فتح باب الترشح لانتخابات المهندسين المصريين.. سباق مفتوح

- فتحت نقابة المهندسين المصرية باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لدورة 2026، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 25 يناير، بهدف تسهيل الإجراءات وزيادة المشاركة. - تشمل الانتخابات مناصب النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مكملين، مع إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 27 فبراير وتنتهي في 13 مارس. - أعلن النقيب الحالي طارق النبراوي عدم ترشحه لدورة جديدة، داعياً المهندسين إلى حسن الاختيار وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

فتحت نقابة المهندسين المصرية، اليوم الأحد، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لدورة عام 2026، على أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى الأحد 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، في مقر النقابة العامة بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات. وبحسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، يبدأ تلقي الطلبات يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المهندسين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وتشمل الانتخابات عدداً من المناصب النقابية الشاغرة، من بينها منصب النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية، فضلاً عن أعضاء مكملين (11 عضواً) يمثلون الشعب الهندسية المختلفة، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وأعلنت اللجنة جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى يوم الجمعة 27 فبراير/شباط 2026، وتشمل انتخاب رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية.

المرحلة الثانية يوم الجمعة 6 مارس/آذار 2026 وتتضمن انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين وجولات الإعادة لبعض المناصب.

تُجرى الإعادة على مقعد النقيب العام - إذا لزم الأمر - يوم الجمعة 13 مارس/آذار 2026.

ويأتي فتح باب الترشح بعدما أعلن النقيب الحالي طارق النبراوي عدم ترشحه لدورة جديدة، موضحاً أنه اتخذ القرار منذ مدة، لكنه فضّل تأجيل الإعلان "حرصاً على استمرار العمل داخل النقابة"، وداعياً المهندسين إلى "حسن الاختيار" وعدم الانحياز إلى "فصيل بعينه"، ومؤكداً أنه سيكون "على مسافة واحدة من جميع المرشحين" مع بذل الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية.