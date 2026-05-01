"فايننشال تايمز": إسرائيل زودت الإمارات بنظام ليزر لصد هجمات إيران

- كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن إرسال إسرائيل أنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك نظام ليزر "ايرون بيم" ونظام مراقبة "سبيكترو"، إلى الإمارات لمواجهة الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، مما يعكس التعاون الدفاعي بين البلدين بعد اتفاق التطبيع في 2020. - تضمنت المساعدات الإسرائيلية نشر منظومات دفاعية مثل "القبة الحديدية" ومشاركة جنود إسرائيليين لتشغيلها، بالإضافة إلى تقديم معلومات استخباراتية حيوية للإمارات حول التهديدات الإيرانية. - أكدت التقارير أن الإمارات تعرضت لهجمات إيرانية مكثفة، حيث أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتمكنت الإمارات من اعتراض معظمها بفضل الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية.

كشف صحيفة فايننشال تايمز، في تحقيق، أن إسرائيل أرسلت أنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك نظام ليزر متقدم، إلى الإمارات لمساعدتها في التصدي للصواريخ والمسيّرات الإيرانية، معتبرة أن ذلك يعد واحداً من أولى الأمثلة على "التعاون الدفاعي" بين الجانبين بعد اتفاق التطبيع المبرم في العام 2020 برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل أرسلت نظام مراقبة خفيف يحمل اسم "سبيكترو" (Spectro)، ساعد الإمارات في رصد الطائرات المسيّرة المتجهة نحوها، ولاسيما "شاهد"، على مسافة تصل إلى 20 كيلومتراً. كما أرسلت نسخة من النظام الدفاعي الذي يعمل بالليزر "ايرون بيم" (Iron Beam)، وفق المصدرين.

وأوضحت الصحيفة أن نظام الليزر، الذي يقضي بسرعة على الصواريخ قصيرة المدى والطائرات المسيّرة، وظفته إسرائيل لأول مرة بداية العام الحالي من أجل التصدي لصواريخ ومسيرات حزب الله القادمة من لبنان. وأضافت أن نظامي المراقبة والليرز الإسرائيليين يصنفان باعتبارهما دفاعيين، وجرى إدراجهما بمنظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي التي أرسلت كذلك إلى الإمارات، برفقة "عدة عشرات" من جنود الجيش الإسرائيلي لتشغيل المنظومة، وفق مصادر وصفتها الصحيفة نفسها بـ"المطلعة".

وأضافت "فايننشال تايمز" نقلاً عن "شخص مطلع"، أن لدى "الجيش الإسرائيلي أسلحة كانت إما في مرحلة النماذج الأولية أو لم تُدمج بالكامل في أنظمة الرادار الإسرائيلية، وأخرجها من المختبر وأعطاها للإماراتيين". بينما قال "شخص آخر" تم اطلاعه على الأمر: "لقد سمحنا لهم بالدخول إلى أدق أسرارنا"، بحسب تعبيره، من دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن طبيعة تلك الأسرار.

كذلك نقلت الصحيفة نفسها عن مسؤول مطلع أنه جرى نشر منظومات أسلحة إضافية في الإمارات، إلى جانب المزيد من الجنود الإسرائيليين وصفه بالقول إنه "ليس عدداً صغيراً من القوات على الأرض"، في حين أوضح أكسيوس في تقريره السابق أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ أيضاً ضربات عدة لاستهداف صواريخ قصيرة المدى في جنوب إيران قبل إطلاقها نحو الإمارات ودول خليجية أخرى.

كما تحدث تحقيق "فايننشال تايمز" عن تزويد إسرائيل الإمارات كذلك بمعلومات استخباراتية وصفت بـ"المهمة" في الوقت الفعلي حول الاستعدادات لإطلاق صواريخ قصيرة المدى من غربي إيران نحوها، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من المقذوفات جرى اعتراضها، بعد أن نشرت الإمارات منظومات متعددة للدفاع الجوي للتصدي للنيران الإيرانية، بما في ذلك المعدات التي تصنعها إسرائيل.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد كشف الثلاثاء الماضي أن إسرائيل أرسلت إلى الإمارات منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" مع طواقم عسكرية لتشغيلها في وقت مبكر من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، كانت الإمارات الدولة الأكثر تعرضاً لهجمات إيرانية منذ اندلاع الحرب، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران أطلقت نحو 550 صاروخاً باليستياً ومجنحاً، إضافة إلى أكثر من 2200 طائرة مسيّرة، باتجاه أراضيها، جرى اعتراض معظمها بفي حين أصاب بعضها أهدافاً عسكرية ومدنية.