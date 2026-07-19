- تخطط إدارة ترامب لإطلاق منح لدعم مبادرات تتماشى مع حركة "ماغا"، بهدف إعادة هيكلة أولويات المساعدات الخارجية الأميركية، مع التركيز على تعزيز حرية التعبير في أوروبا والمملكة المتحدة. - تشمل المنح المقترحة مليوني دولار لمكافحة الرقابة الناتجة عن قوانين الاتحاد الأوروبي، وخمسة ملايين دولار لتطوير تحالف حضاري في أوروبا، مع التركيز على حرية التعبير والسيادة الوطنية. - تتضمن الخطط دعم جهود مكافحة تجاوزات القضاء في البرازيل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، مع اهتمام خاص بفئة "الأفريكانيين" البيض.

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لإطلاق سلسلة من المنح في أوروبا وخارجها لدعم مبادرات متوافقة مع توجهات حركة "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجدداً) الموالية له، في إطار سعي إدارته إلى إعادة هيكلة جذرية لأولويات المساعدات الخارجية الأميركية. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أحد الأهداف الأساسية لهذه المنح هو "تعزيز حرية التعبير" في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تزعم الإدارة الأميركية أنها تتعرض لهجوم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف المحددة التي تسعى الإدارة الأميركية لتحقيقها من خلال تعزيز "حرية التعبير" في المملكة المتحدة وأوروبا؟ ما هي الآليات أو المبادرات التي سيتم تمويلها ضمن مبلغ الخمسة ملايين دولار لتطوير "تحالف حضاري" في أوروبا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضافت الصحيفة أن المنح المقترحة تشمل مليوني دولار لـ"مكافحة الرقابة" الناجمة عن التنظيمات التشريعية للاتحاد الأوروبي، بما فيها قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، وذلك بحسب نسخة قالت "فايننشال تايمز" إنها اطلعت عليها من إخطار أرسلته وزارة الخارجية الأميركية إلى المشرّعين في الكونغرس. ووفق الصحيفة فإن الإخطار لم يوضح ما إذا كانت إدارة ترامب قد حددت جماعة محددة لتنفيذ المشروع. وأضافت أن الإخطار يقدم تفاصيل خطط لتقديم خمسة ملايين دولار بهدف "تطوير تحالف حضاري" في أوروبا. وأشارت إلى أن الاستخدامات المحتملة للمنحة تشمل مبادرات للدفاع عن "حرية التعبير، والتنافس السياسي والسيادة الوطنية" في القارة الأوروبية.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن مشاريع أخرى وردت في الإخطار تبدو أكثر انسجاماً مع جهود المساعدات الخارجية الأميركية السابقة، من بينها تمويل أبحاث حول محاولات الحكومات السلطوية لإسكات منتقديها في الخارج، والتصدي لذلك. كما يشمل الإخطار، وفق الصحيفة، دعم جهود "مكافحة تجاوزات القضاء والرقابة" في البرازيل، حيث تتهم الولايات المتحدة مسؤولين فيها باضطهاد الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، كما يعرض خططاً لتقديم مليون دولار لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأقليات الإثنية في جنوب أفريقيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوثيقة لا تشير صراحة إلى البيض في جنوب أفريقيا، غير أن تقارير إعلامية سابقة كشفت أن إدارة ترامب على خطة لتحديد فئات اللاجئين الذين ستتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، تشمل خفضاً كبيراً في إجمالي عدد المقبولين سنوياً، مع جهود لاستبدال اللاجئين الذين يتم قبولهم من مختلف أنحاء العالم بآلاف البيض من جنوب أفريقيا، المعروفين باسم "الأفريكانيين". ولا تُعدّ فئة الأفريكانيين مؤهلة تقليدياً للبرنامج، لكن ترامب قال سابقاً إنهم "يتعرضون للاستبداد من قبل الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا".