمة النقض، لكن الجهة التي حاكمتك هي محكمة الاستئناف.

نعم، محكمة النقض ليست الجهة التي حاكمتني، لكنها أعلى هيئة قضائية في البلد، وهي التي يقوم مجمل الجهاز القضائي بالاستلهام منها. والحال أن الجهة القضائية العليا التي كان يجب أن تشير إلى الخلل في عمل العدالة، وأن تؤيد التحفظات النقدية التي أبداها واضعو قانون 2014 أنفسهم، قامت بدور معاكس تماماً، إذ إنها عمّقت الخلل ومنحت محكمة الاستئناف هامشاً أوسع لإدانتي.

*ما أبرز النقاط التي قدمتها في دفاعك عن نفسك ولم تأخذ بها محكمة الاستئناف؟

بشيء من المفارقة، أميل إلى القول إن محكمة الاستئناف قدّمت لي هدية كبيرة. فقد أدانتني استناداً إلى أكثر الاتهامات هشاشةً. أدانتني لأنني أعدت نشر تكذيب حركة حماس لحملة البروباغاندا التي أطلقتها صحيفة نيويورك تايمز بعد شهرين أو ثلاثة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بشأن مزاعم حول ارتكاب عناصر "حماس" أعمال عنف جنسي بشكل منهجي. لكن المحكمة استخدمت هذه الحجة في لحظة باتت فيها هذه الحجة شديدة الهشاشة. لماذا؟ لأن صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت قد اعترفت أصلاً بأنها وقعت في الخطأ في تغطيتها الأولى، نشرت قبل أيام قليلة فقط من صدور الحكم الأخير تحقيقاً مروّعاً يُظهِر أن الانتهاكات الجنسية تحصل بصورة منهجية في السجون الإسرائيلية. بالتالي، فإن الطرف المتهم بارتكاب هذه الممارسات لم يعد هو نفسه. وكذلك الحال مع الاتهام الموجه إليّ بإعادة نشر التكذيب، الذي تؤكد الوقائع اليوم أنه كان مبرراً. وفوق ذلك، أدرجت الأمم المتحدة قبل أيام إسرائيل على قائمتها السوداء للدول التي تستخدم السلاح الجنسي في مناطق النزاع. لذلك، كان لا بد من تشويه أبسط الحقائق الموثّقة في هذه القضية من أجل إدانتي. ربما كان الحكم القضائي قد اتُّخذ قبل نشر تحقيق "نيويورك تايمز" بثلاثة أيام، وهذا يفسّر عدم مراعاته لذلك، ما يجعل الدفاع عن الحكم أصعب من الناحية القانونية.

*هل تنوي الطعن بالحكم أمام محكمة النقض؟

نعم، سأتقدم بالطعن رغم كل شيء. ما قلته لا يمنعني من أن أحلم بأن تُغيّر محكمة النقض موقفها. لكن السبب الرئيسي وراء ذلك، أن استنفاد جميع سبل الطعن في فرنسا يشكل المدخل الضروري للّجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

*من بين العناصر التي نظرت فيها المحكمة مقطعٌ من كتاب لك صدر عام 2016. كيف تفهم ذلك؟

أعتبر ذلك إخفاقاً إضافياً من قبل الجهاز القضائي. أول اتهام وُجِّه إليّ كان أنني نشرتُ بياناً لحركة حماس. لكن ذلك لم يكن كافياً، ولذلك يبدو أن الادعاء العام أراد إضافة شيء آخر، فاستند إلى نص نشرتُه على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره "مديحاً لحماس". لكن لسوء حظهم، كان ذلك النص مقتطفاً من فصل في كتاب أكاديمي منشور منذ تسع سنوات، ولم يثر أي انتقاد طوال تلك الفترة. لذلك كانوا يستندون إلى أرضية شديدة الهشاشة، وقد اضطروا في النهاية إلى تبرئتي من هذه التهمة.

