فتح محدود لمعبر رفح.. تفاصيل آلية تشغيله وسط رقابة إسرائيلية مشدّدة

- فتح معبر رفح بشكل محدود: تم فتح معبر رفح بعد عام ونصف من الإغلاق، مع التركيز على الحالات الإنسانية، حيث يُسمح بمرور 50 مريضًا يوميًا للعلاج خارج غزة وعودة محدودة للفلسطينيين الذين غادروا خلال الحرب. - آليات الرقابة والتشغيل: تعتمد تشغيل المعبر على رقابة مدنية-دولية، مع تركيز على جهات أوروبية، وتسيطر إسرائيل عن بُعد باستخدام التكنولوجيا، مع احتفاظها بالقرار النهائي بشأن العبور. - التحديات والخلافات: تسعى القاهرة لضمان عدم تحول المعبر إلى ممر أحادي الاتجاه، مع التركيز على البعد الإنساني، وسط محادثات حول تسوية طويلة الأمد تشمل نزع سلاح حماس.

بعد عام ونصف العام من احتلاله وتدميره وإغلاقه بالمطلق، فُتح معبر رفح، اليوم الأحد، أمام حركة الفلسطينيين بشكل محدود جداً، على ما ذكرته صحيفة معاريف، مشيرةً إلى أن تل أبيب ومصر وعواصم الدول الوسيطة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، تنظر إلى فتح المعبر باعتباره اختباراً حاسماً ليس فقط على المستوى الإنساني، وإنما أيضاً على الجانبين الأمني والسياسي؛ إنفاذاً للانتقال للمرحلة الثانية من خطة البنود العشرين الأميركية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقاً للإطار المتفق عليه، سيكون افتتاح المعبر تدريجياً ومحدود جداً؛ إذ في المرحلة الأولى سيُسمح فقط بمرور الأشخاص، من دون عبور بضائع ومن دون إدخال مساعدات، مشيرة إلى أن جوهر الخطوة يتركز على الخروج من القطاع، خصوصاً للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي غير متوفر في غزة، ومرافقيهم من الدرجة الأولى، وحالات إنسانية استثنائية.

وبناء لما هو مخطط، سيُسمح بخروج نحو 50 مريضاً، على أن يرافق كل مريض فرد أو اثنين من عائلته، ما يعني 150 شخصاً يغادرون يومياً ضمن الإطار الطبي. وبالتوازي، سيُسمح بعودة محدودة لفلسطينيين غادروا القطاع في أثناء الحرب، غير أن ذلك سيكون مرهوناً بإجراءات فحص وتدقيق صارمة.

وفي الصدد، ذكرت "معاريف" أن آلية تشغيل المعبر تقوم على عدة طبقات من الرقابة؛ ففي المعبر نفسه ستعمل منظومة مدنية-دولية، مع تركيز خاص على جهات رقابية أوروبية، فيما تتحمّل مصر المسؤولية عن الجزء المصري من المعبر. ومع أن الاحتلال لن ينشر قوات دائمة في منطقة المعبر، سيحافظ على سيطرة كاملة من خلال الرقابة عن بُعد، والأنظمة التكنولوجية، والتحكم في المعلومات، فيما سيبقى القرار النهائي بشأن هوية المسموح لهم بالعبور بيد إسرائيل. وسيُجرى الفحص الأمني مسبقاً، استناداً إلى قوائم اسمية وعمليات تقاطع معلومات استخبارية، وبعد العبور سيُجرى تحقق إضافي في نقاط متابعة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وعلى الرغم من الإطباق الإسرائيلي على حركة المرور والتحكم فيها، زعمت الصحيفة أن تل أبيب تخشى من استغلال "عناصر إرهابية" المعبر بهدف الخروج من القطاع أو العودة إليه تحت غطاء إنساني. لذلك أكّدت إسرائيل أن "أي تجاوز، أو محاولة تزوير، أو نقص في الشفافية" من الجهات المعنية قد يؤدي إلى تجميد فوري لفتح المعبر.

في المقابل، تسعى القاهرة إلى ضمان ألا يتحول فتح المعبر، ولو بشكل غير مباشر، إلى آلية خروج أحادية الاتجاه من القطاع. ومن هنا تنبع الخلافات حول مسألة الحصص والتوازن بين عدد المغادرين وعدد العائدين، وهي خلافات لم تُحسم نهائياً بعد، ومن المتوقع أن تُفحَص يومياً وفقاً لسير الأمور على الأرض، على ما أوردته الصحيفة.

وبدأت مصر من جانبها، تشغيلاً تجريبياً لمعبر رفح في إطار ترتيبات متقدمة لإعادة فتحه أمام حركة العبور. وبحسب ما ذكرت مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن تشغيل اليوم يهدف إلى اختبار الجاهزية الكاملة للمعبر، من حيث انتظام العمل بين الأطراف المعنية، وسلامة الإجراءات الفنية، وآليات تدقيق القوائم، ومسارات الحركة، بما يضمن انسياب العبور من دون تعطيل أو ارتباك، في ظل واقع أمني وسياسي شديد التعقيد.

