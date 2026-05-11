فتور جزائري إزاء الخطوات الفرنسية... تفكير في ما بعد ماكرون

- الجزائر تُظهر فتوراً تجاه مبادرات ماكرون لتحسين العلاقات، مشيرة إلى أن إعادة رسم حدود العلاقة قد لا تتم قبل انتخابات 2027، رغم التعاون في مجالات مثل الأمن والقضاء. - عبد العزيز رحابي ينتقد الخطوات الفرنسية واصفاً إياها بـ"الانتهازية الدبلوماسية"، محذراً من التركيز على مسألة الذاكرة دون تقدير أهميتها في تأكيد الهوية الجزائرية. - الجزائر تفضل تأجيل تسوية العلاقات مع فرنسا إلى ما بعد رحيل ماكرون، معتبرة أن بناء مصالحة حقيقية يبقى صعباً في ظل قيادته.

تظهر قراءات سياسية وإعلامية مقربة من دوائر السلطة في الجزائر وجود فتور لافت لدى الجزائر في التفاعل إيجاباً مع الخطوات السياسية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء تصحيح العلاقات بين البلدين. ويعود هذا الفتور إلى عوامل متعددة لم تشجع الجانب الجزائري على إبداء حماس سياسي للخطوات الفرنسية، ما يعني أن الجزائر، التي لا تمانع في العودة إلى الاتصالات والتنسيق في بعض المجالات الحيوية كالأمن والقضاء، لا تبدو مقتنعة بأن إعادة رسم حدود العلاقة لن يتم قبل انتخابات 2027 في فرنسا.

ولم يصدر على الصعيد الرسمي في الجزائر أي تعليق حتى الآن يمكن أن يعطي مؤشراً على تفاعل إيجابي جزائري رداً على الخطوة الفرنسية المتعلقة بمشاركة الوزيرة المنتدبة للدفاع الفرنسية أليس ريفو في إحياء ذكرى مجازر الثامن من مايو/أيار 1945، أو على عودة السفير ستيفان روماتييه لمزاولة مهامه في الجزائر بعد عام من استدعائه، باستثناء تصريح قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة خلال لقائه الوزيرة الفرنسية، والذي ذكّر فيه بالمحددات الأساسية التي تلتزم بها الجزائر بشأن العلاقات مع باريس. وتزامن هذا الفتور السياسي مع قراءات وتقارير إعلامية نشرت على منصات مقربة من السلطة تؤكد وجود نوع من الحذر الجزائري إزاء الخطوات الفرنسية.

ويلفت الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، في تقدير موقف نشره الاثنين، إلى أن موقف الرئيس ماكرون، الذي تنتهي ولايته قريباً، وإيفاده وزيرة في الحكومة، هي الوزيرة المنتدبة للدفاع أليس ريفو، إلى الجزائر للمشاركة في إحياء ذكرى مجازر الثامن من مايو/أيار، وإعادة السفير الفرنسي ستيفان روماتييه إلى الجزائر، لم يكن موفقاً في الخلط بين الموقف السياسي ومحاولة استغلال مناسبة تاريخية، ووصف ذلك بأنه "انتهازية دبلوماسية" و"نوع من الدبلوماسية الصفقية" في الخلط بين حدث يخص الذاكرة وبين أزمة العلاقات. واعتبر ذلك خطأً سياسياً، لأن "وضع الرهان في كل مرة على مسألة الذاكرة دون تقدير مدى أهمية هذه المسألة في تأكيد هوية الجزائريين وضمان الاستمرارية التاريخية للجزائر هو أقصر طريق لجعل الأزمات بين البلدين تتكرر دورياً". ويحذر رحابي من أن ذلك "يساهم في تغذية وتوجيه النقاش الداخلي في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا أكثر مما سيساهم في التحسن المتوقع للعلاقات الثنائية".

وتؤكد تصريحات الوزيرة الفرنسية أليس ريفو، عقب استقبالها مساء السبت الماضي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن هناك محاولة فرنسية لتسريع وتيرة تسوية الأزمة، إذ قالت: "كلفني الرئيس ماكرون بالتعبير عن عزمه على إيجاد كافة السبل لإعادة بعث علاقة قائمة على الاحترام والندية والهدوء والثقة بين بلدينا". وتابعت: "هدفنا هو التوصل بسرعة إلى نتائج، ولذلك تحادثنا حول خطوات عملية لكي تكون الأشهر القادمة مفيدة لمصالح وعلاقات الجزائر وفرنسا". غير أنه، وما عدا جوانب التعاون الأمني والهجرة والمجال القضائي ومكافحة تهريب المخدرات، التي تهم الجزائر بسبب طابعها الآني، تبدو الجزائر على خلاف مع السرعة والتلهف الفرنسي.

ونشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، كبرى الصحف المقربة من الرئاسة الجزائرية، عنواناً يفسر بوضوح وجود تصور جزائري لتأجيل تسوية العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى ما بعد رحيل الرئيس ماكرون. واعتبر تقرير رئيسي نشرته الاثنين أن "فرنسا لم تستوعب التغييرات التي عرفتها الجزائر ولم تستطع مجاراة الوتيرة الجديدة"، متسائلاً في عنوان بارز: "هل يبدأ الترميم بعد ماكرون؟". وتجيب الصحيفة بأن "الوضع الذي وصلت إليه العلاقات الجزائرية الفرنسية ودرجة فقدان الثقة والقناعة التي أصبحت لدى السلطة في الجزائر، يؤشران إلى أن بناء مصالحة حقيقية والتأسيس لعلاقات ندية مع فرنسا يبقيان أمراً صعباً ما دام ماكرون على رأس الحكم، وهو الذي يحاول عبثاً نفخ الروح في جسد علاقات كان هو نفسه من أجهز عليها بتصريحاته ومواقفه المرتبكة وسقوطه في لعبة اليمين المتطرف الذي أصبح، في عهده، الآمر الناهي في فرنسا".

ومنذ بداية الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس في يوليو/تموز 2024، وتفاقمها في إبريل/نيسان الماضي، أوفدت باريس إلى الجزائر أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة. فقد زار الجزائر ثلاثة وزراء هم وزير الخارجية جان نويل بارو في إبريل/نيسان الماضي، ثم وزير الداخلية لوران نونيز في 15 فبراير/شباط الماضي، وأخيراً الوزيرة المنتدبة لدى وزير الدفاع أليس ريفو الأسبوع الماضي، كما زارت الأمينة العامة للخارجية الفرنسية ماري آن ديسكوت الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. لكن كل هذه الخطوات الفرنسية لم تقابل برد مماثل من الجزائر، إذ لم يزر أي وزير جزائري باريس منذ تفجر الأزمة قبل عامين، كما لم ترد الجزائر سريعاً على عودة السفير الفرنسي بتعيين سفير لها في باريس.

ويعني ذلك، بالنسبة لكثير من المحللين والمتابعين لمسارات الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس، أن الجزائر لا تفضل انفراجات ظرفية تحكمها حسابات انتخابية في فرنسا أكثر من كونها قناعات جادة ومراجعات فرنسية للموقف والعلاقة مع الجزائر، خاصة أن مرحلة الرئيس إيمانويل ماكرون تشارف على الانتهاء في غضون عام، وهو ما يعني أن الجزائر لا تفضل المغامرة بمنح ماكرون وتياره السياسي، أو غيره، أوراقاً انتخابية، وتعتبر أن إعادة رسم حدود العلاقة مع باريس من الأفضل أن يتم على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال العام المقبل 2027 في فرنسا.