*ما الذي يميّز مقاربتك بوصفك باحثاً عن المقاربة التي يؤخَذ عليك أنك تعتمدها، أي القول بأنك ناشط سياسي؟

نقطة قوتي أنني استندت إلى معلومات أكثر مصداقية بكثير من تلك التي تطرحها الجهات المدعية، أو قنوات تلفزة فرنسية مثل "سي نيوز" و"بي إف إم تي في"، أو حتى جزء كبير من الإعلام الفرنسي، بما في ذلك الإعلام العمومي للأسف. لقد أتيحت لي فرصة الوصول إلى معلومات أكثر تنوعاً وأكثر موثوقية حول فلسطين وغزة و"حماس"، وحتى في ما يتعلق بملف الانتهاكات الجنسية. كنت في السادسة عشرة من عمري عندما زرت فلسطين للمرة الأولى. قال لي حينها طفل كان على جانب الطريق في أريحا: "اليهود أخذوا دارنا". بقيت مذهولاً لأنني لم أفهم ما الذي يقصده. كان عليّ أن أذهب إلى فلسطين لأدرك أن الإسرائيليين ليسوا فقط أناساً يزرعون الزهور في الصحراء. أما في ما يخص مقال نيويورك تايمز، فقد تواصلت مباشرة مع القيادي في "حماس" الذي صاغ بيان التكذيب، وهو باسم نعيم، وزير الصحة السابق. بالطبع، لست مضطراً إلى تصديق كل ما تقوله "حماس"، لكنني كنت أمتلك حينها معلومة متجذّرة في أرض الميدان، في وقت كان فيه الطرف الإسرائيلي مشغولاً بفبركة البروباغاندا الخاصة به، فيما كانت وسائل الإعلام الفرنسية تعيد إنتاجها من دون تمحيص.

*سبق لك أن عملت في الجزائر ومصر وسورية واليمن ولبنان، وقضيت أكثر من ربع قرن في العالم العربي. كيف منحتك هذه التجربة قراءة مختلفة عن تلك السائدة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية؟

لستُ منظّراً في العلوم السياسية. أنا شخص حظي بامتياز العيش 25 عاماً داخل المجتمعات التي يدّعي أنه يتحدث عنها. وقد أتاح لي ذلك اكتشاف كل ما كانت السردية الغربية المهيمنة تحول دون فهمي له. يمكنني أن أذكر أيضاً المثال الجزائري في تجربتي. إحدى أهم محطات وعيي السياسي كانت عندما أدركت، خلال إقامتي سبع سنوات في الجزائر، أن السردية الفرنسية الرسمية عن الاستعمار كانت كاذبة. خصوصيتي أنني اطلعت على جانبَي القصة، وليس فقط على التاريخ كما يرويه المهيمنون. ومعظم ما أقوله هو في الأصل مما سمعته من محاورين في العالم العربي، في فلسطين أو في أماكن أخرى. يجب ألا ننسى أيضاً أن الخطاب الرسمي العربي ساهم هو الآخر في هذا التضليل، ولا سيما في ما يتعلق بتجريم "حماس". فخطاب الدول الموقّعة على اتفاقيات أبراهام يساهم في تضليل الرأي العام العالمي وإبقائه في حالة عمى. صحيح أن المسؤولين العرب لا يتحمّلون المسؤولية نفسها التي يتحملها الغربيون، لكنّ لديهم نصيباً من المسؤولية أيضاً، ويجب ألا ننسى ذلك أبداً.

*بعد صدور الحكم الأخير، ذكّر محاميك، رفيق شكات، أنك استُدعيت سابقاً لاستماع في الجمعية الوطنية الفرنسية حول قضايا مرتبطة بالإرهاب. وها أنت نفسك، اليوم، متهم بـ"تمجيد الإرهاب". كيف تفسّر هذا؟



إن أردنا تشخيص الداء الذي ينخر المجتمع الفرنسي، والمجتمع الغربي عموماً، فلا بد في نظري من استحضار مفهوم "تفوّق العرق الأبيض". ما ينخر عقول جزء من الطبقة السياسية، وجزء من المثقفين، وجزء من المجتمع الفرنسي للأسف، هو عجزهم عن طيّ صفحة الاستعمار. ثمة رفض للاعتراف بشرعية الخطاب الصادر عن ممثلي شعوب الجنوب. كذلك فإن المرجعيات الكونية التي نادت بها الأنوار الأوروبية تتهاوى ما إنْ يحاول أبناء الشعوب التي كانت مستعمَرة استعادة موقعهم داخل الفضاء الكوني نفسه. جوهر المشكلة، والسبب الذي يجعل العافية الفكرية لدى المجتمع الفرنسي مهددة اليوم، عجزها عن تجاوز الإرث الاستعماري.

*تحدثت عن أكثر من 800 ملاحقة قضائية متعلقة بفلسطين في فرنسا. هل هذا يعني أن قضيتك تندرج ضمن ظاهرة أوسع؟

بكل تأكيد. ولو لم تسألني عن هذا الموضوع لبادرتُ بالحديث عنه بنفسي. لستُ شخصياً سوى جزء صغير ظاهر من جبل الجليد؛ جزء هو الأقل معاناة، لأنني أحظى ببعض الحضور الإعلامي، وأثارت إدانتي بعضاً من الاستنكار. لكن ثمة ما بين 800 و900 قضية مماثلة، وقد انتهت الغالبية الساحقة منها بإدانات. ولا بد من قولها صراحةً: الامتياز الذي أملكه هو أن اسمي فرانسوا، وليس فتيحة أو محمد، لأن أغلب المدانين فرنسيون من خلفية مسلمة.

*في ردك على الحكم، تحدثت عن قضاء فرنسي لا يتمتع بالاستقلالية. ما الذي يقودك إلى هذه القراءة؟



هل تعرف شخصاً على وجه الأرض يستطيع أن يثبت أن القضاء الفرنسي مستقل؟ أو أن دولة إسرائيل لا تملك نفوذاً على السياسة الفرنسية؟ الأمر واضح تماماً. وحشية المعادلة الإسرائيلية تكمن في أن الإسرائيليين نجحوا في الاستيلاء على السلطة التنفيذية الأميركية. وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تنصاع للإملاء الأميركي الإسرائيلي. يكفي أن تستمع إلى خطاب وزير خارجية فرنسا لتجد أنه يعيد إنتاج الرواية الإسرائيلية بكل بساطة. أما القضاء الفرنسي، فهو مرآة للمجتمع: يُظهر أحياناً أفضل ما عنده، وأحياناً أخرى أسوأ ما عنده. وهو يقدّم الأسوأ في قمعه الأصوات المؤيدة لفلسطين. إنها صفحة سوداء، لكنها ليست الصفحة الأخيرة، وستكون هناك صفحات أخرى يوماً ما، إن شاء الله.

*ماذا تقوله هذه القضية، برأيك، عن قدرة أوروبا على الإصغاء إلى أصوات لا تتبنى مواقفها حول الشرق الأوسط؟

ثمة دول لا يبعث موقفها على الأسف بالقدر ذاته، مثل أيرلندا وإسبانيا. ويمكن لنا، هنا، التساؤل عن السبب. لدي تفسير شخصي مقتضب: قبل نحو عشر سنوات، كنت في دمشق ضمن لقاء مع وفد رسمي إسباني، وسمعت دبلوماسياً إسبانياً يقف أمام صرح أموي ويقول: "آه، هذا من تراث الأمويين، هذا جزء منّا". ذلك يعني أن الطبقة السياسية الإسبانية لم تتبرأ بالكامل من الإرث الأندلسي. ومن ثم، فإن آلة إنتاج الكراهية ضد العرب والمسلمين تعمل في إسبانيا بفعالية أقل مما هي عليه في فرنسا. أما في أيرلندا، فالأمر مختلف، لأن الأيرلنديين خضعوا للهيمنة الاستعمارية البريطانية وعرفوا بأنفسهم ما يعنيه الاحتلال. لكن في المقابل، للأسف، ما زالت غالبية الدول الأوروبية عاجزة عن تقبل أي تهديد لاحتكار الرواية الإسرائيلية في الفضاء العام. ينطبق هذا الكلام على بلجيكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والنمسا. ومع ذلك، أود أن أختم كلامي بنبرة متفائلة. فالرواية الإسرائيلية تتعرض لتآكل متزايد من جهات عدة. كذلك لم يعد خطاب "تفوّق العرق الأبيض" قادراً على إقناع الخاضعين له بالمشاركة في إخضاع أنفسهم. أعتقد أن الحرب مع إيران أعادت تشكيل موازين القوى داخل المنطقة، وأن الدول النفطية ستفكر مرتين قبل أن تراهن بكل ما تملكه على الحماية الأميركية. قد يكون خطاب "تفوّق العرق الأبيض" في ذروته، لكن الذروة تعني أيضاً نهاية الصعود وبداية الانحدار. أما السؤال الوحيد الذي لا أسمح لك بطرحه عليّ، فهو: متى سينتهي ذلك؟ لأنني لا أملك جواباً عليه. لكنني على يقين بأن المغامرة الأميركية الإسرائيلية في الشرق الأوسط تتجه بخطى متسارعة نحو نهايتها.