وكثّفت الأجهزة المعنية استعداداتها خلال الساعات الماضية في محيط معبر رفح، ولا سيما على الصعيدين الطبي واللوجستي. وشملت هذه الاستعدادات رفع درجة الجاهزية في مستشفيات شمال سيناء، وتجهيز سيارات إسعاف وفرق طبية للتعامل مع الحالات القادمة من القطاع، إلى جانب تنظيم ساحات الاستقبال ومسارات نقل المصابين والمرضى إلى المستشفيات المخصصة. وشملت الاستعدادات أيضاً تجهيز مستشفى الشيخ زويد ليكون نقطة الاستقبال الطبي الأولى للحالات القادمة من معبر رفح، وذلك لقربه الجغرافي الذي يساهم في تقليل زمن الاستجابة وإنقاذ الأرواح. وشملت الاستعدادات كذلك تجهيز أقسام الطوارئ والاستقبال، وغرف الإنعاش، وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة من أطباء طوارئ وجراحة وتخدير، إلى جانب هيئات تمريض مدربة للتعامل مع الإصابات البالغة والمتعددة.

كما تواصلت الترتيبات الخاصة بتأمين حركة الفرق العاملة بالمعبر، وتنظيم دخول الأفراد وخروجهم وفق القوائم المعتمدة، في وقت تؤكد فيه القاهرة أن الجانب المصري من المعبر ظل، طوال الشهور الماضية، جاهزاً للعمل، وأن تعطيل العبور لم يكن مرتبطاً بإجراءات مصرية، وإنما بالوضع القائم على الجانب الفلسطيني.

وتؤكد مصادر مصرية أن المرحلة الحالية تركز بالأساس على البعد الإنساني، مع إعطاء الأولوية للمرضى والجرحى والحالات الحرجة، في ظل تقديرات تشير إلى وجود عشرات الآلاف من المصابين داخل قطاع غزة ممن يحتاجون إلى علاج عاجل خارج القطاع. غير أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تعني عودة العمل بالمعبر إلى طبيعته الكاملة كما كان قبل الحرب، إذ لا تزال الحركة محكومة بسقوف عددية وإجراءات معقدة.

ومع أن فتح المعبر يُعد خطوة أساسية في الانتقال للمرحلة الثانية، لفتت "معاريف" إلى أن الخلافات التي قد تنشأ ربطاً بآليات العبور وعدد المغادرين والوافدين هي "محض خلافاتٍ عَرَضِيّة، فالأمر الرئيس هو المحادثات حول المرحلة التالية والتي ستتركز على الانتقال من وقف إطلاق نار محدود إلى تسوية طويلة الأمد؛ حيث تضع إسرائيل شرطاً حاداً وواضحاً، وهو نزع سلاح حماس كشرط لأي إعادة إعمار حقيقية، فلم يعد نموذج الهدوء مقابل المال قابلاً للطرح بالنسبة لتل أبيب التي ترغب في آلية تحول دون إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة وتخرجها من السيطرة المدنية الفعلية".

وبالتوازي مع تشغيل المعبر، تنتقل الهيئة المدنية-التكنوقراطية التي أُعلنتْ سابقاً لإدارة القطاع من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق؛ حيث من المفترض أن تبدأ اللجنة الفلسطينية المهنية، التي تعمل بصيغة مؤقتة من خارج القطاع، بتفعيل آليات تنسيق مدنية في مجالات مثل الصحة، والمياه، والسلطات المحلية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، في محاولة لخلق استمرارية وظيفية لا تعتمد على حماس. أما الهيئة الدولية، بما فيها المجلس المزمع إنشاؤه للتنسيق السياسي وإعادة الإعمار، فتُختبر في الأثناء قدرتها على إنتاج صلاحيات عمل حقيقية، وتدفق الميزانيات، ورقابة فعّالة.

"حماس": فتح معبر رفح استحقاق للشعب الفلسطيني

من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إنّ الإعلان عن فتح معبر رفح اليوم الأحد استحقاق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأصل كان أن يفتح في بداية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم، في فيديو عمّمه على الصحافيين ونشره على حساباته في وسائل التواصل، إلى أنّ "الاحتلال أخّر فتح المعبر وربطه تعسفياً بتسليم جثمان آخر جندي إسرائيلي في غزة"، موضحاً أنّ "من حق شعبنا الدخول والخروج بحرية تامة وهذا الاستحقاق مكفول بالقوانين والقرارات الدولية"، ولفت إلى أنّ أي إعاقات يضعها الاحتلال أو اشتراطات سواء للقادمين أو المسافرين ستكون انتهاكاً لوقف إطلاق النار والقوانين، داعياً الوسطاء والدول الضامنة إلى إدامة مراقبة سلوك الاحتلال على معبر رفح حتى لا نكون أمام تشكيل الحصار بطريقة أخرى.