فتح معبر رفح باتجاه واحد بعيون مصرية: يخالف اتفاق غزة

نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أمس الأربعاء، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود تنسيق بين القاهرة وتل أبيب لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر فقط. وقالت الهيئة، نقلاً عن مصدر مصري مسؤول، إنه في حال التوافق على فتح المعبر، فإن العبور سيكون في الاتجاهين، للدخول والخروج من القطاع، وطبقاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الترتيبات الإنسانية والسياسية الخاصة بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة.

مخاوف مصرية تجاه فتح معبر رفح

وفي السياق، قال مصدر مصري مطلع لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة تنظر بقلق إلى قرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر رفح "في الأيام القريبة" لخروج سكان قطاع غزة فقط، لأنه يشكّل "مخالفة واضحة وصريحة لتفاهمات شرم الشيخ" (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي). ووفق المصدر، فإنّ سبب الخشية المصرية ينبع من أن الخطوة تحمل "مخاطر حقيقية بفتح الباب لعملية تهجير ناعمة للفلسطينيين"، في ظل غياب أي ضمانات لعودتهم إلى القطاع. وهو ما يتقاطع مع مخطط إسرائيلي قديم لإفراغ القطاع تدريجياً عبر الضغط الإنساني واستغلال انهيار الأوضاع المعيشية. وأضاف أن "هناك فعلياً أعداداً كبيرة من الفلسطينيين تنتظر منذ أسابيع فتح المعبر للخروج من القطاع. هذا واقع لا يمكن تجاهله في ظل الجحيم الإنساني القائم". وأشار المصدر إلى أن الجانب المصري يرى في القرار جانباً إنسانياً إيجابياً يتمثل بإمكانية خروج الجرحى لتلقي العلاج في مصر أو الخارج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه "لا توجد أي ضمانة لعودة هؤلاء بعد خروجهم، ما يجعل الاستفادة الإنسانية محفوفة بثمن سياسي وديمغرافي كبير". واعتبر المصدر أن هذه المقاربة تمثّل "تجاوزاً خطيراً" للاتفاقات التي صيغت في شرم الشيخ، والتي كان من المفترض أن تعيد تشغيل المعبر ضمن آلية مشتركة وباتجاهين، وليس باعتباره منفذاً أحادي الاتجاه هدفه تخفيف الضغط السكاني عن القطاع. ولفت إلى أن تفاهمات شرم الشيخ، التي شاركت فيها الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، تضمنت بوضوح أن إعادة تشغيل معبر رفح تحصل "ضمن ترتيبات متفق عليها، لا تمنح إسرائيل حق التحكم المنفرد بالمعبر، ولا حق فتحه باتجاه واحد".

وأكد المصدر أن القاهرة "لن تقبل بأي صيغة يمكن تفسيرها على أنها خطوة نحو تهجير جماعي"، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن الضغط الإنساني قد يدفع آلاف المدنيين إلى الاصطفاف أمام المعبر بمجرد فتحه، وهو ما يجعل إدارة الملف بالغة الحساسية، سياسياً وأمنياً. وبحسب المصدر، فإن "الأسبوع المقبل سيشهد وضوحاً أكبر حول الآلية التي تحاول إسرائيل فرضها"، مشيراً إلى أن اتصالات مكثفة تجري حالياً بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن والعواصم الأوروبية للتحذير من تداعيات الخطوة.

خروقات متواصلة لاتفاق غزة

وفي السياق، قال السفير رخا أحمد حسن، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن إسرائيل "تعمل بكل السبل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مؤكداً أنها لم تلتزم وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بل تخرقه "يومياً عبر عمليات القتل المستمرة التي يحصد ضحيتها عشرات الفلسطينيين كل يوم". وأوضح حسن أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية ضمن المرحلة الأولى من خطة السلام، إذ تنص على دخول 600 شاحنة يومياً، بينما "لا تسمح بما يزيد على 200 شاحنة في أفضل الأحوال، وغالباً أقل من ذلك". وأضاف أنها "تواصل توسيع المساحات التي تسيطر عليها داخل القطاع، وتعرقل عمداً الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة"، بينما تبذل مصر "جهوداً كثيفة على كل المستويات لإلزامها بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى". وأشار إلى أن إسرائيل "لا ترغب في بدء عملية إعادة الإعمار"، وتترك سكان غزة "يواجهون القتل والجوع والمرض والعيش وسط دمار شامل"، بما يؤدي إلى تضييق الخناق عليهم ودفعهم نحو الهجرة في خيار اضطراري.

بدوره قال السفير حسين هريدي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الأولوية في هذه المرحلة بدء المباحثات الخاصة بآليات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، وذلك كما ورد بوضوح في قرار مجلس الأمن رقم 2803. وشدد هريدي على أن "الضروري الآن منع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات أحادية على الأرض يمكن أن تؤدي إلى تقسيم قطاع غزة تحت أي ذريعة، خصوصاً تلك المتعلقة بإنشاء ما تسميه نطاقات أو مناطق أمنية داخل القطاع". وأكد أن أي خطوات إسرائيلية من هذا النوع "ستقوض مسار الخطة والجهود الدولية" وتُعد "انتهاكاً مباشراً" للترتيبات التي يقوم عليها القرار الأممي.