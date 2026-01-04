فراغ ما بعد اتفاق مارس

- التناقض بين التصريحات والواقع: رغم تصريحات "قسد" الإيجابية حول الاندماج مع الحكومة السورية، إلا أن دعمها للحركات الانفصالية واستمرارها في التجنيد الإجباري وحفر الأنفاق يعكس معارضة كبيرة للاندماج. - التوتر العسكري والإعلامي: تستعد "قسد" لمواجهة عسكرية محتملة مع الحكومة السورية، بينما تروج وسائلها الإعلامية لثقافة الانفصال وتصف الحكومة بالطرف الإرهابي. - المسؤولية المشتركة: الحكومة السورية تتعامل مع "قسد" كممثل وحيد للمنطقة، مما يضعها أمام مسؤولية عدم تطبيق الاتفاق، بينما تحتاج واشنطن للضغط لتحقيق الاندماج وتجنب الحل العسكري الذي تفضله تركيا.

رغم التصريحات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر عن قياديين في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حول قبولهم ورغبتهم في تطبيق اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي، الذي وقّعه قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، إلا أن أداء هذه القوات على الأرض والتسريبات التي أثبتت دعمها للحركات الانفصالية في سورية يعكسان حقيقة أن تلك القوات أو جناحاً كبيراً منها على الأقل سيمانع أية خطوة نحو هذا الاندماج، ولا يزال يعمل بعكس كل ما يصدر من تصريحات، ويستغل أي حدث أمني للتهرب من استحقاق الدمج الذي انتهت مهلة تنفيذه مع نهاية العام الماضي.

فعلى أرض الواقع لا تزال "قوات سوريا الديمقراطية" تنفّذ حملات تجنيد إجباري، وتعمل على تمكين قوتها العسكرية كما لو أنها باقية لأمد بعيد، كما تلجأ إلى حفر أنفاق على طول خطوط التماس كما لو أنها تستعد لمواجهة عسكرية كبرى مع قوات الحكومة. وإضافة إلى هذا الاستعداد العسكري، فإن الماكينة الإعلامية غير الرسمية لـ"قسد" من مواقع إعلامية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعاطى مع الحكومة السورية التي تصرح قيادات "قسد" على أنها بصدد الاندماج معها، على أنها طرف إرهابي غير موثوق، كما تعمل على نشر ثقافة الانفصال عن الدولة السورية. وفي الجانب السياسي عملت "قسد"، ولا تزال، على التنسيق مع كل الأطراف الانفصالية، بما فيها فلول النظام البائد الذين ارتكبوا أبشع المجازر بحق السوريين، كما تؤوي عناصر وضباطاً منهم وتمنع وصول يد العدالة الانتقالية إليهم، طبعاً هذا بالإضافة إلى ثبوت تمويلها للحركة الانفصالية المدعومة إسرائيلياً في الجنوب السوري التي يقودها الشيخ حكمت الهجري.

بالمقابل لا تزال الحكومة السورية تتعاطى مع "قسد" كممثل وحيد لسكان المنطقة التي تضم تنوعاً كبيراً من الأحزاب والحركات الكردية، وعدداً كبيراً من العشائر العربية والقوميات والطوائف التي لا تدين بالولاء لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وتعتبرها قوة أمر واقع في المنطقة، الأمر الذي يحمّل الحكومة مسؤولية عدم تطبيق هذا الاتفاق، ومسؤولية الظلم الذي يلحق بتلك المكونات جراء ممارسات "قسد"، في حال سارت الحكومة ضمن نهج المماطلة الذي تنتهجه "قسد". إن هذه التناقضات بين واقع العلاقة والممارسات الفعلية بين "قسد" والحكومة السورية، لا يمكنها الوصول إلى حل سلمي يفضي إلى دمج هذه القوات ضمن المؤسسات الرسمية السورية ما لم تمارس واشنطن ضغطاً كافياً لإجبارها على هذا الاندماج، الذي تضغط تركيا لحله عسكرياً في حال فشله.